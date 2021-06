Luego de que el senador Francisco Chahuán celebrara el triunfo de las elecciones internas en Renovación Nacional (RN), aseguró que anoche coordinó con su contrincante de los comicios y candidato presidencial del partido, Mario Desbordes, para sostener una reunión durante hoy en la mañana.

Luego de la junta, Desbordes aseveró que “le pedí esta conversación a mi amigo Francisco Chahuán, porque quiero felicitarlo por el triunfo democrático que obtuvo ayer, porque ganó legítimamente una contienda que, como en RN suele suceder, es un militante un voto, es democrática”.

A eso, agregó que “el partido estaba dividido ahí bien parejo, pero esto es solo hasta ayer que es la elección, porque de aquí para adelante estamos todos unidos”.

Por lo mismo, dijo que “este es el partido más grande de Chile” y que “tiene que funcionar como el gran puntal de Chile Vamos y en eso el rol de Francisco, que es un articulador, un componedor, que es una persona que ha logrado muchas veces acuerdos, es fundamental”.

Asimismo, recalcó que “tenemos que crecer hacia el centro y en eso Francisco tiene un trabajo avanzado con la Federación Social Cristiana”. También precisó que es un trabajo que lo identifica porque “ha sembrado y ha sembrado bien y por eso también me alegra mucho el tono que ha tenido todos estos años como senador”.

En relación a eso dijo que está seguro que el nuevo presidente electo va a imprimir ese sello en la conducción del partido y que “nosotros vamos a trabajar con él y bajo la convicción de nuestro amigo”.

Por su lado, Chahuán agradeció el gesto de reconocer su triunfo y señaló que “el día de hoy me he puesto a disposición de su campaña presidencial, estamos convencidos de que RN tiene que jugarse por entero para que en definitiva tengamos una buena performance en la primaria de la coalición”.

“Hemos hablado también respecto de cómo conformar un despliegue territorial, un buen programa de gobierno que represente a RN y a todas sus sensibilidades”, aseveró y agregó que “si somos capaces de recuperar la calle, si trabajamos unidos, si somo capaces de administrar nuestras diferencias institucionalmente, vamos a hacer que al partido nos vaya bien”.

Pero Chahuán también se refirió a los electores y dijo que “si somos capaces de inspirar a aquellos que hoy día se quedaron en sus casas en la última elección, vamos a tener un resultado exitoso”. Además explicó que los une son muchos años de militancia y el cariño por el partido y “eso no se transa”.

“Este presidente electo del partido va a trabajar justamente para que al candidato presidencial del partido le vaya muy bien. Lo que Chile quiere y RN quiere, son más gestos de unidad y amistad cívica”, mencionó.

Libertad de acción

Consultado sobre si es partidario de la libertad de acción dijo que “nosotros hemos dicho que este partido es institucional y va a respetar los acuerdos finalmente que adopten sus instancias partidarias”.

En esa línea, sostuvo que “nosotros primero vamos a reunirnos, pero pero he señalado en forma clara y categórica y lo han dicho todos y cada uno de los miembros de la directiva, no vamos a revisar las decisiones del consejo general, porque somos institucionales, nunca más las decisiones se toman entre este edificio de cuatro paredes, se abrieron para siempre las puertas de este partido, para los militantes, las decisiones se toman en los territorios, con los militantes, se toman en las instancias institucionales y quiero decir que el candidato presidencial de RN es Mario Desbordes y y me voy a jugar para que nos vaya bien en esta elección de primarias”.

/psg