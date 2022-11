Kel Calderón suele sorprender a sus seguidores con los paradisíacos lugares que visita y que recorre como influencer. En estos días estuvo en Singapur y reveló la nueva travesía que le espera.

En una conversación con Radio ADN, la hija de Raquel Argandoña contó que irá al Mundial de Qatar, invitada por una marca de cervezas.

“Cuando me llegó la noticia no lo podía creer… Budweiser tiene un hotel completo donde viene gente de todas partes del mundo, va a ser increíble”, señaló al medio.

En esa misma línea, confesó que “ir a un Mundial es de esas cosas que te vas a acordar toda la vida. Todavía no sé a los partidos que me va a tocar ir. Es una lata que Chile no vaya porque habría sido espectacular”.

“HAY QUE ADAPTARSE”

Eso sí, la joven influencer deberá acatar las leyes que rigen en el país del medio oriente, en donde existen varias restricciones para las mujeres. Kel no podrá utilizar prendas descubiertas y además deberá cubrirse el cabello en algunos lugares.

“Es preferible no llevar cosas excesivamente escotadas”, señaló, agregando que “ya tuve algunos tips del equipo de cosas que podemos llevar o no”.

Kel entonces comentó que “hay que adaptarse, independiente de si uno está de acuerdo o no con las medidas, siempre las diferencias culturales son interesantes de ver”.

“Hay que ser ubicada. Hay cosas que obviamente me molestan mucho de las leyes de Qatar, de hecho uno podría discutir si era una sede para hacer el Mundial. Yo creo que no, pero bueno, ya está”, sentenció Kel, quien viajará al país el próximo 28 de noviembre.

