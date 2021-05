“Eternals” seguirá la historia, a través de varios milenios, de una raza de alienígenas inmortales que fueron creados por los Celestiales y que han vivido en secreto en nuestro planeta. Luego de los eventos de Avengers: Endgame, todos deciden reunirse para proteger a la civilización de sus contrapartes, los Deviants. El elenco cuenta con un gran número de estrellas; Angelina Jolie, Richard Madden, Kumail Nanjiani, Salma Hayek y Kit Harington.

En el primer adelanto se logra ver a Thena (Jolie) crear una espada. Además a Ajax (Hayek), la líder del grupo y a al resto de los superhéroes reunirse por un breve momento

La película iba a ser estrenada originalmente en noviembre del año pasado; pero los constantes retrasos provocados por la pandemia evitaron que esto sucediera. Finalmente, parece que es un hecho que llegarán este 2021. Otro elemento interesante del video que compartió el estudio es que cierra con la leyenda “Nos vemos en el cine”; lo que indica que no tienen planes de lanzar el resto de sus títulos en Disney Plus o por lo menos no exclusivamente.

Eternals llegará a cines, hasta donde se sabe, en noviembre de este año.

