Aunque la pandemia sigue dificultando los viajes, los turistas aún pueden plantearse la posibilidad de salir de Chile en vacaciones de invierno

La mayoría de países sigue siendo reacia a abrir sus fronteras y permitir la entrada de los viajeros por la evolución de la pandemia. Así lo recogen los últimos datos publicados por la Organización Mundial de Turismo (OMT), que indican que todavía uno de cada tres destinos (34%) mantiene cierres parciales, mientras que el 36% exige un test negativo de Covid-19, combinado con la obligatoriedad de guardar cuarentena a su llegada.

Además, el informe indica que cuatro de los diez principales mercados emisores de turistas siguen desaconsejando a sus ciudadanos los viajes no esenciales al extranjero, con el consiguiente golpe económico pues estos cuatro mercados, que son EEUU, China, Canadá y Hong Kong, generaron el 25% de todas las llegadas internacionales en 2018, agrega la OMT.

En Europa, la llegada del Certificado Covid de la UE, en vigor desde el 1 de julio, permite un alivio a los turistas para salir a viajar por Europa sin necesidad de restricciones adicionales a poseer un documento que se ha convertido en la esperanza del sector turístico para salvar el verano. La actividad representa más del 10% al PIB europeo y supone casi el 12% del empleo total.

No obstante, aún hay algunos destinos que en estos momentos permiten la entrada de los viajeros sin tener que cumplir con restricciones. Son los siguientes.

La UE + Noruega, Islandia, Liechtenstein, Suiza

La llegada del Certificado Covid facilita la reapertura de los viajes entre los países de la UE y aquellos del Espacio Económico Europeo (Noruega, Islandia, Liechtenstein y Suiza). Con este documento, que prueba que una persona ha sido vacunada, dispone de un test negativo o demuestra haber pasado ya la enfermedad, las personas en su posesión podrán evitar cuarentenas o la obligatoriedad de realizarse nuevos test en su destino.

Al menos en teoría, porque en la práctica los Estados pueden imponer restricciones adicionales si determinan que ciertas zonas son de riesgo por motivos de salud pública por el alto nivel de contagios o por la incidencia de una nueva variante del virus preocupante, como es el caso de la propagación de la Delta, mucho más contagiosa, y que ha coloreado otra vez de rojo a España y Portugal en el mapa semanal de incidencia en la UE que dibuja el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC). Por eso, es conveniente comprobar con las autoridades del destino las restricciones que en estos momentos aplican para evitar sustos de última hora.

Christophe Licoppe EXPANSION

De hecho, la República Checa incluyó esta semana a España en su lista de países a los que exige test negativo PCR para entrar en el país debido al aumento de la incidencia, aunque el viajero ya tenga un certificado de vacunación o de recuperación. Además, también pide un nuevo test al quinto día de la llegada.

Alemania también ha empezado a poner restricciones adicionales a pesar de la llegada del Certificado Covid. El país ya ha restringido la entrada de viajeros procedentes de Portugal incluso a aquellos que ya han sido completamente vacunados y acaba de incluir a España en su lista de zonas de riesgo a las que desaconseja viajar, pero por el momento no ha impuesto restricciones adicionales como la necesidad de presentar PCR a los viajeros vacunados, nuevas pruebas o cuarentenas. Francia también ha desaconsejado viajar a España, pero no ha impuesto restricciones a los viajeros que tengan el Pasaporte Covid.

No obstante, y a pesar de que el Certificado Covid permite esquivar las restricciones, muchos países exigen a los visitantes que rellenen un documento de información sanitaria a su llegada, por lo que será necesario comprobar con las autoridades del país a visitar si es necesario rellenar ese formulario.

Andorra

Andorra es uno de los países europeos a los que los viajeros pueden viajar sin verse sometidos a restricciones. Las fronteras del principado pirenaico están abiertas sin necesidad de entregar un resultado negativo de una prueba PCR o la obligatoriedad de verse sometido a una cuarentena a la llegada. La circulación es libre, siempre respetando las medidas sanitarias y protocolos establecidos por las autoridades de Andorra.

Montenegro

Las fronteras del pequeño país de los Balcanes están abiertas también a los españoles, como al resto de Países de la UE, Rusia o Israel entre otros, que no tienen obligatoriedad de presentar el resultado de una PCR negativo. No obstante, una vez en destino, los viajeros tendrán que respetar todas las medidas sanitarias que han impuesto las autoridades de Montenegro.

Ciudad de Kotor en Montenegro DREAMSTIME EXPANSION

Albania

Albania tampoco impone ninguna restricción a la llegada de los viajeros extranjeros. Tanto los vacunados como los que no lo estén no tienen que presentar una PCR negativa a su llegada y una vez allí no tendrán que guardar cuarentena. No obstante, Exteriores aconseja a los turistas que se desplacen al país que estén atentos a las restricciones con otros destinos, como Italia o Grecia, hacia donde salen ferries, por lo que recomienda cerciorarse de si se puede transitar o alojarse en los países que se quiera incluir en la ruta si se pasa por Albania.

Macedonia del Norte

Los viajeros también pueden entrar en Macedonia del Norte sin tener una PCR negativa o verse obligados a cumplir una cuarentena que sí se impone a los viajeros que llegan desde la India. No obstante, la recomendación del Ministerio de Exteriores es que consideren con prudencia la necesidad de desplazarse al país pues se han detectado casos de Covid-19 de la variante Delta y avisa de que la red privada de hospitalización puede ser “extremadamente cara”.

Fuera de Europa: México

Las playas de Cancún y Riviera Maya se abren a los viajeros pues México no impone restricciones de viaje ni medidas especiales de cuarentena para personas que lleguen al país desde el exterior. Además, tampoco es necesario presentar una prueba negativa PCR. No obstante, los viajeros que lleguen al país deberán entregar un formulario. El Ministerio de Exteriores aconseja limitar los viajes a lo estrictamente necesario en tanto persista la crisis sanitaria y recomienda actualizar los datos de la incidencia al destino previsto.

República Dominicana

Otro destino paradisíaco como la República Dominicana tampoco exige ni una prueba diagnóstica de Covid ni estar vacunado para poder acceder a la Isla. Sin embargo, dado que el país se encuentra en Estado de Emergencia por la pandemia, la recomendación de Exteriores es que los viajeros españoles reconsideren sus planes de viaje si desean ir a República Dominicana.

Playa de Punta Cana. DREAMSTIME

Costa Rica

Costa Rica tiene abiertas las fronteras a los viajeros que lleguen sin necesidad de cumplir cuarentenas ni presentar un test negativo de Covid-19. Sin embargo, la última recomendación del Ministerio de Exteriores también insiste en “extremar las precauciones sanitarias y hacer un seguimiento de la información publicada por las autoridades sanitarias”, ante el fuerte incremento de contagios que ha registrado el país. Las autoridades también exigen a los turistas presentar el billete de vuelta y haber contratado un seguro médico que cubra toda la estancia.

Colombia

Las fronteras de Colombia están abiertas a los viajeros sin requisito para presentar una prueba negativa contra el Covid-19 ni la obligación de guardar cuarentena a la llegada. El Ministerio de Exteriores avisa en su última recomendación de viaje que, aunque no existen limitaciones en los desplazamientos internos del país, los departamentos pueden sufrir limitaciones de movimientos en función de la evolución de la pandemia. Además, recuerdan que siguen cerradas las fronteras terrestres y fluviales con sus países vecinos. (Panamá, Venezuela, Brasil, Ecuador y Perú)

