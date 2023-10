Este es el fallo completo del Tribunal de Disciplina de la ANFP entregando su resolución en torno a la denuncia presentada por Deportes Iquique ante la alineación indebida del serenense Henry Sanhueza en el partido que el pasado 23 de septiembre igualaron ante Deportes La Serena.

VISTOS:

1) La denuncia del Club Deportes Iquique en contra del jugador Henry Sanhueza y del

Club Deportes La Serena.

El libelo señala que el día sábado 23 de septiembre de 2023 el club Deportes Iquique disputó

el partido válido por la Vigésimo Séptima fecha del Campeonato de Ascenso contra el club

Deportes La Serena, encuentro jugado en el Estadio La Portada de la ciudad de La Serena,

el cual terminó con el resultado de empate 0 x 0.

Continúa explicando la denuncia que por dichos de los comentaristas de la transmisión

televisiva del partido, personeros del club denunciante se enteraron que el jugador del club

Deportes La Serena Henry Sanhueza, en circunstancias que se encontraba sancionado por

este Tribunal por acumulación de tarjetas de amonestación, se encontraba participando del

partido en cuestión, en calidad de titular, razón por la cual era ilegible para disputar el

encuentro deportivo.

Luego la denuncia detalla la cronología de amonestaciones y consecuente sanción del

jugador Sanhueza, para finalizar solicitando la aplicación de la normativa aplicable al

Desacato.

En mérito de lo anterior, la denuncia solicita la aplicación del artículo 25° de las Bases del

Campeonato de Primera B y del artículo 67° del Código de Procedimiento y Penalidades, en

lo que corresponda.

2) La defensa verbal del club denunciado, sostenida en estrados por el Gerente General

del club, don Milko Leguas, quien solicita el rechazo de la denuncia.

2

En síntesis, la defensa plantea que el club nunca tuvo la intención de vulnerar la normativa

vigente y que todo se debió a una confusión emanada de dos circunstancias: i) Que la

notificación de la sanción por acumulación de tarjetas amarillas del jugador Sanhueza es de

fecha 13 de septiembre, motivo por el cual interpretaron que debía ser cumplida en el

partido contra San Luis de Quillota; y, ii) Que el jugador Sanhueza no aparecía bloqueado

en el Sistema Comet en forma previa al partido contra Deportes Iquique.

Agrega la defensa que al club denunciado le queda la sensación que le corresponde a cada

club sancionar a sus propios jugadores, en el sentido que es el club quien tiene que tomar

la decisión acerca de la oportunidad del cumplimiento de la sanción, situación que no debe

ocurrir, según lo sostiene la defensa.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que se encuentra acreditado en autos que en el partido jugado el día 23 de

septiembre del año en curso por el Campeonato de Primera B, Temporada 2023, entre los

equipos de Deportes La Serena y Deportes Iquique, jugó por el primero de los mencionados

el jugador señor Henry Sanhueza, oportunidad en que debía cumplir sanción de un partido

de suspensión por segunda acumulación de tarjetas amarillas.

SEGUNDO: Que, también, se encuentran acreditados los siguientes hechos:

– Que el jugador mencionado completó su octava tarjeta de amonestación en el

partido disputado el día 5 de septiembre contra Unión San Felipe, partido que se

jugó en forma coetánea con la Sesión Ordinaria de la Primera Sala del Tribunal de

Disciplina de esa misma fecha.

– Que el partido siguiente de aquel que el jugador Henry Sanhueza completó su octava

tarjeta de amonestación correspondió al disputado el día 10 de septiembre,

oportunidad que se jugó el partido entre Barnechea y Deportes La Serena.

3

– Que el día 13 de septiembre la Primera Sala del Tribunal de Disciplina notificó,

conforme a procedimiento, todas las sanciones impuestas en su Sesión Ordinaria de

fecha 12 de septiembre.

– Que entre los notificados se encontraba el jugador de Deportes La Serena, señor

Henry Sanhueza.

– Que el partido jugado entre los clubes La Serena e Iquique el día 23 de septiembre

correspondió al partido subsiguiente de aquel que el jugador Sanhueza completó su

octava tarjeta de amonestación, según lo dispone el artículo 40° del Código de

Procedimiento y Penalidades.

TERCERO: Que en sentido contrario de lo sostenido por la defensa, la normativa es clara

respecto a la forma de cumplimiento de las sanciones por acumulación de tarjetas de

amonestación y, en consecuencia, la oportunidad del cumplimiento no queda entregado a

la decisión ni voluntad del respectivo club.

En efecto, el artículo 40° del Código de Procedimiento y Penalidades dispone que “las

sanciones por acumulación de tarjetas de amonestación se cumplirán en el partido

subsiguiente de aquella en que el jugador o miembro del cuerpo técnico completó la

cantidad de tarjetas requeridas para ser suspendido”.

Como se aprecia el “partido subsiguiente”, se debe contabilizar a contar del partido en que

el jugador completa la cantidad de tarjetas amarillas que se requieren para determinar su

suspensión, sin atender a la oportunidad en que sesiona el Tribunal de Disciplina ni a la

fecha de notificación de la sanción.

CUARTO: Cosa distinta es el principio que toda resolución emanada del Tribunal de

Disciplina no produce efectos sin que medie una notificación, reglamentariamente

practicada, por parte del mismo Tribunal, tal como dispone el artículo 7° del Código de

Procedimiento y Penalidades, que señala “Las resoluciones emanadas del Tribunal sólo

4

producirán efecto una vez que han sido válidamente notificadas, en la forma señalada en el

presente Código”.

En la especie, la notificación de la suspensión del jugador Henry Sanhueza fua válidamente

practicada el día 13 de septiembre, lo que, además, no ha sido controvertido por el club

denunciado.

Como se aprecia, la notificación de la suspensión del jugador Henry Sanhueza fue practicada

diez días antes del partido disputado entre los equipos de Deportes La Serena y Deportes

Iquique.

QUINTO: Dicho de otro modo, el Tribunal debe notificar o comunicar al club que un

determinado jugador o miembro del cuerpo técnico se encuentra suspendido y el

cumplimiento de dicha sanción es de responsabilidad única y exclusiva del club al que

pertenece el sancionado, de conformidad a las diversas normas sobre cumplimiento de las

sanciones que establece el Código de Procedimiento y Penalidades.

SEXTO: A mayor abundamiento, ante diversas consultas recibidas, la Primera Sala del

Tribunal de Disciplina tuvo la precaución de enviar el día 6 de septiembre a todos los clubes,

de las tres Divisiones de nuestro fútbol profesional, el siguiente Comunicado:

En Santiago, a 6 de septiembre de 2023.

COMUNICADO SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS SANCIONES POR ACUMULACION

DE TARJETAS DE AMONESTACION

A consecuencia de varias consultas formuladas a la Unidad de Atención Integral a Clubes,

la Primera Sala del Tribunal de Disciplina reitera que la aplicación del artículo 40° del Código

de Procedimiento y Penalidades, que establece que las sanciones por acumulación de

tarjetas de amonestación se cumplirán en el partido subsiguiente de aquel en que se

completó la cantidad de tarjetas requeridas para ser suspendido, es de plena

responsabilidad de cada club.

5

Lo anterior significa que la colaboración y/o información que permanentemente brinda la

Unidad de Atención Integral a Clubes y la eventual habilitación del sancionado por el

Sistema COMET no es vinculante, reiterándose que el artículo 40° debe ser, siempre,

cumplido por el respectivo club.

SEPTIMO: Que el desacato se encuentra clara y expresamente sancionado por la

reglamentación que rige la actividad futbolística, toda vez que el fiel y estricto cumplimiento

de las sanciones impuestas por sus órganos jurisdiccionales constituye una piedra angular,

que no admite renuncios, del respeto a la institucionalidad y de los principios del fair play y

ética deportiva que rige toda competición deportiva.

OCTAVO: Que el artículo 67° del Código de Procedimiento y Penalidades dispone en forma

perentoria y sin excepciones que “En caso de desacato a los fallos, el Tribunal deberá aplicar

al infractor, el doble de la sanción impuesta. Además, si el desacato consiste en la

participación de un jugador o entrenador en algún juego para el cual estuviese impedido de

actuar, el Club al cual pertenezca perderá el o los puntos en disputa que hubiere obtenido”.

A su vez, y estrechamente relacionado con la norma anterior, el artículo 25° de las Bases

del Campeonato de Primera B dispone que: “El equipo que hiciere participar de un partido

a un jugador o Director Técnico o Director Técnico Ayudante, que por cualquier causa se

encuentre suspendido por resolución del Tribunal Autónomo de Disciplina o de cualquier

otra autoridad de la Asociación con facultad para ello, será sancionado con la pérdida de los

puntos en disputa, entendiéndose el partido como ganado por su rival, por un marcador de

3×0, salvo que dicho equipo rival hubiere obtenido el triunfo en el tiempo disputado por una

diferencia mayor, caso en el cual el resultado obtenido se mantendrá.”

NOVENO: La facultad que tiene el Tribunal de apreciar la prueba en conciencia.

6

SE RESUELVE:

1) Se decreta el triunfo de 3 x 0 del Club Deportes Iquique en el partido disputado el

día 23 de septiembre contra el Club Deportes La Serena, por el Campeonato de

Primera B.

2) Se sanciona al jugador del Club Deportes La Serena don Henry Sanhueza con dos

partidos de suspensión.

Fallo acordado por la unanimidad de los integrantes de la Primera Sala del Tribunal de

Disciplina presentes en la vista de la causa, señores Exequiel Segall, Alejandro Musa, Jorge

Isbej, Santiago Hurtado, Franco Acchiardo y Simón Marín.

En nombre y por mandato de los integrantes de la Primera Sala del Tribunal de Disciplina,

concurrentes a la vista de la causa, suscribe el Secretario de la misma.

Simón Marín

Secretario Tribunal de Disciplina

/EMG