El ex ministro de Defensa afirmó que “se aprobó por mas de dos tercios el retiro de los fondos de pensiones para la gente que está más necesitada, la gente de clase media que no tiene otra alternativa. Es importante mejorar este proyecto, agregar fórmulas para que la gente pueda reponer los fondos con esfuerzo en el tiempo sin que les sea demasiado pesado para no dañar las futuras pensiones, incluyendo incluso la fórmula que permite que el propio gobierno apoye la futura pensión como ya está planteado en la reforma previsional”.Además, el candidato presidencial hizo nuevamente el llamado al Ejecutivo para que no recurra al Tribunal Constitucional para impedir la entrega de un tercer retiro del 10% a la población.

“Después de esta contundente votación, que rozó los 4/5 de los votos de la Cámara de Diputados, reitero mi llamado al gobierno para no acudir al TC. El único perjudicado si el TC llegara a bloquear esto, es la gente, la gente que no tiene otra alternativa”, sentenció el abanderado de Renovación Nacional y el PRI.

