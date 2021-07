Este domingo, el senador de RN, Manuel José Ossandón, acudió a votar a su local correspondiente en la comuna de Puente Alto. Sin embargo, y ante las cámaras de TV, se enteró que no podía ejercer su derecho, por una causa pendiente que tiene en la justicia.

Complicado, fue captado por CNN Chile cuando revisaba su celular, debido a que no lo dejaron sufragar. Al acercarse el periodista, el ex alcalde de esa comuna realizó sus descargos.

“No aparezco en los registros así que me voy no más. Mira, me han perseguido tanto que, a lo mejor, han hecho alguna acusación u otra cosa. Me buscan por todos lados”, lanzó con mucho enojo.

¿Por qué no pudo votar?

De acuerdo a lo informado por Radio Cooperativa, el senador Manuel José Ossandón no pudo ejercer su derecho a voto, debido a la causa pendiente que tiene en la justicia, por la acusación de tráfico de influencias.

Cabe recordar que el militante RN enfrenta un juicio por beneficiar a su hijo, Nicolás Ossandón, en negocios de áridos en la comuna de Pirque. La acusación la hizo el alcalde de esa comuna, quien además es su primo.

