Como en una buena despedida hubo invitados. No en carne, pero sí en la extensión digital del mundo virtual en las pantallas, un punto de apoyo clave para el espectáculo. Así pasaron temas que ya se han vuelto clásicos de discotecas y fiestas sub 30 como No me dejes solo junto a Wisin & Yandel; Tu príncipe y Yo voy , con Zion & Lennox, Baila, baila, baila, con Ozuna.