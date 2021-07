Las empresas Pfizer-BioNTech anunció que planean solicitar la autorización de la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) para la administración de una tercera dosis de su vacuna contra el Covi-19, con el objetivo de brindar “una protección aún mayor”.

En un comunicado, explicaron que existen “datos alentadores” que publicarán en las próximas semanas sobre la dosis de refuerzo ya que proporciona niveles de anticuerpos neutralizantes de cinco a diez veces más altos cuando se administra seis meses después de la segunda dosis.

“Con base en la totalidad de los datos hasta la fecha, Pfizer-BioNTech ha considerado que una tercera dosis puede ser beneficiosa dentro de los 6 a 12 meses posteriores a la segunda dosis para mantener los niveles más altos de protección”, señalaron.

El laboratorio Pfizer también informó que está en fase de preparación de los ensayos clínicos de una vacuna modificada dirigida específicamente a la variante delta, si bien ha especificado que considera que una tercera dosis de la vacuna original sería un mejor antídoto contra la enfermedad y esta variante.

“En un esfuerzo por adelantarnos al virus, estamos preparando una versión actualizada de Pfizer-BioNTech Covid-19, una vacuna basada en el variante delta que podría comenzar los estudios clínicos a partir de agosto de 2021”, señalaron a través de sus redes sociales.

We have seen encouraging #clinicaltrial data in a small number of participants in our study examining a third dose of the current Pfizer-BioNTech #COVID19 vaccine, BNT162b2. pic.twitter.com/6sae05FKEe

— Pfizer Inc. (@pfizer) July 8, 2021