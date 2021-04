De acuerdo a los datos revelados por el Centro de Microdatos de la Facultad de Economía y Negocios de la a Universidad de Chile, la tasa de desempleo correspondiente al mes de maro fue de un 11,3%, lo que representa una baja de 0,2p pp. respecto a diciembre de 2020 y de 4,3% pp. en doce meses.

Si bien la Encuesta de Ocupación y Desocupación (EOD) reveló que el desempleo mostró una baja de 27% en el último año, debido al aumento de los ocupados y el crecimiento de la fuerza de trabajo, ambos indicadores registraron una variación negativa en comparación al último mes del año pasado.

Esto principalmente por lo que explicó la directora ejecutiva de la institución, Lorena Flores, quien sostuvo que “ambos vienen a aumentar las personas inactivas, que crecen en 2,7 pp. respecto a la medición del año anterior”.

Y es que las personas que se encuentran fuera de la fuerza de trabajo, y que por lo tanto no entran en la clasificación de ocupados y desocupados, registraron un crecimiento anual de 4,9%, pero trimestralmente el alza fue de un 6,8%.

Entre los motivos que impulsan a este sector de la población a mantenerse en esa condición, destaca que el 9,0% de los inactivos totales afirma que es producto de la cuarentena, el 28,1% indicó que es porque estudia, en tanto que el 16,% lo atribuyó a los quehaceres del hogar, y el 23% a la jubilación.

No obstante, en esta versión Flores destacó que “también algo que incorporamos en esta medición de marzo tiene que ver con los subsidios o bonos que entrega el Estado o el retiro del 10%, y en suma, menos del 1% de los inactivos declara que se mantienen en esta condición producto de los subsidios del Estado o bien del retiro del 10%”.

Es más, tan solo el 0,5% se declara inactivo debido a que recibió aportes desde el Gobierno, y en lo que respecta al uso de los fondos previsionales la cifra se reduce a un 0,3%.

Por lo anterior, la economista acotó que “habiendo puestos de trabajo disponibles, estos no se han llenado, de los inactivos totales hay un 9% que dice que no sale a buscar empleo producto de la cuarentena, pero además aquellos inactivos que sí quieren trabajar y que no han buscado, esa cifra sube al 25%. Entonces yo más bien explicaría que es producto de la cuarentena que los empleadores no pueden atraer trabajadores”.

A propósito de los dichos del presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Ricardo Ariztía, quien declaró que existe un déficit de mano de obra en el sector, producto de las ayudas gubernamentales para lidiar con los efectos de la pandemia, Flores descartó que eso ocurriera en nuestro país.

Y explicó que “la teoría dice que si uno entrega bonos muy grandes hay un desincentivo al trabajo, sin embargo al parecer en el caso no se ha dado (…) las personas se están yendo de inmediato a la inactividad porque no hay expectativa, no hay esperanzas de encontrar un empleo. Si yo sé que la economía va a estar cerrada y que probablemente va a pasar lo que vimos en marzo del año anterior hacia adelante, entonces pierdo el empleo, quedé sin trabajo pero simplemente no busco, me quedo tranquilo en mi casa y me declaro inactivo”.

/psg