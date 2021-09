Una dura crítica realizó la senadora por la región de Magallanes, Carolina Goic (DC), al debate que se ha dado sobre el cuarto retiro de los fondos previsionales y aseguró que espera que ese proyecto no avance de la Cámara de Diputados.

“Lo que yo he visto en estos días por declaraciones, en muchos casos, me da pena y vergüenza el nivel del debate, respecto de los retiros, respecto de la discusión previsional. Yo lo que espero es que seamos capaces se sentarnos con la seriedad necesaria, con la prudencia, para generar acuerdos estos en el mediano plazo”, expresó en Radio ADN.

Sobre el proyecto que permitiría un nuevo retiro de los fondos, la parlamentaria indicó que “espero que el cuarto retiro no pase de la Cámara de Diputados. Hay señales evidentes, no solamente del mundo técnico, transversal, de que no es una política conveniente hoy día” y enfatizó que “acá lo importante es que se mantengan las ayudas sociales”.

“Lo que tenemos que hacer es ir migrando del IFE a incentivos a la contratación, a la formalización del trabajo, y eso es lo que la gente espera, poder recuperar su trabajo”, indicó.

Respecto de la declaraciones del presidente de la comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, Marcos Ilabaca, quien reconoció que este proyecto del cuarto retiro es una vía para acabar con el sistema de AFP, la senadora llamó a tener una “discusión seria”.

“Me parece muy bien que el diputado Ilabaca sincere su posición y que en el fondo el cuarto retiro no es por las ayudas de las personas más vulnerables, a quienes no les va a llegar, para eso además se construyó el IFE, sino que lo que quieren es terminar el sistema de AFP. Yo también quiero terminar el sistema de AFP como lo conocemos hoy día, pero eso se debe terminar en un contexto de una discusión seria, responsable”, argumentó.

Reforma de pensiones

La senadora magallánica criticó también al Gobierno por la incapacidad de querer llegar a un acuerdo por la reforma de pensiones. “Si el Presidente hubiera querido aprobar la reforma de pensiones, lo podría haber hecho hace mucho tiempo”, aseguró.

“Es importante destacar que desde la oposición hicimos una propuesta seria, responsable, que permita avanzar en un sistema mixto, que es además lo que hay en la mayor parte de países serios, que han abordado el tema de pensiones, sin embargo nunca tuvimos respuesta con bombos y platillos en La Moneda, solo tuvimos anuncios, pero jamás el Gobierno generó las condiciones para avanzar en un acuerdo. Aquí el Presidente Sebastián Piñera tiene que hacerse responsable en términos de su principal compromiso de campaña que era la reforma de pensiones”, dijo la parlamentaria.

Goic comentó que “lo que a mí me parece que es posible hoy día, porque la reforma integral va a ser parte del próximo gobierno, es aumentar al menos el pilar solidario del 60% al 80%, y eso estamos todos de acuerdo, y no sé qué está esperando el Gobierno para avanzar en eso”.

“El problema del proyecto que presentó el Gobierno es que mantiene el actual sistema de AFP, en las mismas condiciones. Lo que uno quería era avanzar a un sistema mixto, donde tengamos un piso de solidaridad… Avancemos en un piso colectivo mixto, manteniendo además el sistema de capitalización como otro componente, además de fortalecer el pilar solidario”, concluyó.

