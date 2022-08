Soy un político DC, de 76 años, con 61 años de militancia continua en la DC, hijo de una inmigrante, dirigente de Junta de Vecinos y de la Iglesia Católica en la Población, casada con un mestizo dirigente sindical, fundador de la primera CUT junto a don Clotario Blest , y yo tuve el honor de ser cofundador de la nueva CUT en dictadura, junto a Manuel Bustos, José Ruiz di Giorgio y tantos amigos que vencimos el miedo. He participado en organizaciones deportivas y culturales en los diversos barrios en que viví. Ingresé a los 15 años a la DC y fui dirigente estudiantil en los 60, deportivo en el barrio, político en mi comuna y grupo funcional.

Mis opiniones se basan en la doctrina, la historia y las ideas que he defendido toda mi vida. No he cambiado de posición política y me gustaría que alguien me dijera si discrepar de la izquierda y la derecha está prohibido. He marchado con la izquierda contra los abusos de la derecha y contra los abusos de la izquierda también lo he hecho. No me extraña que haya gente que olvide que el PC y otras fuerzas de la izquierda no suscribieron el acuerdo de noviembre del 2019 , que pactaron con la UDI en la Convención y les acepte las conductas que debilitan la democracia, como su doble estándar frente a la violencia armada en el Sur. Me preocupa que gente valiosa siga creyendo que esta es la Constitución de Pinochet y no la que los propios comunistas y la Concertación mantuvieron para gobernar sirviendo un modelo injusto. Pero yo sigo.

También hay personas de diferentes ideas, que aprecio respeto y que por la pandemia y otras circunstancias, no hemos podido conversar sobre estos temas con la franqueza, la seriedad y el afecto con que hemos cimentado una sólida amistad, que ha resistido diferencias políticas muy importantes. Ahora algunos de ellos están por el Apruebo, otros en duda y otros, al igual que yo, por el Rechazo. Nos respetamos y estoy seguro que seguiremos siendo amigos de por vida. Por cierto, hacer esta promesa cuando uno tiene 76 años, es más fácil que cuando teníamos 16 o 20 años. Pero vale igual, sobre todo frente a un gobierno al que se le aplicaría esta frase:

NUNCA TAN POCOS HAN TENIDO QUE PEDIR PERDÓN TANTAS VECES EN TAN POCO TIEMPO.

También fundo mi conducta en las declaraciones del Presidente del PDC a CNN, cuando expresó que si ganaba el rechazo en la Junta, él votaría en conciencia. Yo creo, que un simple militante, puede hacer uso del mismo derecho.

CONTENIDO

I.- POR QUÉ APOYO EL RECHAZO?

II.-LAS AFP SEGUIRÁN IGUAL, EL APORTE PATRONAL DEL 6% SE INCREMENTARÁ EN 6 AÑOS Y LA PGU DE $250.000 DEMORARÁ 10 AÑOS.

III.- CAMBIOS POSIBLES AHORA , CON 1 SOLO VOTO DE MAYORÍA

A.-RECONOCER DERECHO DE LAS PERSONAS A ELEGIR ENTRE AFP O UN SISTEMA PÚBLICO.

B.- INVERTIR FONDOS PREVISIONALES EN CHILE

C.-EL ENTE ESTATAL EXISTE. UN CAMBIO LEGAL Y YA.

D.- PENSIÓN GARANTIZADA UNIVERSAL(PGU) Y SEGURO DE LONGEVIDAD CON EL 6% PATRONAL.

IV.-PORQUE RECHAZO PROPUESTAS GOBIERNO NI UN PESO EXTRA A LAS AFP, NI UN PESO EXTRA AL GOBIERNO: TODO A LAS PENSIONES .

..V.- LAS COTIZACIONES PREVISIONALES NO SON IMPUESTOS.

VI.- LOS RIESGOS PARA LA ECONOMÍA CHILENA Y NUESTRO BIENESTAR

VII.- INICIATIVAS INMEDIATAS

VIII.- ES FALSO QUE ESTA SEA LA CONSTITUCIÓN DE PINOCHET, ES LA DE LA CONCERTACIÓN Y EL PC.

IX.- SOLUCIONES DE CORTO PLAZO QUE PUEDEN SER RESPALDADAS POR PARTIDARIOS DEL APRUEBO Y DEL RECHAZO.

X.- PROPUESTA DE LA (CC) NO RESPETA LOS DERECHOS HUMANOS DEL 88 % QUE SOMOS MESTIZOS

XI.- LA IDEOLOGÍA DETRÁS DE LA PROPUESTA

XII.-LA PROPUESTA DESTRUYE EL CHILE CREADO POR LOS PUEBLOS ORIGINARIOS Y LAS CORRIENTES MIGRATORIAS.

XIII.- LA INFLUENCIA EXTERNA EN LA DC.

XIV.-ANÁLISIS DEL ARTICULADO

XV.- NORMAS DISCRIMINATORIAS PARA EL 88% DE LOS CHILENOS

XVI.- TODO EL PODER A UNA CÁMARA.

XVII.- SISTEMAS DE JUSTICIA DE IGUAL RANGO

XVIII.- LOS RIESGOS INTERNOS Y EXTERNOS AUMENTAN

I.- LAS AFP SEGUIRÁN IGUAL, EL APORTE PATRONAL

DEL 6% SE INCREMENTARÁ EN 6 AÑOS Y LA PENSIÓN GARANTIZADA (PGU) UNIVERSAL DE $250.000 DEMORARÁ 10 AÑOS.

La propuesta de la CC en el artículo 45, complementada en la disposición transitoria 27, no sirve de nada, por el contrario, puede traer efectos muy negativos para el ́país, sin que los afiliados a las AFP recibamos beneficio alguno. Esta conclusión se reafirma al examinar las declaraciones del Ministro de Hacienda , principalmente en El Mercurio y ,especialmente las del día lunes 08.08.22, en la página B1, como se puede constatar con la fotografía que incluyo.

La conclusión es que las AFP seguirán administrando nuestro 10%, con la comisión fantasma incluida, que el aporte patronal del 6% se incrementará 1% al año y que demoraremos 10 años en llegar a Pensión Garantizada Universal. la cifra de $250.000 peso mensuales.

El Ministro de Hacienda sigue sin entender y el gobierno se presta para engañarnos. Este Ministro presidió la denominada Comisión Marcel, nombrada por la Presidenta Bachelet en su primer gobierno, para revisar el sistema de AFP y a pesar de los datos que examinó, terminó respaldando plenamente a estas entidades y pidiendo, entre otras cosas, aumentar las edades de jubilación. El gobierno de entonces promovió una Reforma dónde el principal cambio, el Pilar Solidario, lo pagamos todos los chilenos, pero afortunadamente, no subió las edades para pensionarse. En mi libro, La reforma Previsional de la Presidenta Bachelet, 2008, examino críticamente ese proceso.

Como explico más adelante, aún con esta Constitución, es posible hacer cambios que se justifican , teniendo sólo una mayoría de un voto de los parlamentarios en ejercicio.

Además, benefician a partidarios del Apruebo o del Rechazo, de modo que es posible hacerlo, sin ahondar las actuales divisiones, al contrario, construyendo puentes de justicia.

Tanto como Senador, cómo Presidente de la DC o como profesor de la U de Chile o como Presidente de ACUSA AFP, mantuve mis opiniones, enriqueciéndolas con más estudio y nuevos antecedentes. Dos libros sobre el tema, cientos de artículos escritos, miles de charlas a los largo del país, varias exposiciones en la Cámara de Diputados y decenas de kilómetros recorridos en marchas contra el sistema, son parte de mi historia al respecto.

CAMBIOS POSIBLES AHORA , CON 1 SOLO VOTO DE MAYORÍA

1.-Reconocer el derecho de las personas a elegir entre sistema de AFP o un sistema público. El artículo 45 de la propuesta de la CC dispone que “toda persona tiene derecho a la seguridad social, fundada…” y enumera principios de la OIT, que comparto plenamente.

Luego señala que la ley establecerá un sistema público, que el estado definirá esta política, que su financiamiento será tripartito, esto es, con aporte de los trabajadores, empresarios y el Estado, que sus recursos no se podrán destinar a otros fines que no sean de seguridad social y que las organizaciones empresariales y de trabajadores tienen derecho a participar en la dirección del sistema.

La disposición vigésimo séptima complementa que el Presidente deberá presentar, dentro del plazo de 12 meses , proyectos de ley que tengan por objeto la creación, adecuación de diferentes sistemas, entre ellos el de seguridad social y concluye que el Poder legislativo deberá concluir la tramitación de eso proyectos en un plazo no superior a 24 meses. Una primera lectura nos indica que, este concepto de seguridad social, demorará, a lo menos, 3 año en concretarse. Y, entre tanto, ¿ Quién administrará los recursos? Las AFP..

Diversas empresas de USA, propietarias de las AFP más grandes , le pidieron claridad al Presidente Boric durante su visita a ese país. El subsecretario de Previsión social recibió la instrucción de recibir a los representantes de Cuprum y radio Universidad de Chile informó así: “El Subsecretario de Previsión aseguró que no hay lugar para ellas en la reforma del gobierno” Pero, el mismo medio, informa que el Ministro Marcel contradijo al Subsecretario y declaró que lo que ocurrirá será que no podrían seguir operando como en la actualidad, aconsejó no profundizar en esas declaraciones y llamó a esperar el proyecto que se presentará en el mes de agosto, mes en que ya estamos. En el documento que el gobierno ha promovido recién, se habla de un sistema mixto, cuya credibilidad se ha roto por el rechazo a pocas horas del PC y otros grupos de izquierda

El señor Marcel demuestra, una vez más, su carácter de defensor del sistema de AFP y como Ministro de Hacienda, en El Mercurio de 24.07.2022, informa que en un acto denominado Chile Day en USA, el Ministro Marcel, debió dar explicaciones a los inversionistas extranjeros. Según la publicación ,página B 7, se mantendría el pilar de la Pensión Garantizada Universal, que financiamos todos los chilenos y que subiría hasta $250.000 mensuales, en 10 años.. El segundo pilar, que se construye con el 10% de nuestros fondos, “se mantendrán en cuentas de capitalización individual”, en las AFP. . Luego el diario agrega: “En el esquema que prepara el gobierno, este componente- hoy administrado por las AFP- será de administración pública con participación voluntario del sector privado” Es decir, casi lo mismo que pretendía el proyecto de Piñera que de manera increíble fue apoyado por la entonces oposición y quedó paralizados en el anterior Senado. Las autoridades tratan de llevarnos a una discusión relevante sobre el destino del 6% patronal, que sería gradual porque busca sacar la mirada sobre el 10%, el grueso del botín que manejan las AFP. ¿3% a las cuentas individuales, o sea más recursos a las AFP y 3% a un fondo solidario para fines no precisados?

NO COMPARTO ESAS PROPUESTAS

Primero, porque la distancia creada por la élite política respecto a los ciudadanos, esta democracia semi soberana , debe ser superada de manera urgente. Es indispensable aprobar por ley, ahora, cuando con un voto más de los integrantes en ejercicio en cada Cámara bastaría, para que nuestros fondos se inviertan en Chile, y para que, con las garantías apropiadas, miles de empresarios puedan acceder a créditos sin usura. para crear trabajo decente y respetuoso del medio ambiente.

Eso implica disponer , gradualmente, de cerca de 80 mil millones de dólares actualmente manejados por especuladores en el exterior , a nuestro costo, y contar de manera permanente con las imposiciones nuevas que se reciban , cerca de 600 millones de dólares al mes, para enfrentar la crisis actual y generar condiciones de vida más humanas, con inversiones de largo plazo, como ferrocarriles, puertos, infraestructura indispensable y proyectos muy necesarios.

Segundo, porque es necesario reconocer el derecho de cada persona a determinar libremente a que sistema quiere confiar su futuro y entregar sus aportes obligatorios, si a la montaña rusa de las AFP, proveedoras de fondos baratos para que las empresas nos cobren caro o a una entidad pública, NO ESTATAL, administrada por representantes de los trabajadores, empresarios y del Estado, de acuerdo a los principios de la OIT.

EL ENTE ESTATAL EXISTE. UN CAMBIO LEGAL Y YA.

Esta entidad se puede crear rápidamente, si se utiliza el Fondo de Garantía de Pensiones creado por ley el año 2006, que tienen una reserva a junio de este año de 6.789, 49 millones de dólares en el exterior y que, creando un Directorio tripartito con representantes de los trabajadores, empresarios y el Estado definiría las inversiones en Chile. Este Fondo podría coordinarse con la Tesorería General para la recaudación de las cotizaciones y con el IPS para administrar las cuentas, con cero costo para el afiliado o con una suma mínima.

Por supuesto, si se opta por el sistema de AFP, los que así lo decidan, se deben atener a sus principios, capitalización individual, sin subsidios del Estado , ni ventajas tributarias. Sólo con un piso sólido; La Pensión Garantizada Universal (PGU), financiada con el 6% patronal, que podría alcanzar a unos $250.000 mensuales, reajustables.

Es increíble, pero cierto. En casi 30 años no hemos podido lograr que los gobiernos por los que he votado acepten esta petición , que incluso Pinochet incorporó cuando nos impuso el sistema en dictadura. El artículo 1° transitorio original del DL 3.500 nos daba un plazo de 5 años para elegir si permanecíamos en el antiguo sistema o nos cambiábamos a las AFP. Es cierto, era un derecho limitado por el poder de la dictadura, de los empresarios y la propaganda de Don Francisco, Julio Martínez, entre otras figuras públicas.

Después de 40 años de abusos , con la amplia información disponible, debe restablecerse el derecho a cada persona para elegir, de manera libre e informada dónde cotiza. Ahora, no en varios años más.

NI UN PESO EXTRA A LAS AFP, NI UN PESO EXTRA AL GOBIERNO: TODO A LAS PENSIONES LA JUDICIALIZACIÓN DETENDRÍA LOS CAMBIOS

Si se llegaran a destinar por ley todos los fondos del 10% a un ente estatal, el país vería como se saturarían los Tribunales con acciones en defensa del derecho de propiedad sobre los fondos. Esta tesis, en teoría es correcta, no se vulneraría si se compatibiliza con la facultad del Estado para establecer una cotización para acceder a una contraprestación, en el sistema elegido por las personas. Si la decisión es voluntaria, no hay judicialización posible, es una decisión del propietario.

LAS COTIZACIONES PREVISIONALES NO SON IMPUESTOS.

La monserga derechista de que se trata de un impuesto al trabajo, es falsa de acuerdo a la actual Constitución. El profesor Hugo Cifuentes, en un interesante artículo publicado en la página Web de su Facultad , cuyo link incluimos nos recuerda que “ De acuerdo con la Constitución (Art. 19 N.o 18), se asegura a todos los derechos a la seguridad social, pudiendo la ley establecer cotizaciones obligatorias, tal como lo hace en Pensiones, Salud, Cesantía, Accidentes del Trabajo/Enfermedades Profesionales, y lo hará con el seguro social para el cuidado y acompañamiento de los hijos en situaciones extremas de salud. El constituyente reconoce implícitamente que una forma de financiamiento es a través de las cotizaciones, distinto de los impuestos que también constituyen, como se indicó, una fuente de financiamiento de la seguridad social, en particular de las prestaciones básicas y complementarias. Y para identificar claramente los impuestos o tributos, el Art. 19 N.o 20, establece ) que los tributos recaudados, cualquiera sea su naturaleza, ingresan al patrimonio de la Nación y no pueden afectarse a un destino determinado, como criterio general. Lo anterior es el principio constitucional de no afectación tributaria. De considerar que la cotización es un tributo se alteraría todo el sistema de seguridad social en vista de que este opera en base a aportes de trabajadores y/o empleadores para la obtención de determinadas prestaciones, teniendo en un fin específico y no expresamente exceptuado en la onstitución precisamente porque la cotización no es un tributo”.

https://derecho.uc.cl/en/noticias/derecho-uc-en-los- medios/19793-profesor-hugo-cifuentes-cotizaciones- previsionales-e-impuesto-al-trabajo

PENSIÓN GARANTIZADA UNIVERSAL(PGU) Y SEGURO DE LONGEVIDAD CON EL 6% PATRONAL.

La discusión sobre el 6% del aporte patronal es también inútil si establecemos que se destinan al Fondo de Garantía de Pensiones, modificado en la forma señalada antes y que financiaría la ampliación de la PGU a todos los pensionados y la adquisición de un Seguro de Longevidad, para los afiliados a cualesquiera de los dos sistemas enunciados. La importancia de las sumas recaudadas, cerca de US$ 360 millones de dólares mensuales, permite ese gasto e incluso alcanza para establecer un cobro subsidiado a las PYMES, sin tener que esperar 6 o 10 años, como propone el gobierno..

LOS RIESGOS PARA LA ECONOMÍA CHILENA Y NUESTRO BIENESTAR

Los principales dueños de las AFP son Compañías de Seguro de USA, este hecho, por una parte, hizo desaparecer la competencia entre AFP y compañías de seguros por los pensionados, y por la otra, .si afectamos su existencia, nos expondría a sanciones o acciones en órganos internacionales por lesionar los tratados de Protección de Inversiones. Más allá que el artículo 12.1 del tratado de Protección de Inversiones con USA permite cierta flexibilidad en materias de seguridad social, el hecho real es que las grandes potencias no vacilan en proteger a sus compañías y nos expondríamos a graves sanciones en nuestro comercio exterior. El gobierno en su reciente maniobra electoral, se compromete a mantener un sistema mixto, con las AFP, sin definir el ente estatal..Todo eso se puede evitar si respetamos la voluntad de

las personas, ya que fortalece la democracia, favorece una mejor seguridad social, nos evita pagar indemnizaciones y evita conflictos internos y externos.

El que los principales lobistas y defensores de las AFP por años, se encuentren apoyando el apruebo es un motivo más para desconfiar.

INICIATIVAS INMEDIATAS

Junto a la senadora Ximena Rincón entregamos el 05-07. 22, en La Moneda una carta al Presidente Boric en la que junto con destacar algunas decisiones positivas le hacíamos presente la urgencia de impulsar algunas iniciativas legales de inmediato y que podrán terminar con abusos en el ámbito de las AFP.

El primer aspecto que le mencionamos es que

reconociera la libertad de los ciudadanos para decidir en

qué sistema desean aportar sus fondos previsionales, tal

como ya hemos explicado. El segundo fue la PGU en

ambos sistemas Le argumentamos lo que ya hemos

descrito sobre las ventajas de la PGU. Le informamos que

se podría llegar a una pensión definida cercana al 70%

de las últimas remuneraciones, según los años en que

haya cotizado antes de acogerse a jubilación,

manteniendo las actuales edades de 60 años para las

mujeres y 65 años para los hombres.

20

También solicitamos al Presidente, que estos recursos se

inviertan en Chile y no se utilicen para especular en el

exterior, sobre todo en momentos económicos tan críticos

como los que vivimos. Un argumento que le hicimos

presente es el del destacado economista Ricardo

French Davis, que su reciente libro “La pandemia neo

Liberal”, ha calificado como uno de los 7 pecados

capitales de las AFP, su política de invertir en el

exterior sumas tan importantes.

ELIMINAR LA COMISIÓN FANTASMA

También le pedimos al Presidente Boric que le diera su

respaldo a la iniciativa del ex Diputado Tucapel Jiménez,

ya aprobada en la Cámara de Diputados, para eliminar el

nefasto artículo 45 bis del DL 3500 que permite a las AFP

expropiarnos más de 1.200.000 dólares diarios de

nuestros fondos , sin informarnos y que se utilizan para

pagarle a empresas con las cuales subcontratan para

hacer inversiones en Chile o en el exterior. Con la

desinteresada colaboración de mi amigo Fuad Chaín y su

equipo jurídico logramos en marzo de este año, ganar un

Recurso de Protección e contra de la AFP Habitat para

que nos informara con quienes subcontrata la inversión

de nuestros fondos, si existen relaciones con los grupos

21

que la controlan y varios antecedentes que sólo nos

fueron entregados el mes pasado y que nos

encontramos estudiando.

Los partidos actualmente en el Gobierno y la DC apoyaron

ese proyecto en la Cámara de Diputados y la derecha

reclama de su constitucionalidad. Si el Presidente Boric

lo recoge, puede avanzar rápidamente, se necesita una

mayoría de parlamentarios en ejercicio y ella existe.

Todas estas propuestas pueden aprobarse con esta

constitución, ya que ella exige que las leyes sobre

seguridad social sean iniciativa del ejecutivo y sólo

necesitan un voto más de los parlamentarios en

ejercicio, mayoría que es posible conseguir.

ES FALSO QUE ESTA SEA LA CONSTITUCIÓN DE

PINOCHET, ES LA DE LA CONCERTACIÓN Y EL PC.

Es innegable que hay un 43% de normas que se

mantienen del texto original. Por obra de los gobiernos

democráticos se ha permitido la creación de una

democracia semisoberana, que ha alejado a la mayoría

del pueblo de las decisiones. Pero si fuera un obstáculo

insalvable , hasta la Convención Constituyente carecería

22

de legitimidad, ya que se convocó y funcionó de acuerdo

a estas normas vigentes.

Cómo se ha visto, la actual Constitución permite cambios,

pero hubo otros que no quisieron ser efectuados por los

gobiernos de derecha ni los que dirigieron la DC, el PS, el

PPD, el PR, el PC y RD porque defendían el modelo neo

liberal .Pero necesitamos una CP para el Chile del siglo

XXI, no para un intento político de controlar el país,

proponiendo una vuelta imposible al siglo XIX. O creando

nuevos y más violentos conflictos internos y externos.

Los 54 cambios a la CP negociados con el gobierno del

Dictador, permitieron que se terminara la discriminación

ideológica que dejaba fuera del sistema a los partidos

marxistas, que se pudiera avanzar gradualmente

abriendo espacios políticos y logramos elegir un gobierno

democráticamente. La aprobación popular fue

abrumadora, el 85,7% de los votantes la aceptó, para

varias, con la oposición de sectores extremistas de ambos

lados. Las acusaciones de transacciones al margen del

pueblo, demuestran mala fe, liviandad e ignorancia.

Ya no hay en la CP Senadores designados o vitalicios, se

terminó la inamovilidad de los Comandantes de la FFAA

y de Orden, el Consejo de Seguridad tiene mayoría civil y

23

atribuciones normales, la Corte Suprema se amplió para

nombrar a jueces que vinieran de fuera del sistema y se

terminó el sistema electoral binominal. Para los que lo

olvidan, fue el Presidente Lagos en septiembre del 2005

el que declara que se terminaron los amarres de Pinochet,

secundado en las firmas y aplausos por muchos que hoy

declaran con liviandad que estamos todavía viviendo esas

reglas, las que les permitieron ser integrantes de

Gabinetes, parlamentarios y otros altos cargos. Este

doble estándar debe ser denunciado, sobre todo, si los

obstáculos que aún permanecen en el texto actual, los

altos quórums para cambiar la Constitución se mantienen

aumentados en la propuesta de la CC, derogando sólo los

altos quórums para ciertas leyes.

El sistema binominal fue eliminado en el gobierno de la

presidenta Bachelet y modificado nuevamente ante la

crisis política de 2019, por normas dictadas por una clase

política asustada, para permitir unas elecciones en las

que, la falta de educación cívica, la indignación con los

partidos y el populismo amorfo y agresivo, logró generar

un órgano que fue incapaz de asumir su responsabilidad

histórica y nos propone un engendro normativo que

24

causaría un grave daño a los más amplios sectores

nacionales en caso de aprobarse.

Por otra parte, la declaración de 49 ex ministros de la

Concertación y Nueva Mayoría que respaldan el apruebo,

generó una reacción comprensible y fundada de la

señora Luísa Durán. Ella , en la Revista Ya, del 2,07.22,

declara” Todos ellos tuvieron cargos durante el tiempo de

la Concertación y, por consiguiente, si había cosas que

criticar debieron haberlas tratado”. Ella agrega que “Ha

faltado nobleza”

Lo que sí se impuso en esos gobiernos, y en los de la

derecha elegida por el pueblo, fue una visión política

institucional que fortaleció el modelo económico social

neoliberal impuesto en dictadura, que es responsable de

que estemos entre los países con más desigualdad en el

mundo. Ricardo French Davis , en su libro ya citado, “La

Pandemia Neo Liberal”, (Taurus, 2021), es quién sostiene

que “el crecimiento con equidad impulsado en los

primeros años de los 90 trajo resultados muy positivos en

lo económico y en lo político”.

El Presidente Aylwin pudo entregar a otro DC el mando,

manteniendo unida una coalición política muy mayoritaria

por obras concretas realizadas y porque, a pesar de las

25

debilidades en lo del modelo económico, estas alianzas

lograron dictar leyes que han permitido que muchos

violadores de derechos humanos paguen por sus

crímenes atroces, aún después de 40 años, después de

haber sido juzgados con todas las reglas del debido

proceso. Pero a partir de 1998, French Davis, en un

artículo publicado en Junio del 2012, en

https://www.asuntospublicos.cl/wp-

content/uploads/2012/06/967.pdfnos informa que “los

elementos continuistas del modelo heredado de 1975

se impusieron por diversas razones políticas,

económicas, sociales e ideológicas”.

Ese cambio reflejó la conversión al neo liberalismo de las

élites concertacionistas, apoyadas en la Nueva Mayoría

por el PC y RD, que integraron y apoyaron el gobierno de

la señora Bachelet, y que fueron disminuyendo su acción

de promoción de la justicia social, construyendo un

espacio para el enriquecimiento excesivo y en lo político,

una democracia semi soberana, que alejó a la gran

mayoría de las decisiones políticas.

En su reciente libro, la Pandemia Neoliberal, este gran

economista chileno explica que se cerraron los espacios

para políticas transformadoras en los gobiernos de Centro

26

izquierda , “por el abandono del Consejo del Banco

Central de las políticas macroeconómicas contra

cíclicas, exitosas para crecimiento y el empleo, que

había aplicado en la primera mitad de los noventa o

por la autoridad política al eximir de impuestos a las

utilidades de los flujos financieros especulativos de

corto plazo , o al autorizar que los ahorros de los

trabajadores acumulados en las AFP se invirtiesen

masivamente en el extranjero”(op. citada, página 81)

Este gran chileno nos recuerda, también, que estos

errores fueron alabados por el neoliberalismo y sus

medios de comunicación, fortaleciendo a las autoridades

en el camino equivocado.

SOLUCIONES DE CORTO PLAZO QUE PUEDEN SER

RESPALDADAS POR PARTIDARIOS DEL APRUEBO Y

DEL RECHAZO.

1.- REFORMAS CONSTITUCIONALES

Se ha ido produciendo un grado creciente de

coincidencias en que la CC extremó posiciones y que se

hace indispensable pensar en modificaciones. El gobierno

ha dado señales muy confusas y las fuerzas que lo

apoyan toman posiciones distintas respecto al tema. Pero

27

hay un aspecto que ha podido concretarse y merece ser

destacado. La Reforma Constitucional propuesta por la

Senadora Ximena Rincón y los senadores Walker, Flores

y Araya para reducir desde ya los quorum para reformas

a 4/7 ha sido aprobada en el Senado, con sólo dos votos

en contra, uno de ellos el senador Huenchumilla y ha sido

aprobada en la Cámara de Diputados por amplia

mayoría, de modo que demuestra que es posible

concretar más acuerdos, como la iniciativa de de los

senadores del PS, que han presentado otra Reforma para

eliminar los quorum excesivos establecidos para las

leyes, que sin duda es otro paso positivo, Pero si se

aprueba el texto, ambas quedarían obsoletas, ya que allí

se expresó una minoría extremista, la que fue más allá de

los candados de la constitución actual, al agregar a la

exigencia del quorum de 4/7 , la necesidad de un

plebiscito especial para aprobar reformas significativas,

lo que se podría evitar obteniendo los 2/3 en el Congreso

Nacional.

Consta en la disposición séptima transitoria de la

propuesta y en la octava que el procedimiento legislativo

nuevo, entrará en vigencia el 11.03.2026. Esto significa

que, dada la actual composición del Senado, a lo menos,

28

ninguna alianza tiene los 4/7 y menos los 2/3 lo que hace

inviable cualquier cambio posterior. En cambio, si se

promulgan a tiempo las reformas Constitucionales

indicadas, se facilitaría dicho proceso por cuanto el

quorum sería sólo de 4/7, sin plebiscito.

Las declaraciones de personeros del Apruebo que

proponen cambios después del plebiscito, son sólo

maniobras electorales destinadas a superar las grandes

dudas y crecientes certezas sobre los excesos de la

propuesta. No hay duda que el grosero error del artículo

116 , letra b que permite mantener la ciudadanía a una

persona , aunque haya sido obtenida por una declaración

falsa o por fraude, deberá ser corregido sin discusiones

profundas.

Pero, es evidente, por la redacción del texto aprobado por

la CC y la fragmentación de los partidos representados

en el Congreso Nacional que la única manera de hacer

modificaciones, es rechazando la propuesta.

A estas alturas, a casi un me del plebiscito el Gobierno

pretende salir al paso de las criticas justificadas a los

excesos, pero el PC y otros sectores no están disponibles

para abandonar lo que consiguieron pactando con todos

29

los disponibles en la CC y rechaza sumarse a esas

iniciativas.

III.- LA PROPUESTA DE LA CONVENCIÓN (CC) NO

RESPETA LOS DERECHOS HUMANOS DEL 88 % QUE

SOMOS MESTIZOS

He sido formado en el humanismo cristiano que se basa

en el papel central que tiene la persona humana. Hemos

defendido la dignidad de todas las personas, asumiendo

en nuestra base doctrinaria las enseñanzas, la protección

y la promoción de los derechos humanos. Hicimos nuestra

la Declaración Universal del 10.12 de 1948 que en su

artículo segundo dispone: “Toda persona tiene todos

los derechos y libertades proclamados en esta

Declaración SIN DISTINCIÓN ALGUNA DE RAZA,

COLOR ,SEXO, IDIOMA, RELIGIÓN, OPINIÓN

POLÍTICA O DE CUALQUIER OTRA ÍNDOLE , ORIGEN

NACIONAL O SOCIAL, POSICIÓN ECONÓMICA ,

NACIMIENTO O CUALQUIER OTRA CONDICIÓN.

La mayoría que se conformó en la CC, olvidó que las

constituciones deben tomar en consideración los

desarrollos históricos de los pueblos, recoger los valores

culturales, sociales y políticos del momento , pero

permitiendo mecanismos para que el texto se pueda

30

adaptar a los cambios indispensables que los nuevos

desafíos generan y, de manera muy clara, evitar crear

grupos privilegiados o imponer la visión de una minoría.

La propuesta entregada por la CC no cumple con esos

requisitos, al contrario, en vez de solucionar problemas

urgentes crea unos nuevos de mayor entidad. Sin que los

pueblos originarios lo hayan exigido, coloca a un 12% de

la población en una situación de conflicto con el 88% de

sus compatriotas, gracias a las alianzas con Dios y el

diablo que se pactaron en un organismo que defraudó

nuestras expectativas. Además , las propuestas relativas

a temas tan importantes como la Seguridad Social, que

enuncian adecuadamente principios de la OIT, pero que

la solución propuesta demoraría años en implementarse

y generaría los problemas que ya hemos descrito.

Lo absurdo de aprobar esta propuesta queda en

evidencia cuando, los propios líderes del apruebo, dicen

que es necesario aclarar, generar certezas, entre otros,

en ámbitos tan importantes como que pasa con los

distintos sistemas de justicia, la iniciativa parlamentaria en

materia de gasto público, lo dañino de la reelección

presidencial inmediata, la decisión de convertir a la

Cámara de Diputados en un super poder, el

31

debilitamiento de las facultades del Presidente, la

disminución de la importancia de las autoridades

Regionales, ya limitadas por las municipalidades

autónomas y ahora con la creación en su interior de

Autonomías Territoriales indígenas(ATI). Más allá que

algunos hablan de Aprobar para luego cambiar, lo

evidente es que existe conciencia de lo inadecuado de la

propuesta.

El reciente documento del gobierno y sus partidos es

un buen argumento para votar Rechazo, sobre todo

cuando el PC y otros grupos firman un compromiso y

al poco rato declaran que no pueden garantizar que

cumplan lo allí convenido.

LA IDEOLOGÍA DETRÁS DE LA PROPUESTA DE LA CC.

Jacques Maritain enseña que una visión totalitaria debe ser

confrontada con una propuesta doctrinaria distinta si se

mantiene en el plano de las ideas, pero que debe ser

enfrentada adecuadamente por los gobiernos elegidos por el

pueblo, porque ellos tienen el deber y la mayor legitimidad para

hacerlo. Así lo hizo don Eduardo Frei Montalva en los sesenta,

así lo hizo don Patricio Aylwin en los noventa. También las

32

enseñanzas maritenianas nos indican que personas de ideas

muy distintas pueden ponerse de acuerdo en impulsar en

conjunto los que llamaba, “verdades prácticas” y, con mayor

razón, cuando esos sectores aceptaban los errores de fondo

cometidos, al igual que nosotros reconocíamos nuestras

debilidades. Siempre hemos desarrollado una fuerte lucha

ideológica con las propuestas totalitarias de la ultra derecha o

del marxismo. Pero también he criticado fuerte u

constantemente a mi propio partido y a todos los gobiernos a

partir del año 1998, aunque he votado por ellos, como mal

menor, porque aplicaron los mismos valores del modelo neo

liberal.

La Convención se origina en un acuerdo político en momentos

que el gobierno de Piñera estaba en el suelo. Una vez más, los

PC se lavan las manos, lo critican y luego se suben al carro

para dirigirlo. He leído algunos libros y artículos del ideólogo

de esta nueva estrategia marxista, Álvaro García Linera, ex

Vicepresidente de Bolivia. Él se auto reconoce como un

marxista seducido por la insurgencia indígena y es uno de

los principales teóricos de esa nueva ideología, con él que

el Presidente Boric declara coincidir ideológicamente.

(BBC, citada por la Tercera, marzo 2022). Esta persona ha

sido vicepresidente de Bolivia y es autor de varios libros y

33

artículos sobre el tema.

(https://www.redalyc.org/journal/279/27950106001/)

Lo socios ideológicos bolivianos del Presidente Boric son

declarados defensores de todos los medios para recuperar las

tierras que perdieron. Tienen, en su constitución política, el

artículo 267 que dice.” El Estado boliviano declara su derecho

irrenunciable e imprescriptible sobre el territorio que el dé

acceso al Océano Pacífico y su espacio marítimo. “

El Presidente Arce pertenece a la corriente ideológica de Evo

Morales y Álvaro García que influye en el partido Perú Libre

que está en el gobierno en el Perú y que pretendió a través

del Presidente .Castillo dar una salida al mar por zonas

peruanas. Se armó una protesta gigante, ese partido se dividió

en 4 y el Presidente e está en difícil posición, agravada por

masivos y burdos actos de corrupción.

Según algunos especialistas y mis propios estudios, nos

encontramos frente a una versión del marxismo clásico

soviético en versión del siglo XXI que se ha convertido en una

de las fuerzas que controlaron la Convención. . “En una

primera aproximación, estaríamos ante una teoría que

conserva a Marx como referente ancestral, tiene a Bolivia

como referente nacional e instala la población indígena

34

como base social de vanguardia”. (José Rodríguez

Elizondo, Premio Nacional de Humanidades 2021, El Libero,

21.03.22)

Desde su cargo como segundo de Evo Morales, . Álvaro García

impulsó acciones jurídicas y políticas para dividir países,

controlarlos y, de paso , obtener la recuperación de

Antofagasta.

El PC sigue la ideología marxista en su teoría y su práctica,

con diferencias, porque el movimiento indígena se ha negado

a aceptar el papel conductor que este partido se arroga. Sin

embargo, militantes de la CAM que realizan acciones armadas

en nuestro país, recibieron formación militar en Cuba,

combatieron en Nicaragua al lado de los sandinistas e

integraron el Frente patriótico armado por el PC en Chile. Es

innegable que algunos sectores de este partido, se encuentran

influidos por una lógica militar y, en conjunto no abandonan la

vieja tesis de tomar el Control total del país. Hasta septiembre

del 73, seguían defendiendo la Dictadura del proletariado,

como consta en los documentos y experiencias que he citado

en mi libro “La DC y el gobierno de Allende”, o se pueden

encontrar en la entrevista de Regis Debray a Salvador Allende

en marzo del 73, publicada en la Revista del MIR, Punto Final

35

de ese mes y año, o en el libro de Alejandro Rojas, quien fuera

líder estudiantil del PC y formó parte, al igual que yo, en la

última Cámara de Diputados. En su libro, “La Transformación

del Estado. La experiencia de la UP”,( Documentas, 1987)

Rojas ,en la página 36, cita a Luis Corvalán diciendo que

siempre habían tenido buenas relaciones con Allende, pero “

No compartíamos su criterio según el cual nuestra vía

revolucionaria constituiría un segundo modelo de realización

del socialismo excluyendo, o haciendo innecesaria la Dictadura

del Proletariado, en una determinada etapa del período de

transición.”

No fue la única diferencia. En la página 44, Rojas recuerda que

ya el 14 de octubre .73, Allende pidió a su equipo más cercano

la elaboración de un plan político para lograr generar apoyo

para los cambios que él quería realizar. Como se sabe, obtuvo

sólo el 36% de los votos y sólo los votos de la DC, la principal

fuerza parlamentaria, en el Congreso Pleno, le permitieron

llegar a ese cargo. Más tarde, Allende diría a Regis Debray,

que el Estatuto de Garantías democráticas respondió a una

necesidad táctica y que ́no negoció nada de su programa.

Allende quería provocar una consulta plebiscitaria sobre los

cambios que quería hacer, el que se produciría, de acuerdo a

la CP de esa época, creando un conflicto con el Congreso

36

nacional sobre una Reforma Constitucional. Esta acción

política debía concretarse inmediatamente después de las

elecciones municipales de 1971, pero el autor nos informa que

la “tercera semana de noviembre de 1970 , la dirección política

de la UP, rechazó la propuesta de Allende. La UP demostraba

el control político sobre los actos del gobierno y definió que era

mejor esperar los resultados de medidas económicas

populistas que elevarían el apoyo popular a la UP. Lograron

subir su votación del 36% al 50%, pero no pudieron

concretar la estrategia de ganar un plebiscito para

aprobar una Cámara Única y demoler el poder burgués que

dominaba los otros dos poderes clásicos.

Este proyecto de Constitución contiene esta vieja

aspiración marxista de tener la Cámara única , con una

Cámara de Regiones, sin peso alguno.

Los cambios que se han producido en el mundo, el desplome

del imperio soviético y las tristes realidades que muestran los

supuestos paraísos comunistas han hecho nacer un

movimiento marxista que busca un nuevo “pueblo escogido”.

En el marxismo clásico era el proletariado, es decir , todo

trabajador que aceptara el marxismo y el liderazgo exclusivo

del PC, el elemento esencial para acelerar las indiscutibles

37

leyes de la historia que conducirían de un modo inevitable al

comunismo. La revolución rusa y la revolución china habían

logrado innovar, privilegiando al campesinado como fuerza

central del cambio y complementado el esfuerzo por la

revolución mundial, mediante los procesos de descolonización

que debilitaban a las potencias capitalistas occidentales. Stalin

y sus continuadores lograron a sangre y fuego, al interior de

los propios partidos comunistas o mediante el apoyo a fuerzas

independentistas en distintos continentes, el surgimiento de

variadas naciones, cuyas particularidades se resolvían

mediante el uso brutal de la fuerza.

Un destacado historiador marxista, Eric Hobsbawm escribió “

fue el régimen comunista el que deliberadamente se propuso

crear unidades administrativas nacionales de signo étnico-

lingüístico y territorial , es decir, naciones, en el sentido

moderno de la palabra, dónde antes no existían o no se

pensaba en ellas. Este fue un invento teórico de los

intelectuales soviéticos más que una aspiración primordial de

los pueblos de Asia central” ( Naciones y Nacionalismo desde

1870, Planeta 2020, página 176 y 177) El sostiene que esas

naciones no se disolvieron por el fuerte control soviético sobre

ellas y sólo aparecieron una vez que la crisis de la URSS le

impidió controlarlas.

38

José Rodríguez Elizondo, Premio Nacional de Humanidades

2021, (El Libero, marzo 2022) sostiene que no es casual la

referencia a Marx que hace Álvaro García Linera y algunos

otros intelectuales y políticos: “El Estado en fragua, con sus

entidades territoriales concebidas como micronaciones -con

sus propios gobiernos, jueces, presupuestos, territorios y

“maritorios”- equivale a una revolución con mascarilla de

refundación. Topamos, así, con ese notable aserto de Lenin,

según el cual “sin teoría revolucionaria no hay acción

revolucionaria”. ¿Cuál sería esa teoría de esta revolución

refundadora? se pregunta: “ya no puede ser la teoría proletaria

de la ex Unión Soviética, ni la campesino-maoísta de China.

Tampoco la del foco guerrillero de clase media, verbalizada en

Cuba por Fidel Castro, escrita por Regis Debray y fracasada

en toda la región” Nos encontraríamos ante una teoría fundante

del nuevo Chile, “que conserva a Marx como referente

ancestral, tiene a Bolivia como referente nacional e instala

la población indígena como base social de vanguardia”

Luego este destacado intelectual , se refiere a las

coincidencias con la Constitución boliviana de 2009, cuyo

Capítulo Primero define al país como “un Estado Unitario

Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre,

independiente, soberano, democrático, intercultural,

39

descentralizado y con autonomías”. Ese marco incluye las

comunidades afro bolivianas y privilegia el rol de las naciones

y pueblos indígenas originarios, reconociéndoles “su dominio

ancestral sobre sus territorios” y garantizando su libre

determinación. Es cosa de examinar los artículos 1, 57, 12, 14,

34 , 234, 235, entre otros de la propuesta de la CC..

El profesor Rodríguez Elizondo, también escribe que Álvaro

García , practicó en su propio país, un concepto de socialismo

que se enfrenta en una “guerra social total”, para lograr el

objetivo deseado, liquidar el Estado-nación soberano.

Este autor, recordando una charla dada por García Linera en

la Facultad de Derecho de la U. de Chile sobre su

libro Comunidad, socialismo y Estado plurinacional, en 2015,

sintetizó lo anterior en la siguiente tesis: “en el Estado

Plurinacional, los indígenas son la fuerza motriz (…)

articulados con el movimiento social urbano vecinal,

pequeño productor, núcleos obreros y otros pequeños de

clase media. Esta interpretación del marxismo radicó en

agregar a los indígenas a las identidades originales y en

conferirles el rol de liderazgo de las rebeliones sociales

que éstas protagonizan en América Latina.”

40

El profesor Rodríguez cita una entrevista concedida en 2006

por el señor García Linera: “… las estructuras materiales de

las rebeliones sociales desde el 2000 son las pequeñas

economías familiares, tanto en el campo como en la

ciudad”. Y agregó: “La experiencia que estamos viviendo

en Bolivia replantea todo el debate sobre la lucha por el

poder… ¿Qué es un gobierno de los movimientos

sociales? ¿Es posible? ¿Cómo se operará la relación entre

lo político y lo social?” (“Entrevista con Álvaro García Linera,

Vicepresidente de Bolivia”, consultada el 28 de junio de

2022 en Lecturas

conectada www.gonzalomartner.blospot.com).

El escritor y ex embajador en Brasil , Álvaro Briones, en un

reciente artículo, coincide con el enfoque de nuestro Premio

Nacional de Humanidades 2021. Escribe que Álvaro García

Linera se preocupó de reunir textos -algunos prácticamente

desconocidos- de Marx, que exonerarían de culpa a los

marxistas que practiquen una política identitaria o que la

apoyen, como el Partido Comunista de Chile, puesto que

demostrarían que Marx ya habría entregado la visión

oficialmente “marxista” sobre la materia” Álvaro Briones: La

gran bufa – El Líbero (ellibero.cl)

41

Despejada la duda de si trataba de una noticia falsa, la

grabación que muestra a un ex Convencional regalando un

texto de la propuesta a Evo Morales y en que este personaje

pregunta: ¿Y vamos a ganar? refleja la mediocridad de los

imitadores, ya que la Constitución boliviana no es tan

extremista como esta, pero sí devela los riesgos que se

ciernen sobre nuestro país.

José Rodríguez Elizondo ha sostenido: “En una primera

aproximación, estaríamos ante una teoría que conserva a

Marx como referente ancestral, tiene a Bolivia como

referente nacional e instala la población indígena como

base social de vanguardia. (Chile: Una revolución desde el

pasado – El Líbero (ellibero.cl)

LA PROPUESTA DESTRUYE EL CHILE CREADO POR LOS

PUEBLOS ORIGINARIOS Y LAS CORRIENTES

MIGRATORIAS.

LA PLURINACIONALIDAD. En nuestro continente existe sólo

en Bolivia y Ecuador, por razones explicables, dado el

porcentaje superior al 60% de su población perteneciente a

pueblos originarios, pero no ha sido garantía de mayor

gobernabilidad ni justicia social. El profesor José Rodríguez

Elizondo, ya citado, advierte que este concepto es “ una

42

definición principista pero peligrosa y ambigua por tres

razones que de fondo. La principal, porque un Estado de

naciones tiene menos poderes, duro y blando, que un

Estado-nación unitario o federal. Y Segunda, porque el

factor “plurinacional”, de carácter estratégico, está

licuado entre los factores “regional” e “intercultural”, de

carácter táctico o interno. Tercera, porque otras normas

aprobadas inciden en aspectos que debieran integrarse a

la definición: por ejemplo, el carácter residual de las

competencias del Estado matriz y la prohibición de

“secesión” a los entes territoriales autónomos, contenidas

en la propuesta de la CC.

Esta Propuesta de Plurinacionalidad es defendida por

sectores marxistas que ya no pueden mostrar paraísos en la

tierra. La Unión Soviética se desplomó por su ineficacia,

corrupción y totalitarismo. Mientras existió usó el método de

controlar naciones, apoyar la descolonización para obtener dos

objetivos. Debilitar a las potencias colonialistas de occidente

y ejercen el control de buena parte de esos continentes,

usando el nacionalismo como instrumento. Eric Hobsbawm,

eminente historiados marxista, escribe: “ En la Unión

Soviética, fue el régimen comunista quién

deliberadamente se propuso crear unidades

43

administrativas nacionales de signo etno-lingüístico y

territorial , es decir naciones en el sentido moderno de la

palabra , dónde antes no existían.”(página 176, Naciones y

Nacionalismo desde 1870 , editorial Planeta 2020”

En la reciente invasión rusa a Ucrania se demuestra como

Putin estimula los esfuerzos secesionistas de dos naciones

que quieren desligarse del país del que forman parte,

aludiendo, precisamente que son naciones distintas.

Conocemos dolorosas experiencia en Ruanda, dónde por

razones étnicas se han generados conflictos bélicos,

masacres y persecuciones inhumanas, principalmente entre

los Hutu y los Tutsi. En China y Rusia , sólo el férreo control

político de sus gobernantes impide que aflores las naciones

que forman parte de esos países. En China se estima que

existen cerca de 56 identificadas y en Rusia, hay cerca de 100,

57 con su propio territorio. Sin dictaduras, ocurriría lo mismo

que con la diáspora de la URSS y , Yugoeslavia. La antigua

Unión Soviética tenía cerca de 15 Repúblicas y casi 130 grupos

étnicos.

No conozco alguna propuesta como las de la CC sobre

Plurinacionalidad en estos términos, que hubiese sido

44

promovida por los los gobiernos del Frente Popular o de la

Unidad Popular, de la Concertación o la Nueva Mayoría.

Admiro a don Eduardo Frei Montalva, que realizó cambios

muy importantes para favorecer los derechos de sectores

nacionales que eran objeto de grandes injusticias, nos abrió

espacio a los jóvenes , a las mujeres, a los pobladores y,

especialmente a los campesinos. Con la Reforma Agraria se

favoreció a millones de personas, sin distinción de etnias o

creencias políticas y religiosas y se estimuló el cultivo de

alimentos que nos permitían ahorrar divisas. .

Al garantizar el derecho a voto a los analfabetos, permitió que

muchos pobres y, especialmente, integrantes de los pueblos

originarios, pudieran participar en la vida política de Chile.

Incorporó a la vida nacional, al pueblo Rapa Nui, explotado por

años, y que no tenía derecho a votar, como sí lo tenían otros

pueblos originarios..

Es un abuso usar el discurso de don Eduardo Frei M en 1980

en el Caupolicán, para defender algo que no conoció: Las

propuestas de esta CC. Él, en ese acto, organizado por

Belisario Velasco, otros camaradas y representantes de la UP,

propuso salidas políticas a la dictadura, como un gobierno

cívico militar, una Asamblea Constituyente u otra fórmula que

45

facilitara una salida pacífica. Citarlo en apoyo a esta propuesta

es mentir descaradamente. Es faltar el respeto al líder

asesinado por querer recuperar un Chile democrático para

todos.

Hay DC que incluso citan a Patricio Aylwin para apoyar este

texto. ¿Por qué no trasmiten los videos de sus intervenciones

sobre este tema? Yo las escuché, cuando integré el primer

Congreso post dictadura entre 1990 y 1998, así como otros

camaradas que formaban para de la Cámara y que se han

convertido en promotores de propuestas extremas que niegan

la historia real.

Como candidato en 1989, don Patricio prometió

reconocimiento constitucional del carácter “Pluriétnico y pluri

cultural de Chile” y legislación que pusiera fin a las

postergaciones que varios sectores del país sufrían: Dijo en

1993 en Nueva Imperial, ante una audiencia de líderes de

pueblos originarios“ Aunque todavía está pendiente la Reforma

Constitucional de RECONOCIMIENTO CONSTITUCIONAL

DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS QUE FORMAN PARTE DE

LA NACIÓN CHILENA”, que la derecha rechazó. Esta ley, dijo

don Patricio, “nos permite un nuevo espíritu, rige las relaciones

de los pueblos indígenas de Chile con la Patria Toda”. “Ustedes

46

son indígenas y son chilenos, un sector de chilenos que como

otros sectores , estuvieron en el pasado postergados o

abandonados”

Respaldé con decisión a don Patricio Aylwin como Presidente,

especialmente cuando impulsó una ley indígena cuyo mensaje

señalaba:” los pueblos indígenas de Chile , que constituyen

una de nuestras raíces, tienen derecho a un espacio de

respeto y participación en la vida nacional. Trabajando

todos juntos vamos a ir avanzando en el anhelo de

construir lo que he llamado y sigo llamando, Una Patria

buena y justa para todos” El Presidente promulgó la ley en

Nueva Imperial y allí manifestó que seguía pendiente una

Reforma Constitucional de reconocimiento constitucional de

los pueblos indígenas como parte de la Nación chilena”, pero

que esta ley era “ un reconocimiento legislativo a la realidad

de estos pueblos que forman parte de la Nación chilena.

Agregó, más adelante: Un nuevo espíritu , rige las

relaciones de los pueblos indígenas de Chile con la Patria

toda. Ustedes son indígenas y son chilenos; un sector de

chilenos que, como otros sectores, estuvieron en el

pasado postergados o abandonados, que sufrieron y que

tienen legítimos derechos a una vida mejor”

47

Los datos disponibles muestran que desde que se dictó la ley

indígena en 1993, los censos registraron un incremento del

número de personas que se auto declaraban descendientes

de pueblos originarios. Por ejemplo en un Censo de 1992,

antes de la ley, 928.060 personas se auto reconocían

descendientes de pueblos originarios y 15 años más tarde,

esta cifra se incrementó a 1.745 147. Las razones pueden ser

el cambio de clima más respetuoso y los beneficios de entrega

de tierras, becas, subsidios y políticas especiales que se

crearon por la Concertación y la Nueva Mayoría. El 21.06 de

este año, el Presidente Boric entregaba 172 hectáreas a través

de la CONADI a la Comunidad mapuche María José

Saavedra, en la comuna de Freire. En abril de este año, esta

entidad había entregado 940 hás a la comunidad Txokin

Pehuen , en Curacautín. Al año 2019 se habían comprado

más de 300 mil hás para entregar a comunidades mapuches.

La cantidad de becas estudiantiles, pensionados universitarios

para sus hijos son también fruto de las disposiciones de la ley

aprobada en el gobierno de Patricio Aylwin.

https://www.subpesca.cl/portal/615/articles-

80133_recurso_1.pdf

Una minoría extremista, algunos de ascendencia mapuche,

rechazaban esas propuestas, porque siempre han querido ser

48

ellos los líderes de una nueva nación independiente. Pero la

abrumadora mayoría del pueblo mapuche nunca los ha

respaldado. No han reunido votos para ser candidatos

presidenciales, y en la votación para elegir escaños

reservados solo participó el 22 % de los Registrados. Está muy

claro. No es una lucha entre pueblos originarios y los chilenos,

es una lucha entre Chile y un grupo de extremistas.

Esa ley, la voté a favor como Senador, al igual que el entonces

diputado Huenchumilla, que, luego de varios años de

indiferencia, se ha convertido en un defensor de posiciones

muy extremas.

Yo, como DC, me siento orgullosos de ser hijo de una

inmigrante y de un mestizo, de sentirme partícipe de esta

Nación, construida por los pueblos originarios y las corrientes

migratorias y ratifico mi convicción de hacerla una Patria más

Justa y Buena para todos, cómo la doctrina DC , su historia y

sus grandes líderes me enseñaron. Entre ellos, no olvido a

Jaime Castillo Velasco, que en plena dictadura, nos enseñaba

a luchar pacíficamente por una Patria para Todos.

El Presidente Boric y buena parte de sus fuerzas de

apoyo , comparte la defensa de estos sectores para crear

el denominado WALMAPU. Lo han expresado varias

49

Ministras y ante las protestas del gobierno argentino sólo

piden perdón y que respetan la soberanía de cada país.

Pero eso es lo buscan crear en el proyecto de Nueva

Constitución mediante las Autonomías Territoriales

Indígenas, una en cada Región y 2 en la Araucanía según

he leído. Ideólogos de estas tendencias extremistas sitúan

esta creación artificial entre la provincia de Limarí, en mi

querida región de Coquimbo y Chiloé. Mapa de los

territorios que los mapuche habitaron en diversos grados y

épocas en el Cono Sur de América del Sur, sobrepuesto a un

mapa político actual. Construido a partir de los últimos estudios

arqueológicos, lingüísticos, historiográficos así como la

tradición mapuche y la proclamación actual de los mismos 2

«Kimeltuwe, materiales en mapudungun». Facebook.

Consultado el 13 de marzo de 2022. ↑ Saltar a:a b c «Procesos

territoriales en el mapunche wajontu mapu: prehistoria y

resistencia anticolonial (siglo XVI – XVIII)». Archivado desde el

original el 4 de marzo de 2016. Consultado el 17 de abril de

2015.

LA INFLUENCIA EXTERNA EN LA DC.

No es primera vez que tenemos diferencias tan enormes. En

los sesenta , el MAPU rompió con la DC y se declaró un

50

movimiento marxista leninista, aunque Allende les pedía que

se declararan cristianos de avanzada. Al tomar el poder la UP

un grupo de DC, igual que ahora, quiso entrar al gobierno y los

rechazaron, igual que ahora, a menos que dividieran el partido.

Lo hicieron y se fueron. ¿ Es lo mismo que pretenden algunos

grupos ahora? Eso creo yo.

Pero estos sectores han ganado espacio, incluso en la DC, sin

que ello corresponda a un proceso de diálogo informado. La

enunciación de una idea de Plurinacionalidad en el programa

de Ximena Rincón, se basaba más en el concepto de Maritain,

una comunidad sin alcances políticos, que en la formulación

teórica marxista que se recoge en este texto.

Ahora , este sector que defiende una tesis política contraria a

la historia y la doctrina DC, ¿Estarán esperando que nos

echen a los que discrepamos para que los acepten? Por ahora,

migajas de poder a cambio de un apoyo incondicional.

Coincidencia en la política sería algo más digno, sólo por

cargos sería una vergüenza. La UP ofreció cargos a militantes

DC muy destacados. Ninguno aceptó. Algunos pretendidos

líderes actuales se conformaron con puestos secundarios .

Somos diferentes, no hay lugar a dudas.

51

La Senadora Yasna Provoste y el Senador Francisco

Huenchumilla han defendido estas propuesta, s sin que el

partido haya reflexionado lo suficiente sobre qué significa. No

tengo antecedentes de que la Junta Nacional haya debatido un

tema tan importante y aprobado un Programa como el que la

candidata presentó. Yo sí lo leí y llamé a la Senadora Provoste

para expresarle mi desacuerdo, pero por supuesto, ella no

cambio de opinión y dejó de llamarme y contestarme el

teléfono. ¿Que ofreció al país en este aspecto? ¿ Qué

resultado obtuvo? Respaldó lo mismo que la Convención.

“Plurinacionalidad.

Tenemos plena convicción que es

necesario un nuevo Pacto político con los PPII fundado en

reconocimiento del carácter Plurinacional del Estado, tal como

hoy se está abordando en la Convención Constitucional”.

Ningún reconocimiento a la gran obra de nuestros gobiernos

menos una explicación por haber estado muchos años en

cargos de Gobernadora, Intendente, Ministra y parlamentaria

sin preocuparse de estos temas. El Senador Huenchumilla,

por lo menos, ha reconocido que la mayor parte de su vida se

despreocupó del tema ya que se sentía más identificado con

su raíz de Jaramillo que con su raíz Huenchumilla. Incluso

reconoce que no le daba importancia porque le habrían

costado muchos votos en el distrito por dónde postuló a

52

Diputado en 1989. Reconoce que hace pocos años en que

empezó a sentir el apego por la causa mapuche. Ver en

https://www.ciperchile.cl/2015/12/29/huenchumilla-la-historia-

del-hombre-de-oro/

El Programa de Yasna Provoste señala “2. Desmilitarización

del Wallmapu. Nuestro futuro Gobierno entiende que la

actual situación de conflicto entre el Estado y Pueblo

Mapuche es de naturaleza política y debe ser resuelto con

un diálogo institucional efectivo, sincero y con medidas

sustantivas. En ese sentido, entendemos que una

respuesta militarizada al conflicto como el que se ha dado

en estas décadas no resuelve el problema ni se ajusta a la

búsqueda de la paz y convivencia pacífica en la región”.

No se puede desconocer que la Senadora Yasna Provoste, al

estar por el apruebo, es coherente con el programa que

presentó al país y que, ahora, debo decir afortunadamente,

los chilenos simpatizantes DC rechazaron esas ideas y el

liderazgo de la Senadora Provoste agudizó la caída electoral

de la DC. Parece que al electorado también le importaban las

leyes de indultos que ella ofrecía a los que quemaban Iglesias,

el Metro y dañaban a los pequeños comercios. Obtuvo el

quinto lugar, y la DC obtuvo menos del 5% de los votos,

53

siguiendo con vida legal gracias al número de diputados que

obtuvo.

Pero hay algo más. Declaraciones de Ministras actuales sobre

el Walmapu generaron un conflicto con Argentina y el

Presidente Boric recurrió a la receta habitual: Pidió perdón,

pero no rechazó el concepto.

ANÁLISIS DEL ARTICULADO

Con 11 capítulos, 388 artículos permanentes y 57 transitorios,

prefiero enunciar los capítulos y mencionaré los artículos más

relevantes. Para evitar equívocos , informo que estoy usando

un texto que obtuve directamente en la oficina de Partes de la

Moneda, así que más oficial, no puede ser. Esta CP , de

aprobarse, se ubicaría en el segundo lugar entre las más largas

del mundo. La de India tiene 448 artículos, la de Bolivia, 411 y

esta propuesta tiene 388 artículos permanentes y 57

transitorios. La actual CP tiene 143 artículos, incluyendo los

aprobados para facilitar la creación y funcionamiento de la

Convención. Los capítulos y número de artículos que contiene

cada uno, para facilitar la consulta del texto, son :.

CAPÍTULO I. Principios y disposiciones generales, 3

CAPÍTULO II. Derechos fundamentales y garantías, 7

54

Nacionalidad y ciudadanía , 36 Acciones constitucionales, 38

Defensoría del Pueblo, 40

CAPÍTULO III. Naturaleza y medioambiente, 43 Bienes

comunes naturales , 44 Estatuto de las aguas, 45 Estatuto de

los minerales, 47 Defensoría de la Naturaleza, 48

CAPÍTULO IV. Participación democrática, 49 Participación y

representación democrática, 49 Sufragio y sistema electoral,

51 CAPÍTULO V. Buen gobierno y función pública, 55

CAPÍTULO VI. Estado regional y organización territorial, 63

Comuna autónoma, 66 Provincia, 71 Región autónoma, 71

Autonomía territorial indígena, 78 Territorios especiales, 79

Ruralidad, 80 Autonomía fiscal, 80

CAPÍTULO VII. Poder legislativo, 83 Congreso de Diputadas y

Diputados, 83 Cámara de las Regiones, 85 Disposiciones

comunes al Poder Legislativo, 86 Sesiones conjuntas del

Congreso de Diputadas y Diputados y de la Cámara de las

Regiones, 89 La ley, 90 Procedimiento legislativo, 94

CAPÍTULO VIII. Poder ejecutivo, 99; CAPÍTULO IX. Sistemas

de justicia, 113 Consejo de la Justicia, 121

55

CAPÍTULO X. Órganos autónomos constitucionales, 125

Contraloría General de la República, 125 Banco Central, 127

Ministerio Público, 129 Defensoría Penal Pública, 132 Agencia

Nacional de Protección de Datos, 133 Corte Constitucional,

133;

CAPÍTULO XI. Reforma y reemplazo de la constitución, 138

Reforma constitucional, 138 Procedimiento para elaborar una

nueva Constitución, 139 Disposiciones transitorias, 141

NORMAS DISCRIMINATORIAS PARA EL 88% DE LOS

CHILENOS

Hay discriminación en el art. .5, que les reconoce derecho a

representación a los integrantes de los pueblos originarios en

todos los órganos elegidos democráticamente, sin respetar la

igualdad de voto.

Crea, en el art. 12, un Estado plurilingüe,, no sólo en las ATI,

sino que en todas las zonas de alta densidad poblacional de

cada pueblo, lo que coloca a los ciudadanos en la obligación

de hablar alguna de esas lenguas o contratar traductores para

realizar trámites oficiales. Es deseable que esas lenguas se

pueden mantener pero mediante políticas apropiadas, no por

imposiciones de esta índole.

56

Mientras el país sufre un incremento de la violencia delictual,

el art. 31 establece un derecho para los delincuentes

condenados a vincularse no sólo con sus abogados y

familiares, sino que con sus” redes de apoyo”. ¿ Ignoran

los convencionales que hoy se cometen delitos desde las

mismas cárceles y que facilitar el contacto con su cómplices

agrava la situación? ¿Ignoran también que sí los gendarmes

no pueden tomar medidas para aislar a un condenado en casos

de riesgo de vida para él o para sus compañeros de prisión o

en caso de conductas violentas , hace más difícil la ya gravosa

tarea de las mujeres y hombres de Gendarmería? Esa

permisividad con los delincuentes es un exceso, el respeto a

sus derechos humanos es válido, pero su condición justifica

limitaciones.

El artículo 34 establece otra discriminación odiosa. Si los

mestizos o extranjeros estamos obligados a participar en los

procesos electorales los miembros de los pueblos originarios

participan sólo ,” si así lo desean”

El art, 58 reconoce a las comunidades indígenas el derecho al

uso de las aguas que están en su territorio y ¿Por qué se

margina a comunidades de chilenos que viven por años en sus

terrenos o viviendas?

57

El art. 79 establece una injusticia aún mayor. Reconoce y

garantiza a los pueblos originarios el derecho a sus tierras,

territorios y recursos, negando el derecho de los pescadores

asentados por décadas en las zonas costeras o campesinos

que viven por años en esas tierras..

La propuesta les garantiza a estos compatriotas indígenas una

especial protección del Estado y establece como un derecho

preferente, la recuperación de tierras que pudieron haber

sido ocupadas hace siglos por los ascendientes de éstos.

Hay voces de la ex Convención que esas demandas

pueden ser del Mapocho al Sur, otros más pragmáticos,

declaran que aspiran a todo lo que se pueda recuperar,

sin importar a quién perjudican..

El art.” 191 otorga otro derecho privilegiado a los

descendientes de estos pueblos, insisto, sin que ellos lo exijan,

en las regiones dónde viven. Ellos deberán ser consultados

y otorgarán su consentimiento libre previo e informado en

aquellas materias o asuntos que les afecten en sus

derechos reconocidos en esta Constitución” Si bien se

encuentra esta norma en el Capítulo de las regiones, su texto

permite un interpretación extensiva al hablar de “Esta

Constitución”, sin explicitar que se trata en el tema de las

regiones. De este modo, tienen derecho a veto en todas las

58

materias que afecten los derechos establecidos en esta

Constitución. Es uno de los artículos que hasta sus partidarios

dicen que debe ser modificado, pero sin mucho entusiasmo.

La propuesta debilita los Poderes Públicos establecidos para

controlar los derechos y deberes de los ciudadanos y las

instituciones, con la excepción de los superpoderes que se le

otorgan a la Cámara de Diputados. El objetivo es claro, se trata

de un nuevo intento para controlar el poder total a través de

una Cámara Única de hecho, sin contrapesos y con un

Presidente debilitado que , además, si espera lograr apoyo

para su reelección debería aceptar los lineamientos de esa

Cámara. Ya hemos visto como en 1970, los partidos le

negaban apoyo al Presidente Allende y rechazaron darle

respaldo en las decisiones que quería adoptar antes del Golpe

de Estado. Ahora, no se trata del sometimiento a los partidos,

ya que ellos ni siquiera son mencionados en la propuesta,

ahora es la Cámara De Diputados la que fijaría el rumbo

político, controlada por una coalición que mediante políticas

demagógicas u otros métodos más cuestionables

reemplazaría al pueblo y al Presidente en las decisiones

trascendentes.

Establece la reelección del Presidente, a excepción del actual;

pero lo debilita frente a una Cámara con super poderes; 251 y

59

Poder aprobar leyes con gasto fiscal, lo que pone en peligro

el manejo de las finanzas públicas, y tensionan la sociedad ,

ya que si se aprueban en la propuesta y débil Cámara de las

Regiones, pondrían al Presidente que quiere ser reelecto, en

una posición muy difícil de afrontar. Si la rechaza, pierde votos.

(284)

La Cámara de Diputados queda como Cámara única en el

hecho, en materias relevantes, con parlamentarios con

derecho a comprometer fondos públicos y con un número

importante de escaños reservados para pueblos y naciones

que se indican o que se reconozcan en el futuro. 234, 266,.267

Se reemplaza al Senado por una Cámara de las Regiones con

mínimas facultades y que disminuye el peso político de los

actuales senadores elegidos por ellas para poder influir en los

gobiernos en beneficio de ellas. .

SISTEMAS DE JUSTICIA DE IGUAL RANGO (Arts. 307, 309)

La existencia de dos sistemas de Justicia vulnera las certezas

jurídicas que son esenciales para la convivencia armónica

entre las personas. Esta discriminación es inaceptable y

violatoria se los derechos humanos, incluso los reconocidos en

el propio texto. Se trata de normas de igual nivel, pero la

orientación general es pro pueblos originarios y eso es

60

definitorio en caso de conflicto. La respuesta que “será la Corte

Suprema la que decidirá”, implica que habrá uno o dos años,

ya que con una sobre carga como la que existe en este

momento, los conflictos seguirán en desarrollo generando

situaciones muy complejas.

He visto que la propaganda del Apruebo señala que en el

artículo 322 se despeja toda duda sobre los temas que

abordará la Justicia Especial indígena, incluso afirmando que

allí se descarta que puedan conocer de delitos. El texto no dice

eso, insiste en que la “función jurisdiccional” se ejerce

conforme a los principios de Pluranacionalidad, pluralismo,

jurídico e interculturalidad. El inciso segundo dispone que

cuando se trate de personas indígenas, los tribunales y sus

funcionarios deberán adoptar una perspectiva intercultural

para la resolución de las materias de su competencia,

“tomando debidamente en consideración las costumbres,

tradiciones, los protocolos y los sistemas normativos de

los pueblos indígenas, conforme a los tratados e

instrumentos internacionales de derechos humanos de los

que Chile es parte”.

Hasta hace poco, la legislación penal permitía una sanción

inferior al delito de violación cometido por un pascuense

que la que le correspondía a otro chileno. Luego de una

61

consulta al pueblo pascuense, se modificó esa norma. Lo más

claro habría sido decir que las causas criminales serán

resueltas por los tribunales normales, ya que además, los

tratados exigen que debe haber una ley previa que califique

de delito a una determinada conducta. Eso no ocurre en

culturas que se basan en costumbres y dónde no hay códigos

de esta calidad.

Se crea un problema de convivencia y certeza jurídica de

insospechadas consecuencias, pero que creerá conflictos

innumerables , sobre todo si la recuperación de tierras,

consagrada en el artículo 79 fortalece a los grupos que ya se

organizan para exigirlos a lo largo y ancho del país. ¿Qué

tribunales serán competentes? La interpretación que

consagra la propuesta es de privilegiar las demandas de los

pueblos originarios. ¿ Cuánto se demorará la Corte Suprema

en dirimir miles de conflictos? Y entre tanto, los afectados se

quedarán sin defensa?

Yo recibí formación política y enseñé posteriormente, sobre el

marxismo, el liberalismo, el fascismo, el nazismo y las diversas

estrategias que aplican en áreas distintas del mundo. En

nuestro continente , hemos visto que la alianza de países

creada y financiada por Chávez, con el apoyo de Fidel Castro,

heredada hoy por Evo Morales se afirma en una coalición de

62

marxistas y populistas en distintos países, que buscan usar a

los pueblos indígenas para sus objetivos de poder total. La

derecha intentó una alianza de varios países que ha sido

incapaz de gobernar sus propios países y de ofrecer salidas

viables a las crisis que sacuden al continente y que son en

buena parte causantes de las olas migratorias que reflejan la

angustia y sufrimiento de habitantes de varios países.

Los poderes que se otorgan a la Cámara de Diputados en el

proyecto crean de hecho una cámara única en materia de

decisiones políticas trascendentes. Una cámara única con un

régimen presidencial no es frecuente, pero por eso la

propuesta debilita el poder del Presidente, al crearle otras

autoridades regionales, étnicas, comunales y entidades

autónomas. Es otro intento para lograr una meta que la

izquierda marxista chilena vuelve a actualizar. La Cámara

Única. En el diálogo del Presidente Allende y Regis Debray,

(Punto Final marzo de 1971, página 29), el señor Allende

reconoce que la izquierda sólo tiene el Poder ejecutivo, pero

que busca superar el Estado burgués y sobrepasarlo. Para ello,

le explica su plan: “Nosotros planteamos el problema que

no haya más un Congreso bicameral y lo rechaza el

Congreso, vamos a un referéndum y lo ganamos , bueno,

se acabaron las dos cámaras y tenemos que ir a la Cámara

63

Única cómo hemos planteado. ¿Y a quién va a elegir el

pueblo?”

Él creía eso, que el pueblo los respaldaría, porque en marzo

del 71, las medidas populistas adoptadas y el poder del

gobierno habían logrado incrementar su apoyo. Pero las

elecciones ese año eran de los municipios , no de Congreso.

Alejandro Rojas en su libro “La transformación del Estado, .

La experiencia de la UP, ediciones Documentas, Santiago,

1987, página 44, “ relata que el 14.10.70, aún como Presidente

electo, Salvador Allende pidió a sus colaboradores la

elaboración de un plan político para poder movilizar las fuerzas

que lo apoyaban tras la meta de un plebiscito. Rojas agrega

en la página 47: ” Desgraciadamente, la dirección política de la

UP rechazó esa propuesta la tercera semana de noviembre

de 1970, porque ellos creían que primero había que

implementar medidas económicas que aseguraran el respaldo

ciudadano”.

Muchos no saben que el ex Presidente Allende fue elegido

Presidente por los votos DC , después de que se aprobara el

Estatuto de Garantías Democráticas. En esa entrevista, ya

como Presidente, él rechaza que haya negociado algo y

64

declara que sólo fue una necesidad táctica, ya que no

cambió una sola línea de su programa.(página 58).

Hago el recuerdo, porque el Presidente Boric declara

coincidir con Álvaro García y ser admirador del Presidente

Allende. Pero no tiene ni la experiencia ni la habilidad de

muñeca que el Presidente Allende tenía, además de no tener

respaldo de su coalición para salir de la crisis que nos llevó al

horror de la dictadura. Ojalá que el Presidente actual aprenda.

Una enseñanza básica en mi hogar y en la DC, pero a veces

poco practicada es, “Nunca hables sin pensar, así no

necesitarás tantas disculpas que ofrecer”.

¿Me pregunto, los líderes de los partidos se dieron cuenta que

en la propuesta no hay una mención a los partidos políticos?

¿Vieron o les informaron que la última sesión se cerró al grito

de El pueblo unido avanza sin partidos?

LOS RIESGOS INTERNOS Y EXTERNOS AUMENTAN

Yo tengo la impresión que con las Autonomías Territoriales

Indígenas, autónomas, con personalidad jurídica de Derecho

Público, con libre determinación y recursos públicos

asegurados, se van a incrementar los conflictos en el Sur y

en el Norte. La aparición de estos derechos excepcionales

65

para los pueblos originarios está generando muchas

expectativas y una parte mayoritaria que no se ha sumado al

extremismo promovido por los marxistas , se pondrá en

movimiento. En el Norte, viven cerca de doscientos mil

descendientes de origen ancestral Aimara, sumados a los que

viven en Bolivia, Perú y Argentina superan los dos millones de

personas. Si reciben respaldo fuerte del gobierno boliviano,

apoyo financiero internacional y la liviandad de las elites

políticas y culturales chilenas, se incrementará la

ingobernabilidad que ya vivimos.

No es una lucha contra los pueblos originarios, Es contra una

minoría que trata de camuflarse en ellos. No olvidemos que en

la elección de la CC, sólo el 42% de los ciudadanos votamos,

pero en el Registro Especial Indígena, lo hizo el 22% . Pero ya

estoy escuchando que en distintos lugares, si hay ofertas de

tierras, legislación especial, puestos garantizados, sin pagos

de impuestos , muchos chilenos con esa ascendencia se

motivarán. Y. ¿ Qué harán nuestros pescadores, pequeños

agricultores, pequeños mineros, y tantos otros propietarios de

tierras que pueden ser reclamadas por los descendientes de

pueblos originarios?. No se dejarán despojar de los suyo.

66

Yo sigo creyendo que esta propuesta de la CC nos dificulta el

camino para fortalecer Chile y hacer justicia. Se quiere

cambiar el enfoque histórico? Bueno, otros queremos justicia

para todos los chilenos y no aceptamos discriminaciones

odiosas.

Los DC en especial, debemos cambiar de actitud. El

espectáculo que estamos dando daña al pueblo chileno que

pierde uno de los cauces en que se puede forjar un país unido,

plural y más justo. Imitemos a nuestros líderes en participar de

diálogos con argumentos, sin descalificar a los que tienen

posiciones distintas. Volvamos a debatir con respeto, ya que

los desafíos que tenemos no se terminan el 4 de septiembre

de este año, se multiplicarán..

El PDC tiene todavía representantes en los municipios y en

el Congreso Nacional , de todas las etnias, mujeres y hombres,

de distinta condición sexual, de diferentes regiones y clases

sociales. Es un poderosos instrumento si retomamos nuestra

historia e iluminados por nuestra doctrina plenamente vigente,

nos entregamos en cuerpo y alma a servir, una vez más , a

Chile .

Respetando el derecho que el Presidente del PDC reconocía para él, votar en conciencia, en caso de que la Junta Nacional optara por el Rechazo, podemos otros militantes hacer uso de nuestra libertad de conciencia para votar y apoyar el Rechazo.

Escuchando la voz del pueblo , sabremos quienes tenían razón y podremos recomenzar el camino que corresponde

POR RICARDO HORMAZABAL, ABOGADO, EX SENADOR Y EX PRESIDENTE DE LA DEMOCRACIA CRISTIANA

