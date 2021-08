Cuando se acerca la «consulta ciudadana » organizada por el pacto Unidad Constituyente, el cual reúne a los candidatos Carlos Maldonado (PR), Paula Narváez (PS), Yasna Provoste (DC), ya se ha organizado algunos debates televisivos.

Pensando en los comicios del 21 de agosto, el domingo 15 se hará un debate que será transmitido por los canales Mega, TVN, 24H, CHV y CNN Chile.

El espacio político se transmitirá en horario estelar, desde las 22.35 horas.

Por eso la programación habitual sufrirá un cambio en las distintas casas televisivas esa noche. Con ello, tanto Yo Soy All Stars (CHV), como el recién estrenado The Covers (Mega), no aparecerán en pantalla el domingo.

¿Reagendar?

Eso sí, desde Mega señalaron que, como consuelo, el programa de tributos a destacados músicos tendrá un capítulo especial el viernes 20.

En tanto, el programa de talentos de CHV no tendrá gala de eliminación ese domingo.

Mientras, TVN no dará Estado Nacional, y CNN Chile tampoco tendrá en pantalla a Tolerancia Cero.