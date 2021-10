El afamado actor George Clooney ha dejado claro que prefiere no incluir su personaje de Batman, en la cinta de 1997, en su curriculum. Ahora, ha confesado que no le ha permitido a su esposa Amal Alamuddin, que vea esta producción audiovisual.

Al actor, de 60 años, le parecería muy vergonzoso que la madre de sus hijos viera ese trabajo. “Quiero que mi esposa me respete un poco”, confesó Clooney entre risas al ser cuestionado al respecto.

A George realmente le da pena que alguien mencione su participación como Bruce Wayne en dicha cinta. Chris O’Donnell y Alicia Silverstone también participaron en esta aventura que se llevó fuertes críticas y pocos comentarios positivos.

Clooney sólo tuvo una oportunidad para portar el famoso traje del superhéroe de DC y aunque él prefiere no mencionarlo, a la gente no se le olvida. Por eso en cualquier oportunidad bromea al respecto.

Durante la promoción de la película The Tender Bar que él dirige y protagoniza Ben Affleck, George fue cuestionado por The Flash, la nueva película que prepara DC. “No me preguntaron si quería ser de nuevo Batman. Cuando destruyes una franquicia como yo lo hice, normalmente miran para otro lado cuando Flash aparece”, bromeó haciendo referencia a Affleck, quien sí está considerado para esta película.

En entrevista con Variety, Amal, de 43 años, confirmó lo dicho por su esposo. “No me deja verlo como Batman”. Al instante, George advirtió que tampoco permitirá que sus hijos Ella y Alexander, de cuatro años, la vean. “Sería malo escuchar cuando tu hijo de cuatro años diga: ‘Esto apesta’. Eso podría ser doloroso”, confesó entre risas.

Clooney admitió haber aprendido de ese fracaso. “No fui bueno en eso, no fue una buena película. Lo que aprendí fue que tuve que aprender a trabajar. No era sólo un actor que estaba consiguiendo un papel, se me hacía responsable de toda la película en sí”, explicó.

Y fue a partir de entonces que eligió mucho mejor sus proyectos posteriores, así como comprendió que también debía probar suerte detrás de cámaras y dirigir las películas que él quisiera.