“Lo conocí, yo le tengo mucho cariño, mucha admiración. El se portó muy bien conmigo cuando yo pasé un momento súper difícil en México», contó Myriam Hernández sobre Luis Miguel en Pero Con Respeto.

La cantante estuvo en el nuevo late de Julio César Rodríguez en Chilevisión y, entre varias historias, relató la amistad que tuvo con el cantante.

Así continuaron las palabras de la artista que lanzó un nuevo disco que se llama Sinergia:

«Estuve quince días internada en una clínica por una crisis de pánico que me dio. Yo no sabía lo que era, yo pensaba que me iba a morir, no podía respirar.

“Y él (Luis Miguel) súper amablemente me fue a ver, mi mamá lo adoró. Me habló y me contó toda la vida que después yo vi en la serie. Estuvo mucho rato conversando conmigo y con mi mamá. Ahí nos hicimos muy amigos.

“Él estaba en Warner Music, Wea Latina, y yo ingresaba. Entonces él como que también me daba la bienvenida a ser parte de la casa discográfica. Y bueno, manifestó mucha admiración por la música mía. Fue muy linda persona, de verdad.

“Mi mamá me sacó de la clínica porque dijo ‘aquí me la están envenenando con remedios, yo me la llevo’. Y el médico le dijo ‘bajo su responsabilidad’.

«Entonces ella me sacó, estábamos en el hotel y ahí me había llegado un arreglo maravilloso de flores y frutas, y que él me iba a ir a ver. Y llegó con sus guardias y todo, cuando me anunciaron que era Luis Miguel yo estaba nerviosa, enferma más encima.

“Hicimos una amistad muy linda, me mandó flores cuando nacieron mis hijos, pero después por esas cosas de la vida como que nadie nunca más se habló y la amistad como que se evaporó. Me da pena, porque era muy linda”.