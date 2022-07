Un cruel y desubicado comentario fue el que recibió Renato Valdivia Conserva, el hijo mayor de Claudia Conserva, ironizando con el cáncer de mamas del que hace unas semanas fue diagnosticada la conductora de televisión.

Recordemos que a fines de junio, Claudia reveló a través de su cuenta de Instagram que padece de cáncer, y explicó que se retirará momentáneamente de la televisión para enfocarse en su rehabilitación.

“Nadie la va a extrañar”

El mismo día que Conserva anunciaba su enfermedad, Renato subió una historia pidiendo a los medios de comunicación y a sus seguidores que respetaran la “privacidad” de su familia.

Esto no le pareció a uno de sus seguidores, quien le envió un cruel mensaje por interno. “Si pides respeto, estás en todo tu derecho. Por lo mismo, no sé para que tu madre comenta su estado de salud e hiciera un llamado a otra mujer a chequearse, si no tienes la misma suerte de ella de acceder a una salud de lujo”, indicó de entrada.

Su seguidor agregó que “habría sido más simple que tu mamá dijera que se ausentaría largamente y listo. Nadie la va a extrañar, cuando una persona se va de un trabajo la reemplazan rápidamente“.

“Suerte y agradecería (que) si tú pides que no comenten de la salud de tu mamá, que por favor no lo comunique. Adiós”, cerró.

Renato compartió el pantallazo del mensaje que le llegó, y sobre este escribió como respuesta: “Tapo el nombre por puro respeto”, junto a una cara llorando de risa.

