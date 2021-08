La cuestión de si hay vida en otros planetas se debate actualmente en todo el mundo. Una serie de inexplicables avistamientos y sucesos de ovnis ha llevado a muchos a creer que los llevan mucho tiempo entre nosotros. Sin embargo, los escépticos continuamente intentan explicar estos eventos, mientras que los testigos no podrían estar más seguros de lo que han visto. Los avistamientos de ovnis más importantes del mundo demuestran cuan reales son los extraterrestres.

Y uno de estos encuentros ocurrió en 1957. Inspirando la película de Steven Spielberg “Encuentros en la tercera fase (Close Encounters of the Third Kind)”, testigos en Levelland, Texas, EE.UU., afirmaron haber visto una serie de luces en el cielo nocturno. No solo eso, sino que después de su presencia, los vehículos se volvieron locos con las luces apagadas y los motores parándose. La policía también vio las luces, lo que llevó a una investigación por parte de la Fuerza Aérea. Se determinó que una tormenta eléctrica fue la que provocó los sucesos, sin embargo, no hubo informes de tormentas en toda la zona esa noche. Este es solo uno de los cientos de casos que demuestra que no estamos solos, ni en la Tierra ni en el Universo. Pero ahora ha ocurrido mucho más que un simple avistamiento, más bien un posible accidente OVNI.

OVNI estrellado en Turquía

Un video muestra el momento en que los cielos en Esmirna, Turquía, se iluminaron de un verde brillante cuando un misterioso objeto se estrelló contra la Tierra. Las imágenes del extraño incidente que han sido publicadas en las redes sociales muestran el objeto atravesando la ciudad de Esmirna, antes de desaparecer con un destello brillante. El evento aparentemente inexplicable ha conmocionado a los habitantes, dando lugar a especulaciones de que el objeto en llamas es un satélite o un objeto volador no identificado (OVNI).

El incidente ocurrió alrededor de las 2 de la madrugada del sábado 31 de julio. Uno de los videos muestra el objeto chocando contra el suelo provocando una fuerte explosión y cambiando el color del cielo a verde durante unos segundos. Otro video muestra la llamarada del objeto en un blanco verdoso brillante antes de caer hacia la Tierra.

No hace falta decir que los videos se han vuelto virales intrigando a los internautas en todo el mundo. Si bien muchos sugirieron que era un satélite o basura espacial, otros optaron por creer que podrían ser extraterrestres. Sin embargo, el Dr. Hasan Ali Dal, profesor de astrofísica turco, negó estas teorías y explicó una razón simple para las increíbles escenas. En una publicación de Twitter, dijo que el evento conocido como “bola de fuego” ocurre cuando un meteoro comienza a arder en la atmósfera.

“Por lo general, se quema en la atmósfera superior”, escribió el Dr. Ali Dal. “Debe considerarse como una versión más específica del fenómeno conocido como estrella fugaz entre la gente y que a menudo se experimenta durante los períodos de lluvias de meteoritos.”

Según el profesor de astrofísica, el meteoro podría ser parte de la Lluvia de Perseidas, que ocurre todos los años durante julio y agosto. Pero no es necesario decir que esta explicación no ha convencido a todo el mundo, ya que hay quien asegura que se trata de una nave extraterrestre estrellada. Incluso hubo quien aseguro haber visto a los militares en la zona.

Y esta no sería la primera vez que ocurre un incidente similar. En 2018, numerosas personas afirmaron haber visto “una luz brillante en el cielo” estrellándose en el lago Winnipeg, Canadá. Poco después del incidente comenzaron a publicarse fotografías donde se podía apreciar vehículos militares, con soldados en motos de nieve recorriendo la zona del incidente, lo que causó un gran revuelo entre los residentes. Varios residentes publicaron en las redes sociales que “una nave en forma de disco se estrelló a en el lago” y que al menos una persona que había conseguido evidencias fotográficas fue detenida por el ejército canadiense.

Otras personas declararon que el ejército tenía vehículos militares en la costa norte y que el personal militar estaba amenazando a todo aquel que tratara de sacar fotografías. Pero lo más sorprendente fue que decenas de testigos describieron el misterioso objeto como “redondo” y que fue deslizándose a través del lago. 8 pescadores vieron con sus propios ojos el descenso de la nave.

En el mismo año un enorme OVNI con luces pulsantes se estrelló y explotó a tan solo 128 kilómetros del estadio de fútbol Cosmos Arena, también llamado Samara Arena, ubicado en la ciudad de Samara en Rusia, y donde se había celebrado el encuentro entre Suecia-Inglaterra del Mundial de Rusia 2018. El misterioso objeto se estrelló cerca del pueblo de Bostandyk, provocando una fuerte explosión que hizo que temblaran las casas cercanas e incendiando un monte, dejando a su paso árboles y pastos destruidos a un kilómetro a la redonda. En este caso, algunos testigos consiguieron grabar un video del misterioso objeto, en el que se podía ver una especie de escotilla sellada con unas válvulas que sobresalían.

/psg