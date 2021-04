La maniobra de despliegue del helicóptero Ingenuity de la NASA en Marte ha comenzado con el desbloqueo del mecanismo que lo mantenía plegado y de lado adosado a los bajos del rover Perseverance.

El rover adquirió esta imagen el 28 de marzo (sol 37) a la hora solar media local 14.13 usando su cámara Sherloc Watson, ubicada en la torreta al final del brazo robótico del vehículo, informa la misión en un comunicado.

Se aprecian las tres patas de la primera aeronave transportada a otro mundo, así como su cuerpo central y las palas del rotor aún plegadas, ya separadas de su alojamiento en el rover y en proceso para colocarse en posición vertical.

Este proceso de despliegue desde el rover comenzó con el lanzamiento de un mecanismo de bloqueo que mantenía el helicóptero en su lugar. Luego, se disparó un dispositivo pirotécnico de corte de cable, lo que permite que un brazo accionado por resorte que sostiene el helicóptero comience a girar a Ingenuity fuera de su posición horizontal.

Our #Mars helicopter #Ingenuity is now in upright position, getting closer and closer to be dropped off on the Martian surface! This picture was taken using the WATSON camera on the robotic arm.

