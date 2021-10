Luego de todo lo que generó la controversia de los días anteriores con el tema de los ‘Hot Dogs’ y la reacción de J Balvin, el cantante puertorriqueño Residente volvió a arremeter contra el paisa; esta vez en un extenso video de cinco minutos a través de Instagram.

“José, vi que subiste un ‘merch’ como si fueras el más capo, el más jodón. Yo soy un hombre de palabra a diferencia de ti. No te voy a tirar porque sería aburridísimo… Me llamaste llorando el día que subí el video diciendo que lo bajara. Me dejaste mensajes diciéndome falso y por las redes me escribes respeto tu opinión. Qué más falso que escribirme por WhatsApp y frente a la gente hacerte el más bueno. Yo soy el mismo por las redes que frente a tuyo. Soy real, honesto, no 20 personas como tú”, empezó en un extenso descargo.

Luego habló sobre el papá de Balvin y dejó un mensaje social: “Dile a tu viejo que, en vez de estar comparándote con economistas, como si fueras un genio de la economía, dile que te enseñe valores porque no todo en la vida es negocio… Tu país, Colombia, incendiándose y tú pensando en sacar un disco”.

Cerró revelando una llamada que J Balvin le hizo, insinuando que faltó a su palabra: “Él quiso boicotear el único medio masivo para que los artistas no masivos expongan su trabajo, los que, a diferencia de él, no payolean. En tu viaje de ego, sabiendo que no tienes talento artístico, que lo hablamos la llamada, pides que los boicoteen… Al final de la llamada decidimos no poner más nada. Tú sube lo que quieras, pero va para la lista de valores de tu viejo. Rompiste la palabra. Intenté ser tu pana, nos ayudamos, pero eres tan embustero y mentiroso y así es imposible”.