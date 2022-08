El ex ministro Cristián Monckeberg afirmó este martes que en el sector hay una “coincidencia tácita” en el silencio del ex Presidente Sebastián Piñera sobre el Plebiscito de salida, afirmando que “hay minutos en que no es necesario hablar”, pues todos “saben lo que piensa” sobre el tema.

En entrevista con Radio Infinita, Monckeberg comentó que respecto a Piñera, “yo creo que todo el mundo sabe lo que piensa, hay veces en que no es necesario ni hablar, sobre todo cuando uno ya fue Presidente tan recientemente en una Presidencia y un Gobierno que pucha que nos costó y que se cometieron errores, lo digo por experiencia”.

Consultado sobre que los otros ex Mandatarios sí han abordado el tema, Monckeberg indicó que “en esto estoy de acuerdo. Y la Presidenta Bachelet habló estuvo y después se fue, porque entendió que la cosa acá estaba compleja, no duró mucho acá y está bien”.

Sobre la posibilidad de que en Chile Vamos le hayan pedido al ex Presidente Piñera que no hable, el ex convencional afirmó: “No, pero hay como una coincidencia tácita, yo creo que es bueno y él lo entiende así también, hay minutos en los que no es necesario hablar, se sabe lo que piensa, más aún cuando terminamos un gobierno que fue complejo, entonces para qué”.

“Hay veces en que es bueno guardar silencio, eso da cuenta de mucha experiencia política y él la tiene, vaya que sí, ha sido dos veces Presidente de Chile y la ha permitido a nuestra coalición gobernar en dos oportunidades con él a la cabeza, de repente es bueno el silencio”, finalizó.

/psg