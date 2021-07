El Ministerio de Hacienda emitió bonos de Tesorería en los mercados internacionales por un total de 1.750 millones de euros, acción que se enmarca en el plan de financiamiento adicional para el año 2021.

La cartera, dirigida por Rodrigo Cerda, dijo que esta operación reafirma el liderazgo de Chile en el mercado de bonos temáticos, “siendo el único país en el continente americano que ha emitido bonos verdes desde 2019, y que desde el año 2020 también ha ampliado el set de instrumentos de deuda con la emisión de bonos sociales y bonos sostenibles desde el año 2021”.

En un comunicado, Teatinos 120 detalló que Chile ha emitido desde 2019 el equivalente a unos US$ 20.000 millones en bonos temáticos, de los cuales US$ 10.800 millones son bonos sociales, US$ 7.700 millones son bonos verdes, y US$ 1.500 millones son bonos sostenibles.

Considerando la emisión de este miércoles, los bonos temáticos representan un 20,2% del stock de deuda del Gobierno Central, porcentaje que se ubica entre los mayores del mundo.

Adicionalmente, Hacienda dijo que con esta operación Chile ha emitido un total de unos US$ 15.765 millones este año, de los cuales cerca de US$ 9.900 millones son en bonos en monedas extranjeras. La operación de este miércoles es la segunda del año en euros, tras la operación realizada en enero de 2021.

