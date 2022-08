La noche de este miércoles, 72 horas después de llamar a un acuerdo político en el oficialismo para comprometer mejoras al texto constitucional antes del plebiscito, Boric agendó un encuentro con el PC en Cerro Castillo. Antes, sin embargo, Marcos Barraza, el principal articulador del partido en la Convención y un hombre de confianza de la directiva de Guillermo Teillier, abrió las cartas respecto a lo que el partido está dispuesto y a lo que no. A continuación las líneas rojas del PC y la trama detrás de la aparición de Barraza.

Panorama general. Este miércoles continuaron las negociaciones en la centroizquierda para comprometer cambios al texto constitucional antes del plebiscito, en sintonía con el llamado y la fuerte ofensiva que ha desplegado Boric en las últimas 72 horas para que las 2 coaliciones que sostienen su administración lleguen a un acuerdo, en línea con la opción de “Aprobar para reformar”.

Con la ventaja de un rango de 10 puntos del Rechazo por sobre el Apruebo, de acuerdo a diversas encuestas, en La Moneda han tomado nota de que los estudios de opinión muestran que entre los electores que apoyan la opción Apruebo solo el 10% está por apoyar el texto que propuso la Convención, mientras que ese índice sube al 36% entre los consultados que optan a que “se apruebe para después reformar el texto en lo que sea necesario”.

Las líneas rojas del PC. El Socialismo Democrático llegó a un pre acuerdo, que incorpora 7 materias claves de la propuesta, como el fin del Senado, la plurinacional, los cambios al sistema de justicia y la posibilidad de reelección de los presidentes, entre otras cosas.

Pero el PC, a través de su articulador en la Convención y un hombre de confianza de la directiva, Marcos Barraza, fijó este miércoles los límites a los que está dispuesto a llegar el partido y entregó al menos 5 mensajes durante una entrevista con Mega.

1. El partido está dispuesto a sentarse a la mesa de negociaciones y promover perfecciones al texto constitucional antes y después del plebiscito.

2. El debate y los ajustes a la propuesta de nueva Constitución no pueden ser amplios ni genéricos.

3. El PC apuesta a precisar a escala legislativa los cambios y no comprometer voluntades en un texto impreciso y ambiguo.

4. No traspasar los límites de las grandes transformaciones que propone el texto de la Convención ni superar los contornos ya establecidos.

5. Defender lo obrado por la constituyente.

Telón de fondo. Barraza habló de que no habrá “cheques en blancos”. Y, si bien no lo explicitó, en el partido señalan que los comunistas solo están dispuestos a que el acuerdo sea firmado por todos los presidentes de partido y bajo una negociación rápida, que no se extienda más allá de inicios de la semana entrante: este viernes comienza la franja televisiva.

En mayo, el Comité Central del PC declaró el plebiscito como la “batalla de las batallas”. El partido ha impulsado una agenda de profundas transformaciones a partir del 18-O, lo que supuso situarse del lado de la calle y que uno de los suyos, Daniel Jadue, se convirtiera en una carta competitiva a La Moneda.

El cuadro político que enfrenta el partido, que ese pleno consideró inmejorable, ahora apuestan a capitalizarlo. Y la iniciativa presidencial, queriéndolo o no, debilita el trabajo que realizó la colectividad y el Frente Amplio, claves para dar forma a la propuesta de nueva Constitución. El PC y el FA fueron los articuladores de los grandes acuerdos que terminaron con el fin del Senado, la plurinacional o las profundas transformaciones al sistema judicial, por lo que navegar en su contra equivale a un contrasentido.

En el partido señalan que no están dispuestos a que, por ir en búsqueda del voto indeciso, como supone la ofensiva de Boric, terminen perdiendo el voto duro de izquierda. Se trata, según cálculos internos, de un rango de entre el 1,5% al 2% de los electores, que, a su juicio, puede ser decisivo.

El que el partido pueda ser sobrepasado por la izquierda no es una situación cómoda, más allá de que no lo reconozcan ni en público ni en privado. Luis Mesina, vocero de No + AFP, escribió este miércoles lo siguiente, a propósito de las negociaciones para formular cambios al texto constitucional: “Es un atentado a la soberanía el que el poder constituido, sin mandato para ello, acuerde modificaciones a una Constitución antes de que el pueblo la sancione. Pierde sentido el plebiscito Es una burla a la Convención Constitucional. ¿Qué dirán los convencionales? Es un guiño al rechazo”.

En esa línea, el 29 de julio, El Siglo publicó una declaración de 10 movimientos -a la izquierda del partido- que anunciaban su apoyo al Apruebo.

En las bases del partido existe descontento por la ofensiva de Boric y no hay piso para desconocer ni cuestionar en lo más mínimo la propuesta de nueva Constitución. En la colectividad circula un comentario obligado, en tono irónico y de molestia, entre los Whatsapp de algunos de sus militantes, a partir de la ofensiva de Boric: “¿O sea, la Constitución buena es la de Kast, Rincón y Matías Walker?”

Para muchos, el PC no abrirá por ahora conflictos, en el arranque de la campaña. Pero, en el caso de que triunfe el Rechazo, pocos descartan que la noche del 4 de septiembre cobrarán cuentas.

De ahí que para parte de la centroizquierda piense que la posición del partido es quizás el principal obstáculo para desplegar y dar credibilidad a una campaña destinada a capturar el voto de los electores indecisos, que, de votar por el Apruebo, se inclinarían por hacerlo para reformar la propuesta constitucional.

Lo que dijo Barraza. El ex convencional Marcos Barraza abordó con Mega el llamado del Presidente Boric para forjar un acuerdo en torno a mejoras al texto constitucional y el debate que se ha dado al interior del oficialismo en las últimas horas. A continuación sus definiciones.

Propuesta de Boric. “Las palabras del Presidente Boric son correctas a mí me parece porque él tiene el deber de promover, instar, como él mismo señaló, acuerdos que faciliten e incrementen el Apruebo”.

Cambios circunscritos a la implementación del texto. “Nosotros estamos por ir precisando (los temas) a escala legislativa, más que por un debate amplio e inespecífico que comprometa voluntades sin precisión”.

“La bajada legislativa puede ser muy esclarecedora de contenidos que si bien están debidamente consignados para la ciudadanía pueden ser más ilustrativos aún respecto de la precisión del texto”.

Acuerdo con precisiones y sin vaguedades. “Mi punto es que este debate no es amplio ni genérico en el sentido de vaguedades, no se trata de decir que vamos a modificar el sistema de justicia propuesto sin precisar qué es lo que se quiere perfilar de mejor manera”.

El caso del pluralismo jurídico. “En materia del pluralismo jurídico es necesario perfilar que, no obstante que está claro que es igualdad ante la ley, que es apego irrestricto a los derechos fundamentales, que es subordinación a los tratados internacionales, que es subordinación a la Corte Suprema, y que está debidamente consignado en el texto constitucional, precisar más aún el detalle de que así como es igualdad ante la ley tiene que ser justicia a escala conciliatoria y no a escala sancionatoria, penal, de familia. Pero eso es un debate con precisión, cheques en blanco tampoco”.

¿Mensaje a la centroizquierda?: “Aquí no se trata de que un sector se auto arrogue la representación y la soberanía popular de todos. Cada sector político aquí tiene representación de una porción de la realidad nacional, por tanto un diálogo que no atienda a las consideraciones ciudadanas no me parece que sea muy provechoso”.

Separar aguas entre el ámbito del Poder Ejecutivo y el Legislativo. “La segunda consideración es determinar correctamente qué es lo que es ámbito de materia legislativa y que está en el ámbito de las competencias del Ejecutivo, del Presidente de la República. Porque respecto de pluralismo jurídico y de precisar que esto es a nivel conciliatorio o a nivel comunitario la justicia , que viene a robustecer el perfilamiento, la precisión, es un ámbito de competencia del Ejecutivo y perfectamente eso se resuelve con un proyecto de ley que interprete la norma constitucional porque todo esto se traduce en ley”.

La defensa a las reformas estructurales y lo definido por la Convención. “Autorregularse es bien importante porque, por ejemplo, para mí me parece que en materia de recursos minerales el texto por ejemplo no profundizó en algo que le diera un rol más preponderante al Estado en materia de explotación de minerales. Yo perfectamente podría plantear ese tema y abrir una discusión que no se resuelve en 4 semanas”.

“El texto es fruto de un gran acuerdo y como es fruto de un gran acuerdo mandatado por la soberanía popular las fuerzas políticas tienen que auto regularse en sus planteamientos. O sea, aquí no es superar todos los contornos de un debate que tiene un mandato popular”.

Original de ex-ante.cl

