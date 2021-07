El director ejecutivo de Human Rights Watch para las Américas, José Miguel Vivanco reprochó a Michelle Bachelet el silencio de su oficina respecto a los graves hechos provocados por la dictadura de Cuba que reprimió a su población, llamó a ciudadanos a enfrentar a quienes protestaron y que ya se cobró la vida de al menos una persona y un centenar se encuentran en calidad de detenidas-desaparecidas.

“Bachelet no ha denunciado las violaciones de los derechos humanos en Cuba desde que se convirtió en la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos. ¿Romperá el silencio ahora que el gobierno cubano está reprimiendo las mayores protestas en el país en décadas?”, se preguntó Vivanco en su cuenta de Twitter donde denuncia los secuestros que la dictadura conducida por Miguel Díaz-Canel realiza desde el domingo pasado día en que la población salió a las calles por los atropellos a sus libertades, el pronunciado deterioro alimenticio y la crisis sanitaria.

.@mbachelet has not denounced human rights violations in Cuba since she became the UN's High Commissioner on Human Rights.

Will she break the silence now that the Cuban government is cracking down on the largest protests in the country in decades?

— José Miguel Vivanco (@JMVivancoHRW) July 14, 2021