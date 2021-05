El usuario tiene a su disposición varias herramientas para evitar que alguna de sus cuentas de redes sociales caigan en manos de terceros. Sin duda, una de las más importantes -y en la que más hincapié hacen los expertos en ciberseguridad- es la autenticación en dos pasos, que permite al usuario contar con una clave adicional para recuperar su espacio en caso de que un tercero haya conseguido entrar. Normalmente, el internauta recibe los códigos para activarla a través de mensajes de texto y correo electrónico. Sin embargo, parece que Instagram está trabajando para añadir a WhatsApp a la lista de posibilidades.

Así lo ha señalado el ‘leaker’ Alessandro Paluzzi, que ha detectado en el interior de Instagram una nueva opción que permitirá utilizar el sitio de mensajería, que también es propiedad de Facebook, para recibir el código de autenticación. Cabe destacar, a este respecto, que la funcionalidad por el momento no está disponible. Lo más probable es que la red social comience a emplearla próximamente mediante el lanzamiento de una actualización.

#Instagram is working on the possibility of receiving authentication codes (2FA) on #WhatsApp 👀 pic.twitter.com/OeNwHZRArm

— Alessandro Paluzzi (@alex193a) May 22, 2021