El Presidente Sebastián Piñera anunció durante la noche de este domingo un proyecto gubernamental de tercer retiro, que contempla un retiro de fondos con un tope máximo de 150 UF, impuestos para el 10% de más altos ingresos y un reintegro de fondos con un 2% de cargo extra que se repartirá entre el empleador y el Estado. Pero, más allá del contenido de la iniciativa, con la que se busca poner en jaque la reforma despachada por el Congreso, lo llamativo de la jornada fue la puesta en escena del anuncio, dado que, además de los ministros del Comité Político, timoneles de partidos y parlamentarios de Chile Vamos, el Mandatario estuvo acompañado por 4 candidatos presidenciales del oficialismo.

Salvo el candidato presidencial de Evópoli, Ignacio Briones -quien se bajó porque no está de acuerdo con este proyecto-, el Presidente Piñera se rodeó de los UDI Joaquín Lavín y Evelyn Matthei, el independiente Sebastián Sichel y el RN Mario Desbordes. Puesta en escena que no incluyó a ningún candidato de oposición, por lo que las críticas hacia esta actividad no tardaron en llegar. La mayoría, precisamente por la presencia de la actual alcaldesa de Providencia y posible candidata a la reelección, acusando falta de probidad del Gobierno.

“La Ley 18.700 es clara: las autoridades que realicen eventos o ceremonias públicas deberán cursar invitaciones a todas las candidaturas de respectivo territorio a dicho evento. Anoche se vio a Evelyn Matthei en Palacio. ¿Habrán invitado a Verónica Pardo (candidata opositora) al evento?”, dijo en Twitter el cientista político y profesor de la Universidad Diego Portales, Claudio Fuentes, acompañado de un emoji “pensativo”.

La ley que menciona Fuentes dice que “las autoridades públicas que realicen inauguraciones de obras u otros eventos o ceremonias de carácter público, desde el sexagésimo día anterior a la elección, deberán cursar invitación por escrito a tales eventos a todos los candidatos del respectivo territorio electoral. El incumplimiento de esta obligación será considerado una contravención al principio de probidad contemplado en la ley orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado”.

Verónica Pardo, rival de Matthei en las municipales en Providencia, también denunció esto a través de redes sociales, asegurando que “las autoridades de La Moneda han invitado a una candidata a alcaldesa a una actividad pública con gran difusión, en la casa de los presidentes de Chile, vulnerando el artículo 30 inciso 4, de la Ley 18.700”. “Dentro de 20 días los chilenos y chilenas iremos a votar. Hoy, todos los candidatos mantenemos suspendidas las campañas por la postergación del evento electoral, muchos de nosotros con respeto a las reglas del fair play“, dijo en un comunicado.

“Es una situación grave”, señaló Pardo, acusando liviandad del Gobierno, que “ha decidido usar cualquier recurso para favorecer a los candidatos de La Moneda a los municipios” y la “enorme desventaja en que nos encontramos los candidatos independientes”. Por tal motivo, exigió a la Presidencia “una explicación a la ciudadanía, a los vecinos y vecinas de Providencia y llevaremos los antecedentes a la Contraloría General de la República”.

Otros que llevarán ante la Contraloría y el Servel esta situación, son los miembros de la bancada de diputados de la Democracia Cristiana (DC). Según el jefe de bancada DC, Daniel Verdessi, se trata de un “inaceptable aprovechamiento político” y “se está transgrediendo la Ley Electoral”.

Según lo precisado por el diputado Gabriel Silber, “especialmente grave es el caso de la alcaldesa Evelyn Matthei, que si bien se encuentra suspendida en sus funciones por motivos de campaña, asista a un acto de esa naturaleza, siendo oficialmente candidata al sillón municipal de Providencia. Hay un claro aprovechamiento político que debe ser fiscalizado tanto por Contraloría como por el Servel”.

El senador del PRO, Alejandro Navarro, también criticó también el despliegue de los candidatos presidenciales de Chile Vamos en La Moneda al momento del anuncio y afirmó que “Piñera jugó sucio”. Dijo que denunciarán dicha acción ante el Servicio Electoral (Servel) y el Consejo Nacional de Televisión (CNTV), porque “se usan las cadenas nacionales para campaña presidencial”.

La foto del anuncio presidencial:



