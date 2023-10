Brayan Cortés: El guardameta tuvo una notable atajada a Rondón y si bien le convirtieron tres goles. En el primer tanto fue casi imposible evitarlo ya que Soteldo tuvo mucha libertad y logró cruzar el esférico. En el segundo tuvo cierta responsabilidad al realizar una mala salida y chocar con Gary Medel y en el tercer gol estaba prácticamente solo el delantero tuvo mucha libertad. Tuvo un rendimiento normal mediano donde sus compañeros no le ayudaron de la mejor forma.

Gabriel Suazo: El lateral izquierdo es fijo en la roja no hay duda pero ha perdido protagonismo en el ataque. Ya no se proyecta tanto en la ofensiva y en la faceta defensiva esta sufriendo mucho a espaldas ya que suelen ganarle siempre en esa consideración. Partido discreto pero con un bajón importante.

Paulo Díaz: El defensor realizaba un gran partido hasta ese error que termino en el primer tanto de la vinotinto luego de eso vinieron las dudas, la expulsión y ahí el partido en otro en un escenario distinto. Su error le abrió las puertas a los locales y claramente en la roja no tiene el mismo rendimiento que en Argentina.

Gary Medel: El zaguero siempre es de los más regulares pero hoy sobrepasado en demasía ante el gran artillero Salomón Rondón en físico lo pasaron por encima. Adicionar que Soteldo fue otro de los que molesto en la ofensiva y fue superado siempre. Bajísimo desempeño del capitán chileno.

Felipe Loyola: El debutante comenzo bien tuvo dos remates que pudieron abrir la cuenta en la roja pero no se dieron y ya en materia defensiva es un tema a reforzar ya que es claramente su debilidad y se noto ante la subida de Soteldo que fue superior con velocidad.

Rodrigo Echeverría: El volante estaba haciendo un buen desempeño de los mejores de la roja sin duda pero luego de la expulsión cambió totalmente el tramite del partido y termino de muy mala manera para la roja sin embargo en estas dos fechas demostró que puede ser titular.

Felipe Méndez: Otro rendimiento malo en Chile perdió en el primer tiempo una pelota clave en el medio que casi termina en el gol venezolano. Tuvo un buen remate al arco que atajo el guardameta

Charles Aranguiz: Rendimiento plano del volante chileno sin resaltar en el campo de juego. Cumpliendo la labor básica pero sin destacar. A ratos estuvo lento perdiendo balones en el medio. Luego fue reemplazo y solo disputo 45 minutos un claro ejemplo de que el DT no lo veía bien.

Diego Valdés: El volante solo pudo jugar veinte minutos ya que tuvo que abandonar la cancha por lesión. Tuvo poca participación en el ataque sin mayor relevancia en la ofensiva.

Benjamin Brereton: Bajísimo rendimiento de Ben irreconocible con el jugador que debuto con Lasarte ha tenido un bajón importante en la roja y se ha notado. No asiste, no influye y participa poco en el ataque.

Alexis Sánchez: El delantero fue el con mejor nota en la conocida app sofascore lo más probable al aportar con 3 balones claves pero esta lejos de mostrar su mejor versión ya que hoy no fue muy trascendental. Entraba como nueve y a ratos que no le llegaba el balón bajaba para asistir a sus compañeros el problema es que cuando sacaba un centro no había nadie por el medio. Discreto partido del niño maravilla.

Dario Osorio: El extremo ingresó casi de emergencia por la lesión de Valdés el joven delantero trato de entrar en juego pero solo tuvo un fuerte tiro bloqueado por un defensor venezolano no tuvo más oportunidades y a los 80 minutos fue reemplazado porque la roja ha estaba sufriendo mucho con 10 jugadores y la relevancia del jugador no era fundamental en el equipo.

Marcelino Nuñez: El jugador entró al segundo tiempo para darle un aire nuevo a la roja sin embargo poco duro porque se fue expulsado en una burda acción primero al realizar una falta y le mostraron la amarilla y posteriormente fue a reclamar al referí porque fue su primera falta le puso un dedo en el pecho al juez y el colegiado no dudo y le mostró rápidamente la roja bien aplicada la sanción ya que Marce le aplico un leve empujon con su dedo en tres oportunidades. Absurdo lo que realizó el futbolista.

Víctor Dávila: Otro que ingreso tarde y que prácticamente no toco el esférico.

Alexander Aravena: El extremo entró tarde y tuvo pocos ataques por banda no hizo diferencias con el hombre menos en Chile fue imposible atacar para la roja.

Williams Alarcón: Entró muy tarde prácticamente no tuvo incidencia en el juego de la roja.

Eduardo Berizzo: Hasta la lesión de Diego Valdés, las cosas se le estabamn dando de buena manera. Chile jugaba, se creaba ocasiones de gol y el debutante Loyola le respondía plenamente. Después, comenzó a enredarse – partiendo por el inexplicable ingerso de Darío Osorio- hasta terminar tan nublado como el equipo en la cancha



Nissin Alvo R