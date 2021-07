AZULES FLORIDANOS REGRESAN CUMPLIENDO TODOS LOS PROTOCOLOS

Sandrino Caste y Germán Rodriguez una dupla internacional al frente de una Escuela de integración familiar

Desde hace un año y medio a la espera, cuidándose en lo individual y en equipo, siempre pensando en sus pupilos y familiares, la Academia de los “Azúles Floridanos” regresan a su complejo de Avenida Diego Portales 15 04 , con una cancha sintética renovada y con todas las medidas sanitarios chequeadas en jornadas sabatinos desde las 10.00 horas.

Para nosotros junto a esta familia azul es un momento significativo, nuestras redes sociales los fonos han sonado constantemente consultando sobre el regreso a la cancha” señala Germán Rodriguez Cornejo( En la imágen con Saandrinos Castec antes del confinamiento) un hombre de fútbol de vasta trayectoria en el fútbol invitado por el propio Elías Figueroa a Brasil a diferentes actvidades y partidos con el Scratch .Además ingeniero entrenador y ligado el tema educacional acompañado del “Bombardero azul” Sandrino Castec un técnico de gran nivel en el ´area formativa que agrega. ” Llevamos varios años junto a mi amigo y colega Germán Rodriguez y un grupo de profesionales capacitados realizando esta labor. En mi caso además laborando en talleres deportivos en colegios en Chillan y Puente Alto.Con la Pandemia acá en esta Academia no ha fácil, pero la vida es como el fútbol, el COVI, nos estaba goleando con disciplina sanitaria logramos recuperar terreno y hoy podemos estar en campo abierto reencontrándonos con nuestros alumnos y sus familiares” destaca Sandrino.

Finalmente El Ingenier Rodriguez destaca el trabajo sanitario previo que han realizado. “Entre mis actividades estamos ligados al tema salud y Educación , con el tremendo apoyo de mi hermano Alfredo profesor y hombre y garantizamos que se cumplirán los protocolos acordados en este recinto que construyó mi Hermano Fernando que en paz descansa al asumir el Colegio San Cristóbal que tiene esta cancha espectacular .. Padres y apoderados deben cumplir con su carnet de vacunas al día. tenemos divididos los sectores.. Agradezco junto a Sandrino al cuerpo técnico que me acompaña, Omás Sauvageot , Laurence Tapia, Carla Astudillo junto a Bastian Rodriguez gerente de operaciones y ex meta de Cobfreloa” destaca el ex director de la Academia.

