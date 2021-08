El senador Alejandro Guillier (PRO) en conjunto con la Alianza de Trabajadores del Comercio (ATComer) presentó un proyecto de Ley para que el rubro pueda “cerrar sus cortinas” a las 19:00 horas.

La medida busca mejorar la calidad de vida de los trabajadores del comercio y darles seguridad en el retorno a sus hogares, los cuales, debido a las actuales condiciones, se produce a altas horas de la noche.

¿Qué dijo Guillier?

“Este proyecto obedece al espíritu del nuevo Chile. No puede ser que un trabajador llegue a las 8 de la mañana y empiece a trabajar y sean las 10 de la noche y todavía está en su trabajo, y esté llegando a las 11, 12, 1 de la mañana a su casa. Eso no es vida, no es justo“, dijo Guillier.

/gap