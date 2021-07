“Las preguntas van a ser incómodas”. Con esas palabras, el diputado Miguel Crispi adelantaba lo que sería la interpelación que se realizó este martes al ministro de Salud, Enrique Paris, y cuyo interrogatorio estuvo a cargo del parlamentario de RD.

La interpelación había sido aprobada por la Cámara de Diputados el pasado 1 de junio, con 66 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones, con el objetivo de ahondar en el manejo de la pandemia por el coronavirus por parte del gobierno del Presidente Sebastián Piñera.

Y este martes, horas antes de la llegada de Paris al Congreso en Valparaíso -junto a la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, y su par de Redes Asistenciales, Alberto Dougnac-, Crispi, al adelantar los temas que se tratarían, dijo que esperaba que “podamos tener una buena conversación”, pero reforzando que se trataba “interrogatorio” en el que abordarían aspectos “que no se han querido mostrar tanto” sobre el avance del Covid-19 en el país.

La sesión finalmente resultó tensa; al punto que el diputado -cerca de las 18 horas-, optó por cortar las preguntas. “No voy a seguir con esta interpelación, no tengo ninguna respuesta”, dijo.

A continuación, los temas que marcaron la interpelación al titular de Salud:

Ministro Paris, juntos a los subsecretarios Daza y Dougnac, llegan al Congreso Nacional en Valparaíso. (Foto: Agencia Uno)

Clínica Las Condes: “sí podemos hacer que no se les entreguen más vacunas gratuitas”

El ministro fue consultado por las últimas polémicas en que se ha visto envuelta la Clínica Las Condes, luego de que su presidente, Alejandro Gil, fuera inoculado con una tercera dosis de vacuna Pfizer pese a que había completado su esquema de inmunización con Sinovac.

Al respecto Crispi le preguntó si había algún conflicto ético ya que Paris fue directivo de dicha institución.

“En primer lugar, sí, yo fui director de la Clínica Las Condes en representación de los médicos de la clínica, elegido voluntariamente y por votación universal. Y me llama la atención que el Colegio Médico no ha defendido a sus médicos, porque no he escuchado ninguna querella, ni llamada de atención, ni una recriminación ética en contra de esa clínica de parte del Colegio Médico, que ha maltratado también a sus médicos. En segundo lugar, el señor (Fredy) Jacial (exgerente general de la CLC), a quien conozco y defiendo, hizo muy bien al recibir pacientes Fonasa que necesitaba atención. ¿Y sabe por qué estamos querellados por la CLC? Porque ellos no quieren firmar el convenio con Fonasa. Nosotros tenemos la plata, el dinero depositado. Porque al crear la red integrada de salud, se fijó el mismo valor a todas las UCI, sean públicas y privada. Y ellos no quieren firmar porque piensan que eso va en detrimento de su patrimonio”, afirmó.

Sobre posibles sanciones en contra del vacunatorio de la clínica -el cual arriesga ser cerrado tras la polémica protagonizada por Gil- el ministro dijo que esto se aplicaría “si se cumple el sumario sanitario y se demuestra que actuaron mal. Y ahí actuaron mal (…) Se utilizó mal una vacuna, además Pfizer, que estaba destinada a un niño de Chile. No solamente tenemos un sumario sanitario, sino que tenemos una denuncia a la Fiscalía”.

“La clínica corre el peligro no de que se le cierre el vacunatorio, porque no podemos hacer eso, (lo que) sí podemos hacer es que no se le entreguen más vacunas gratuitas que financia el Estado de Chile”, advirtió.

“Gobernanza” y “no fueron 30 pesos, fueron 30 años”

En un momento, el diputado Crispi lo interpeló por las inequidades estructurales del país y qué se hacía en sectores donde las medidas sanitarias no podían cumplirse, donde el “Estado no estaba”.

Paris respondió: “Es por lo mismo que este fin de semana en las primarias se ha elegido gente nueva, se ha renovado en parte la política chilena, porque justamente el tema de la inequidad, pobreza, de la falta de acceso no es un tema que competa a un gobierno en particular, es un tema del Estado de Chile” y reforzó que “debemos tener una visión de Estado, no de gobierno”.

“Ya lo dije, hubo más de tres comisiones en diferentes gobiernos para reformular el plan de atención universal de salud y no se logró nada. Tres comisiones para reformular las Isapres, no se logró nada. No sé cuántas comisiones para el tema de las AFP y no se logró nada, y se tuvo que obligar o por ley para que la gente pudiese retirar su dinero. Y eso no fue responsabilidad de este ministro o de muchos de los que estamos acá. ‘No fueron 30 pesos, fueron 30 años’, diputados. Entonces hagamos el esfuerzo como país para buscar soluciones en conjunto”, agregó, en alusión a una de las frases que circularon durante el estallido social.

“Reforzamiento” de plan fronterizo e ingreso de nuevas variantes

El diputado frenteamplista abordó también el cierre de fronteras y el ingreso de nuevas variantes a Chile, como por ejemplo, de los recientes casos confirmados con Delta. Ante esto, Paris dijo que la llegada de esta última variante “no fue una sorpresa” y que el país “se preparó desde mucho antes”.

En ese sentido, hizo referencia a la estrategias de vigilancia, testeos y un “mayor control” en el aeropuerto de Santiago.

Así, mencionó que, entre los requerimientos que se exigen a quienes ingresan al país, está el cumplir una cuarentena en residencias sanitaria o “extraordinariamente, por razones humanitarias, a un hotel o una casa. Pongo como ejemplo a la (ex) Presidenta (Michelle) Bachelet, que vino al funeral de su mamá. No pudo participar, lo vio por un celular. ¿Por qué? Porque cumplió todas las condiciones que se impusieron, como debe ser. La gente que no ha cumplido las condiciones, que ha burlado a la autoridad sanitaria, ha sido la que ha favorecido la entrada de variantes”.

Y reforzó que “nosotros hemos hecho todos los esfuerzos. Justamente gracias a eso fue que se detectaron los pacientes con variante delta, y hemos creado la Unidad Nacional de Control Sanitario Fronterizo, hemos firmado convenios con distintas universidades para la secuenciación genómica de las PCR y he adquirido un nuevo PCR que permite identificar de forma inmediata la variante delta”.

También descartó que se reabran las fronteras prontamente. “Vamos a mantener el estricto control de las fronteras”, dijo. Esto, pese a que el gobierno prepara un plan para su apertura a fin de mes. Según adelantó, este jueves se hará público un “reforzamiento” en la estrategia para las fronteras.

“Nuestra estrategia sí funcionó”

Sobre la propuesta de “cortocircuito” planteada por el Colegio Médico, Paris criticó duramente dicho planteamiento. “Si nosotros no tomamos en consideración algunas opiniones es porque la evaluación de nuestros expertos nos dice que no son convenientes. Si nosotros hubiésemos tomado en cuenta el cortocircuito del cual tanto se habló, ni siquiera habría luz eléctrica aquí. Y creo que obviamente nuestra estrategia sí funcionó: tenemos 902 casos hoy, una caída enorme en la cantidad de camas UTI y una vacunación que ha sido exitosísima”, indicó.

Y agregó: “La estrategia de supresión cero, no ha funcionado en ninguna parte del mundo. La OMS ha dicho todo lo contrario, que tenemos que acostumbrarnos a vivir con el virus y es probable, muy probable, que tengamos que seguir vacunando en los años venideros. Por eso, sea cual sea el gobierno que venga, nosotros estamos preparando una estrategia para tener vacunas disponibles para el próximo año”.

En esa misma línea, Paris señaló que “la estrategia ‘coronavirus cero’, tan aclamada en Australia y Nueva Zelandia, ha sido un fracaso. Hoy en Australia tenemos un brote enorme, en Inglaterra, en España y Holanda hay un aumento gigantesco de casos. ¿Por qué? Yo no le he echo la culpa al ministro de Salud de Holanda, de Inglaterra, de Australia… el virus es un ser vivo, el virus busca donde atacar y obviamente Australia, que tiene el 10% de vacunación, está teniendo un brote porque cuando no encuentra (el virus) gente de vacunada, se va a gente no vacunada. Yo no he dicho que hemos logrado vencer a la pandemia, todo lo contrario”.

Tercera dosis e inmunidad de rebaño

También se consultó por la denominada “inmunidad de rebaño” tras la vacunación masiva del Covid-19 y la eventual necesidad de aplicar otra dosis.

El ministro de Salud señaló que, según ha indicado la OMS, “para calcular la inmunidad de rebaño se tiene que tomar en cuenta la efectividad de la vacuna y la potencia del virus. Obviamente si la potencia del virus -como en el caso de la variante delta- aumenta, es necesario también aumentar la cobertura. Obviamente que estamos estudiando una dosis de refuerzo, no es una tercera dosis, es de refuerzo”. En ese sentido afirmó que el Ministerio está realizando estudios al respecto -en la Posta Central- y que “cuando tengamos esos estudios, los vamos a dar a conocer, para justificar ese refuerzo”.

“Insolencia”: el tenso cruce entre Paris y Crispi

Durante la interpelación, uno de los temas que más tensionó la discusión fue que en diversas oportunidades se emplazó al ministro por el tema entablar puentes con otros gremios y organizaciones para el manejo de la pandemia.

En los últimos minutos de la interpelación, Paris señaló que “yo escucho a todas esas personas que quieran opinar, en forma positiva, y que sean propuestas que se puedan llevar a cabo”.

Sorprendió agregando que “me he reunido con la academia de medicina, con las sociedades científicas, con el Conacem, me he reunido con el doctor (Patricio) Meza del Colegio Médico (presidente subrogante) y he decidido que de ahora en adelante, el doctor Dougnac se siga reuniendo con el Colmed. Tenemos el grupo del Plan Nacional de Inmunizaciones, con infectólogos, epidemiólogos, gente de mucho conocimiento, tenemos el Cavei”.

Y contestó al diputado Crispi con un “usted parece que no conoce el Ministerio de Salud”, reiterando que “hay una cantidad de instituciones que están dentro del Minsal y que han permitido manejar esta pandemia”.

Frente a esto, el parlamentario RD replicó que “esto es lo que refleja por qué hacemos una interpelación como ésta. Usted no puede decirme a la vez que va a recoger todas las ideas y después decirme ‘yo no sé si usted conoce el ministerio’. Esas como pataditas en las canillas me las conozco, y créame que no colaboran al debate”.

Durante la discusión, Crispi había reclamado en diversas oportunidades ya que -según él- Paris no respondía lo que se le preguntaba. Y al final, en medio de ese clima de tensión sostuvo: “Por salud mental yo le pregunté si había un programa específico para los trabajadores de la salud. Le pregunté si iba a haber una política de remuneraciones, si iba a haber un Bono Covid y a cuánto iba a ascender. Le pregunté quiénes eran los miembros del consejo de expertos. Le pregunté si es que el 25 (de julio) se iban a abrir las fronteras y cuántos días se van a exigir para la cuarentena. Le pregunté qué política específica íbamos a tener para atender a quienes están cargando con la pandemia, que son las personas más pobres de Chile (…), no voy a seguir con esta interpelación, no tengo ninguna respuesta”.

“Lo que se espera es que usted hable de los temas de la interpelación (…) Tal como usted lo anticipó, que iba a venir a decir lo que usted quería y no a responder mis preguntas. Y lo lamento, creo que son muchas las personas que se quedan esperando, pero por ahora es todo lo que tengo que decir”, concluyó abruptamente el parlamentario quien también dijo que lamentaba la “insolencia” del ministro.

Por su parte, el titular de Salud replicó que “jamás he dicho que no iba a responder (…) He tratado de responder, lo que pasa es que si las respuestas no le satisfacen es otra cosa. Si usted necesita más respuesta o más datos, podemos responderle todo lo que quiera por oficio y me comprometo a aquello. Sin embargo, creo que en la interpelación no lo he insultado, solamente dije que me parecía que no conocía el ministerio por los comentarios que hace”.

“Tenemos diferencias, pero que se pueden conversar y podemos llegar a acuerdos. Si usted se sintió ofendido, le pido disculpas, pero lo que yo quiero es que sigamos conversando. Tenemos leyes que tenemos que sacar junto al Parlamento y estoy dispuesto a conversar y avanzar”, finalizó el ministro de Salud.

/gap