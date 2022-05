El gobernador de la región de la Araucanía, Luciano Rivas, evaluó de forma positiva que el Gobierno finalmente decretara Estado de Emergencia en la Macrozona Sur por los hechos de violencia registrado en la zona durante las últimas semanas.

Al respecto, Rivas afirmó que es importante que se tomara la medida, aunque cuestionó el hecho de que hayan transcurrido 50 días para que se decidiera optar por esa opción.

“Se esperaron 50 días para tomar esta decisión y en estos 50 días tuvimos 122 atentados, en la Araucanía y en el Biobío, así que creo también que hay una medida que llega tarde pero por lo menos llega”, declaró la autoridad en conversación con Tele13 Radio.

En este mismo sentido, mencionó que “los estados se decretan y hay que darle el apoyo y las facultades a quienes tienen que ejercer el rol, en este caso las Fuerzas Armadas y el apoyo a Carabineros, no sacamos nada con tener semáforos en nuestras rutas, sino que lo que necesitamos es militares y policías que puedan actuar, despejar rutas, despejar campos”.

“Yo he sido una persona que ha solicitado mayor seguridad y lo que se está entregando hoy día es menos seguridad, así que en ese sentido esperamos que esto funcione de la forma correcta”, indicó.

Sobre este punto, Luciano Rivas precisó que si bien la medida es acotada, espera que vaya más allá y no sea solo un control de carreteras.

“Lo que yo no quiero es que se transforme en un Estado de Emergencia para solamente el control de carreteras, sino que como lo fue anteriormente, donde también se ayudó al desalojo en las usurpaciones (…)”, afirmó.

Y agregó: “Cuando estuvo el Estado de Emergencia en la región de la Araucanía no hubieron violaciones a los Derechos Humanos, funcionó bastante bien, se lograron liberar rutas importantes, pero también yo esperaría que este control ayude de una buena vez para que tengamos un proceso investigativo como corresponde, que se pueda dar con el paradero de algunas personas que están detrás de estos atentados y que no solo sea un resguardo de carreteras”.

Los dichos de la ministra Siches

El gobernador de la Araucanía, Luciano Rivas, también se refirió a las declaraciones de la ministra del Interior, Izkia Siches, en una entrevista para Meganoticias, donde indicó que esta medida “no va a resolver el problema de fondo”.

“Esto es para prevenir y proteger las rutas, para mantener el funcionamiento de las ciudades. En paralelo estamos trabajando otras medidas para abordar el problema de la violencia, eso tomará más tiempo”, dijo la secretaria de Estado.

Sobre esto, Rivas señaló que “es lamentable cuando la ministra del Interior, que es la persona que tiene encargada la seguridad cuando está decretando un Estado de Excepción, de inmediato dice que esta no es la solución”.

“Estamos claros en que aquí falta mucho para tener una solución real al tema de la violencia. Yo creo que aquí lo que tenemos que buscar es mucha más seguridad y no menos seguridad. Durante seis meses en la Araucanía el Estado de Emergencia funcionó, los números son claros referente a eso, no fue perfecto, tuvimos hechos lamentables, hubieron persona asesinadas, no es perfecto pero sí ayuda”, manifestó la autoridad.

Y añadió: “Hoy día decir en la forma en cómo lo dice la ministra [del Interior], le falta a ella conversar con las gente de la Araucanía y juntarse con las víctimas (…) pero hay un tema que es puntual, hay números duros que muestran la baja de los atentados, y también cuando uno habla y no está tan perdido cuando uno dice, hay una mayor sensación de tranquilidad”.

/psg