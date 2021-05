Celine Dion, quien perdió a su esposo Rene Angelil en 2016, todavía no está lista para pensar en seguir adelante con un nuevo amor.

La cantante perdió trágicamente a su esposo hace cinco años cuando murió luego de una batalla contra el cáncer de garganta.

Y ha dicho que todavía no está lista para pensar en seguir adelante, ya que centra su atención en ella y los hijos de Rene, René-Charles, de 20, y los gemelos Nelson y Eddy de 10, y en la “vida misma”.

Ella explicó: “No sé. No tengo ni idea. Pero en este segundo, el amor es tan grande en este momento en mi vida, con mis hijos, con la vida misma. No estoy pensando en una relación y en enamorarme de nuevo. No lo sé. ¿Tengo que decir que nunca volverá a suceder? No lo sé. No lo sé “.

Celine, de 53 años, todavía está afectada por el fallecimiento de Rene, pero le da crédito a su difunto esposo, que tenía 73 años en el momento de su fallecimiento, por ayudarla a “sentirse muy fuerte” incluso después de su muerte.

Ella agregó durante una aparición en el programa ‘Today’: “Perder a mi esposo, que mis hijos perdieran a su padre, fue algo extraordinario. Él es parte de nuestras vidas todos los días, así que tengo que decir que me siento muy, muy fuerte“.

