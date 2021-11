La senadora UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, ya terminó su período de reflexión y anunció hoy que este domingo votará por José Antonio Kast.

En conversación con Radio ADN, la parlamentaria confesó que “yo voy a votar por Kast” y explicó que “Sichel tiene que ser convocante y eso le falta. Tiene un nivel de agresividad alto”.

Ya en octubre, Van Rysselberghe había manifestado con respecto a Sichel que “sentí que estábamos equivocando el norte. Los adversarios no están entre nosotros, están en la izquierda, entonces esta situación en que no se hablaba de la diferencia de programa con Boric, sino de las diferencias de programas de los dos candidatos de centroderecha, me dejó marcando ocupado. Creo que no corresponde”.

“Sebastián compitió en una primaria. Nuestro candidato era Joaquín Lavín, perdió y por tanto, lo que corresponde es aprobarlo. Pero, los compromisos tienen que ser recíprocos y a nosotros no nos da lo mismo que haya libertad de acción para que se pueda votar y pueda ganar un candidato de izquierda”, afirmó también en ese entonces.

