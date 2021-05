A partir de las 18.00 des esté sábado comenzó el cierre de mesas a lo largo del país en la primera jornada de votación y, con ello, se dio inicio al sellado de las urnas y la revisión del material electoral que será resguardado durante toda la noche por personal de las Fuerzas Armadas y de Orden.

Esto último, se trata de un hecho inédito en Chile, dado que por primera vez se lleva a cabo una elección de dos días en el país, por lo que el foco estará puesto en la seguridad y capacitad para mantener resguardadas las urnas y evitar la posibilidad de algún fraude electoral hasta que mañana domingo, a las 08.00 horas, reabran las mesas para continuar con la votación.

Una vez suspendidos los sufragios, los presidentes de las mesas comenzaron a levantar un acta detallando la cantidad de electores que sufragaron, los votos no utilizados y colillas correspondientes a cada elección, entre otras cosas. Por su parte, los vocales procedieron a sellar cada urna en todo su contorno y en la ranura, para luego poner sellos de seguridad numerados y firmados. A su vez, las urnas y las cajas de materiales electorales sellados están siendo entregados por los presidentes de las mesas a los delegados de cada local.

Durante la semana, el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, defendió la medida e hizo un llamado a confiar en el protocolo de resguardo, señalando que “la diferencia está en que en el sábado no hay escrutinio, vale decir, no hay apertura de urnas”. En esa línea, aclaró que “lo que va a ocurrir ahí es que todas las urnas disponibles en el establecimiento se trasladan a una sala que ha sido previamente definida, ojalá la más segura del establecimiento, y ojalá que, por ejemplo, no tenga ventanas, allí se acopian las urnas y es sellada la puerta del establecimiento”. “También va a tener un perímetro esa sala, hay unos sellos que tienen una tecnología en base a hologramas, que, si se saca el sello, va a quedar con una marca que indica que fue abierto por alguien, si alguien lo hizo de mala manera, si fue violado, se va a poder determinar si ese sello fue abierto durante la noche”, agregó. “Esa sala tendrá el resguardo de personal del Ejército y también, previa acreditación, hay apoderados de los distintos partidos y las candidaturas independiente que van a poder estar durante la noche observado que el proceso sea transparente y que cumpla el objetivo que nadie tenga contacto con las urnas y menos con los votos”, cerró en aquella ocasión el secretario de Estado.

