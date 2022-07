La NASA dio a conocer imágenes satelitales del antes y después en Chile tras las nevadas que ocurrieron hace unos días en nuestro país, tras el sistema frontal que además dejó precipitaciones.

“Los sistemas meteorológicos consecutivos aliviaron el déficit de precipitaciones en el centro de Chile y aumentaron la capa de nieve en la cima de los Andes, una reserva crítica de agua para el próximo verano”, señaló al respecto la agencia espacial estadounidense en su sitio web.

De igual manera, indicaron que “fuertes lluvias y nieve cayeron en el área a pesar de las condiciones de La Niña en alta mar en el Pacífico que típicamente traen inviernos secos. La precipitación trajo al menos un alivio temporal a un área que sufría una sequía de una década”.

As extreme summer heatwaves deepened droughts and fueled wildfires in the Northern Hemisphere, winter storms brewed south of the equator bringing rainfall to central Chile and adding to the snowpack atop the Andes—a critical water reserve. https://t.co/TjXYwHeKSt pic.twitter.com/HfbyYVFOsl

— NASA Earth (@NASAEarth) July 20, 2022