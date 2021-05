Desde que se abrieron las primeras urnas, las elecciones han dado para absolutamente todo. Digamos, hasta Leo Rey compuso una canción para motivar a la gente… y, bueno, también vimos que votaron personajes tan peculiares como un Mandalorian e incluso un viejito pascuero.

Pero, por si fuera poco, horas más tarde se sumó un dinosaurio…

En efecto, las cámaras de Chilevisión captaron la llegada de un sujeto ataviado con el traje de un dinosaurio azul, que llegó a votar en la comuna de Ñuñoa.

Desde entonces, la periodista del canal siguió en todo momento al «dinosaurio» en su camino para lograr la épica de votar, mientras Rafa Cavada y Mónica Rincón estaban tentados desde el estudio.

Finalmente, tras hacer una larga fila, el particular personaje logró su cometido y pudo votar. Luego, se dio el tiempo de enfrentar a las cámaras.

«Honestamente no veía nada con el plástico, así que tuve que sacar la cabeza», admitió en primera instancia, aunque luego sostuvo que «para doblar me volví a poner el traje completo».

Después reveló su identidad, la persona detrás del personaje: Jorge Gutiérrez Lira, oriundo de Talca, quien reconoció que la idea era alegrar un poquito y hacer reír a los vocales de mesa, que llevaban todo el día allí sentados.

Luego, también, contó que compró el traje antes de la pandemia e incluso reveló que su idea era utilizarlo antes, en el plebiscito…

«Quería votar en la anterior, en la del plebiscito, y se me quedó en la casa. Llegué al local de votación y fue como ‘noo, se me quedó el traje’, y no me quise devolver», dijo.

También, mencionó que creía que «me iban a mirar más feo adentro» y que lo hizo «sólo para reírme un rato».