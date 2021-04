El presidente (s) del Colegio Médico, Patricio Meza, insistió en que estamos “en los momentos más dramáticos de la pandemia” y ante eventuales anuncios en el marco Plan Paso a Paso sostuvo que “por ningún motivo” se puede autorizar apertura de “cines, casinos y gimnasios” en Fase 2 y que retorno a clases debe producirse “de Fase 3 en adelante”.

Consultado en Radio Pauta por la situación del coronavirus en el país, Meza sostuvo que “nosotros queremos ser muy cautos, sobre todo con lo que tiene que ver con la comunicación de riesgo. Podemos afirmar en forma categórica que estamos en plena pandemia, en los momentos más dramáticos de la pandemia, sobre todo en estos momentos reflejado en la gran presión asistencial que hay en los centros de unidades de pacientes críticos”.

“Hoy, si tenemos una enfermedad grave, y no solamente por Covid, nos va a costar encontrar una cama UCI”, comentó el dirigente del Colmed, y agregó que “el llamado a la comunidad es que sigamos con los esfuerzos porque el riesgo de contagiarnos y enfermar gravemente es muy alto”.

En esta línea insistió en que “si bien es cierto que se ha aplanado un poco la curva, hemos llego a un tope, pero aún así estamos ante un nivel alto de contagios”, comentó, refiriéndose a las cifras reportadas ayer donde se registraron 4.914 contagios nuevos con un 12,23% de positividad.

Meza también reconoció que el pasado “5 de abril estábamos en el peor momento de la pandemia, en términos del número de contagios, de casos nuevos, número de fallecidos”, y reiteró que pese a que en la actualidad han disminuido los casos,“estamos en el peor momento de la pandemia en lo que tiene relación en la ocupación de camas críticas”.

Lo anterior, explicó, se está manifestando “en los hospitales, servicios de urgencia, unidad de pacientes críticos, donde hay un índice ocupacional cercano al 100% y eso es muy delicado”.

“Por ningún motivo en Fase 2 apertura de cines, casinos y gimnasios”

Consultado por eventuales cambios en el Plan Paso a Paso, que podría traducirse en que comunas salgan de cuarentena ante la disminución de contagios, Meza respondió que “muchos especialistas dicen que no hay una tendencia tan clara como para que se haga un análisis o una posibilidad de avanzar en el plan Paso a Paso”.

“Si hubiese liberación o mayor libertad para aumentar los desplazamientos, el llamado de nosotros a la comunidad es que solo salga a la calle si tiene que hacer cosas absolutamente necesarias”, expresó.

El presidente (s) del Colmed también insistió en que “hay que volver a la estrategia Paso a Paso inicial en la cual los criterios sanitarios estaban claramente definidos y eran respetados”.

“Por ningún motivo en Fase 2 apertura de cines, casinos y gimnasios porque claramente son actividades de alto riesgo. La idea nuestra, además ,es que se cometan actividades que son de menor riesgo o muy bajo riesgo, como son actividades al aire libre, caminatas etc”, agregó.

Lo anterior, dijo, porque “hay un gran porcentaje de la población joven que no está vacunada, las mujeres embarazadas no están vacunadas. Cualquiera de nosotros aún corre el riesgo de enfermar gravemente y morir, no olvidemos que en promedio están muriendo más de 100 personas por día como consecuencia de la enfermedad”.

“El retorno a clases debe ser desde Fase 3 en adelante”

Respecto al retorno a clases, el líder del Colmed insistió en que debe producirse “desde la Fase 3 en adelante”. Dichos que emitió en paralelo al ministro de Educación Raúl Figueroa quien esta mañana en conversación con Radio Duna expresó que “puedo decir con total seguridad que, terminada la cuarentena, los colegios y jardines infantiles vuelven a clases presenciales”.

Meza sostuvo en Pauta que “al ministro de Educación (Raúl Figueroa) lo invito de que si el tiene la convicción, que trate de usar su convicción para convencer a la comunidad educativa, que incluye a profesores, personal de los colegios y a los alumnos, y les muestre la evidencia para convencerlos de que es momento de volver a clases”.

En esta línea comentó que “creemos que hay una serie de elementos en estos momentos que hacen muy riesgosa la vuelta a clases, entre otras cosas, porque ni la comunidad educativa está convencida de aquello”.

El presidente (s) del Colmed también sostuvo que Figueroa “debe trabajar en conjunto” con la comunidad educativa “de que puede dar las garantías de que en todos los centros educacionales del país se van a dar las condiciones de seguridad para que no solamente los alumnos, también el personal de los centros educacionales, pueda asistir a trabajar de forma segura”.

Respecto a la fecha en que los alumnos podrían retornar a clases, Meza respondió que “desde Fase 3 en adelante, pero fiscalizando todas las normas desde que sale el alumno y profesores desde sus casas hasta que llega al colegio para disminuir los riesgos en el transporte, en la calle y en los centros educacionales”.

/psg