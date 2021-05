“Había una (papeleta de votación) enorme, como dijo alguno de los periodistas, parecía una falda si uno se lo ponía aquí…”, comentó Cecilia Bolocco en tono anecdótico este sábado luego de votar en un local de Vitacura.

La ex Miss Universo de 56 años sufragó cerca de las 17 horas y luego conversó con un grupo de periodistas, expresando su prioridad para la nueva Constitución: salud de calidad para todos.

Máximo Menem, el hijo de la animadora y diseñadora, sufrió y superó un difícil cáncer cerebral y ahora su madre está abocada a trabajar en su fundación cuya principal meta es traer a Chile una avanzada máquina de tratamiento.

En tanto, estas fueron sus palabras emitidas por Chilevisión al salir del local de votación:“Estoy feliz, emocionada por esta histórica ocasión en nuestro país de escribir una nueva Carta Magna de todos los chilenos para todos los chilenos. Esto es histórico y maravilloso, me emociona

“Por supuesto solo quisiera, por mi experiencia personal y porque estoy tan abocada, fundamentalmente al tema de la salud y específicamente en el tema del cáncer, que esta nueva Carta Magna incluyera de manera categórica no solo el derecho a las salud para todos los ciudadanos. Sino que garantice que todos los chilenos podamos acceder a la misma calidad de salud.

“Fue súper tranquilo, muy bien organizado, un agrado. Súper expedito. Hice una colita afuera antes de entrar a la sala. A mí siempre me gusta ser una de las primeras, me gusta no tener ninguna opción de perderme la posibilidad de votar, así es que lo tenía muy claro que lo haría el día de hoy, pero teníamos que repartirnos en las distintas salas de votación.“Había una (papeleta de votación) enorme, como dijo alguno de los periodista, parecía una falda si uno se lo ponía aquí. Lo tenía claro, pero igual al momento de echarlo a la urnas decía ‘ay, ¿dónde va cada uno?’. Me los pasaron todos ordenaditos donde va cada cual. Muy fácil”.

