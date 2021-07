En conversación con T13 Noche, Marta Lagos, directora de Latinobarómetro y fundadora de Mori Chile, analizó el desempeño de los candidatos presidenciales.

Este lunes se realizó el último debate televisado de las primarias presidenciales de Chile Vamos, el cual, enfrentó a Ignacio Briones, Mario Desbordes, Joaquín Lavín y Sebastián Sichel.

“Tenemos cuatro candidatos varones, aquí no hay ninguna mujer y tenemos una Convención Constitucional en que se aplaude la paridad. Ese punto no estuvo en el debate ni en las preocupaciones de ninguno de los candidatos, ni ayer tampoco (en referencia al debate de Apruebo Dignidad)”, señaló Lagos.

“Acá hay dos Chile, está el Chile del debate de políticas públicas y el Chile que se dibuja en la Convención Constitucional. No veo los vasos comunicantes aquí, como que una (parte) se preocupa demasiado de mañana en la mañana y otra demasiado de los próximos 50 años.

Otro tema que según Lagos no estuvo presente, fue la crisis de representación política, esto considerando la cantidad de votantes en los recientes procesos electorales.

“La crisis política de representación no estuvo presente en el debate”, aseguró. “Lavín dice que lo más importante es no ser ni Cuba ni Venezuela y lograr la unidad. No sé si eso refleja el Chile de hoy”, criticó.

Además, la directora de Latinobarómetro consideró que fue un debate más “tranquilo” en relación al de Apruebo Dignidad: “Hoy no tuvimos un candidato furioso, como Daniel Jadue (…) Ningún candidato peleó con periodistas”.

Lagos se refirió también a la temática de Derechos Humanos, en donde considera que los candidatos hacen un reconocimiento muy débil a violaciones a los DD.HH ocurridos tras el estallido social.

“Hay reconocimiento muy débil por parte de los candidatos, de los hechos sucedidos (…) hay un cierto grado de negación, incomodidad, sobre los DD.HH por parte de la Derecha”, aseguró.

Finalmente, al ser consultada si vio algún candidato que haya destacado sobre otro, indicó que “no creo que haya un superdesempeño de alguno. Me parece que se mantiene el mismo orden antes y después del debate.

“Lo interesante del debate es ver si fue capaz o no de movilizar nuevos votantes o indecisos para que vaya más gente a votar”, decretó.

/gap