El diputado de la UDI Guillermo Ramírez aseguró este lunes que en caso de ganar el Rechazo en el Plebiscito de salida, “nuestro Plan B es un nuevo proceso constituyente que partiría desde una hoja en blanco”.

El diputado destacó la aprobación ayer del proyecto que rebaja a 4/7 los quórum de reforma constitucional, afirmando que esto “significa que de ganar el Rechazo nosotros solo necesitamos que en el Congreso 4/7 estén de acuerdo en iniciar un nuevo proceso constituyente y no los dos tercios que era mucho más alto y que era lo que se necesitaba originalmente”.

“Nosotros no vamos a ser como la Convención si gana el Rechazo, nosotros queremos que el acuerdo sea lo más amplio posible, pero si hay alguien que quiera trancar la pelota y evitar que haya un acuerdo no va a poder hacerlo, porque el quórum es de 4/7 y no de 2/3”, sostuvo en entrevista con Radio Universo.

Con ello, recalcó que en caso de ganar el Rechazo, “nuestro plan B es un nuevo proceso constituyente, obviamente que va a partir de una hoja en blanco, porque otra cosa sería reformas constitucionales y eso se hace en el Congreso”.

El diputado UDI planteó algunos criterios afirmando “uno puede ver que hay ciertas cosas en las que estamos todos de acuerdo, las personas que estén ahí tienen que ser escogidas por las personas, no por los partidos ni por el Congreso, vamos a entrar a una nueva elección(…) tienen que ser menos convencionales de los que fueron en un plazo menor al que hubo”.

Y agregó que “para este nuevo organismo que redacte la Constitución tiene que haber paridad de todas maneras, estamos absolutamente comprometidos” en eso.

Respecto a los escaños reservados, se mostró dispuesto “en la medida que sean proporcionales a la votación que tengan para respetar la igualdad del voto también”.

Acuerdo oficialista

Respecto al acuerdo del oficialismo para reformar algunos temas de la nueva Constitución, en caso de que gane el Apruebo, Ramírez indicó que “el hecho de que tengan que llegar a un acuerdo para reformar un texto antes de que entre en vigencia demuestra lo indefendible que es este texto, totalmente indefendible”.

“Esto es una impresión (…) la mayoría de las propuestas son cambios cosméticos y no se podía esperar otra cosa si teníamos al PC y a gran parte del FA negándose a hacer cambios”, remató.

