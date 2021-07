Parece broma, pero no: no lo es. Según informó Interferencia, el pasado martes 15 de junio llegó una denuncia hasta la oficina de partes del Ministerio de Salud. Estaba dirigida a la subsecretaria Paula Daza y, más importante, apuntaba directamente al ministro Enrique Paris…

En concreto, un funcionario de esta cartera solicitaba un sumario en contra del propio ministro de Salud y de su jefe de gabinete, Juan Ríos, por incumplir las normas sanitarias:

“El día 28 de mayo, aproximadamente a las 10:30 horas y a sabiendas de las prohibiciones que existen, se realizó una ‘fiesta de cumpleaños’ con un aforo de más de treinta personas”, dice el escrito que dio a conocer íntegramente el medio.

Fue precisamente en esa fiesta, realizada en el Departamento de Comunicaciones del Minsal, donde habrían participado tanto Paris como Ríos. Según el funcionario que realizó la denuncia, de hecho, las cámaras de seguridad captaron todo lo sucedido.

La fiesta se realizó el pasado viernes 28 de mayo. Ese día la comuna de Santiago, donde se ubica el recinto, se encontraba en Fase 2: es decir, el aforo máximo permitido en recintos cerrados era de apenas cinco personas.

La respuesta del ministro

Consultado por Interferencia, el ministro Enrique Paris se limitó a decir que “si existe hay que investigar y responder, no veo inconvenientes”.

Aunque no confirmó su presencia en el evento. “Si la denuncia la recibió la doctora Daza, me imagino que ella está informada”, sostuvo.

Paula Daza y el resto de los funcionarios, sin embargo, optaron por no referirse al caso. Además de momento no existe claridad respecto a si efectivamente se inició un sumario o no en contra del ministro.

/psg