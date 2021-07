El presidente de Colombia Iván Duque le pidió a Estados Unidos, este lunes 26 de julio, durante la instalación del III Seminario Internacional de Análisis y Prevención del Terrorismo Urbano, que Venezuela entre en el listado de países promotores del terrorismo, al albergar a varios miembros del Grupo Armado Organizado Residual Estructura 33 (GAOr-E33), disidencias de las antiguas Farc.

Entre los guerrilleros que se encuentran en el país vecino, el jefe de Estado mencionó a alias ‘Iván Márquez’, alias ‘Romaña’, alias ‘El Paisa’, Antonio García y a alias ‘Pablito’, quien forma parte del Comando Central del Ejército de Liberación Nacional (ELN). A raíz de ello, este manifestó que el gobierno del presiente norteamericano, Joe Biden, debería pronunciarse: “Claramente esa anuencia del régimen dictatorial de Venezuela amerita una declaratoria por parte de los Estados Unidos también como un país promotor del terrorismo”.

Recientemente se dio a conocer un video, junto con un comunicado oficial, en el cual el Bloque Magdalena Medio de las disidencias de las Farc aceptó su responsabilidad, tanto en el atentado en contra del presidente Duque y parte de su gabinete, cuando se movilizaban en un helicóptero hacía Cúcuta el pasado 25 de junio, como en el del carro bomba que explotó en las instalaciones del Batallón Grupo Maza, Brigada 30 del Ejército, en la capital del Norte de Santander el 15 del mismo mes.

Junto a este anuncio, en el cual también se atribuyeron hostigamientos a las bases militares en el departamento, este grupo criminal envió una advertencia al mandatario colombiano: “Y nuestras acciones no concluyen aquí, al señor presidente le decimos que estés parte de la guerra y mientras no haya garantías para la inmensa mayoría nuestros fusiles no se van a silenciar”.

Frente a dichas afirmaciones, Duque expresó que el Gobierno no se dejará intimidar por las intimidaciones de organizaciones al margen de la ley, y que, por el contrario, seguirá en su objetivo de desintegrarlos por completo: “Nosotros no le tenemos miedo a ninguna de esas amenazas, ni nos amedrentan, ni nos amainan, ni nos disminuyen. Que le quede claro a ese GAO-r 33 que lo vamos a desmantelar por completo, lo vamos a doblegar y se hará firme la nación colombiana frente a cualquier forma de terrorismo. Colombia no se arrodilla ante ninguna amenaza”.

Además, precisó que es vital que se pueda revelar cuál es la relación “connivente y perniciosa” entre el Gobierno venezolano con las disidencias de las Farc y los miembros del ELN. De esta forma, afirmó que el objetivo será que los terroristas sean entregados a las autoridades de los países que los están buscando.

“Quiero dejar claro que todos su planes han sido identificados y develados gracias al trabajo de nuestra inteligencia, la de nuestra Policía, Ejército, la DNI, a la colaboración con las inteligencias de Fuerza Aérea y a la colaboración de organismos internacionales y cuerpos de inteligencia de otros países”, apuntó Duque durante su intervención.

Finalmente, pidió que Alex Saab, presunto testaferro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, sea extraditado a los EE. UU., así como advirtió que alias ‘Otoniel’, jefe del ‘Clan del Golfo’, “caerá muy pronto”.

En los últimos días, las autoridades colombianas anunciaron que seis personas habían sido capturadas, entre ellas, el capitán retirado del Ejército, Andrés Medina Rodríguez, alias ‘El Capi’, por su supuesta participación en el atentado contra Duque, según reportó la Fiscalía General de la Nación.

El ministro de Defensa, Diego Molano, informó el pasado sábado de que se ha tenido conocimiento de otro plan para asesinar a Duque, en el que también estaría implicado ‘El Capi’, quien formaría parte del ‘Bloque 33’ de las disidencias de las FARC. Entretanto, el funcionario anunció que se logró obtener información que indica que el atentado contra el mandatario colombiano se organizó desde Venezuela.

