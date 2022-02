“Santiago, Santiago, Santiago dónde está, Santiago está en la calle pidiendo dignidad” era el cántico de un grupo de funcionarios municipales que este martes 15 se movilizó contra la administración de la alcaldesa Irací Hassler (PC).

Agrupados en las dependencias del municipio y las céntricas calles de Santiago, expresaron la molestia por la “denostación” de la edil a los trabajadores tras no haberlos defendido frente a los resultados del informe de Contraloría Nº 750 –emitido en diciembre de 2021– que arrojó una serie de pagos irregulares a un grupo de funcionarios durante 2020, texto que la edil respalda.

A través de un comunicado, desde la Asociación de Funcionarios y Trabajadores Municipales apuntaron contra el texto, el cual consideran “adolece de una enormidad de errores e imprecisiones, que pudieron ser aclaradas si hubiese habido eficiencia y profesionalismo de parte de quienes debieron hacer las reparaciones del caso”.

Eduardo Pastene es director de dicha agrupación y se desempeña en el municipio hace 33 años en las cobranzas administrativas en la división de rentas. El funcionario destaca que junto a sus compañeros de funciones harán una defensa frente a la Contraloría General de la República de la cual presentarán los documentos el próximo lunes. Sin embargo, resalta que “lo ideal era que la municipalidad como tal, como organismo, se dirigiera a la Contraloría y dijera que ustedes están equivocados”.

Pastene considera que lo arrojado en el texto son acusaciones muy graves, sobre todo si se considera la situación sanitaria que golpeaba al país en dicha época. “Pueden haber unas fallas de orden administrativo y que tienen que ver con un periodo, en relación con plena pandemia aquí en Chile donde Santiago estuvo seis, siete meses en cuarentena”, cuenta. De la misma forma, destaca que los trabajadores municipales fueron a trabajar presencialmente, aún corriendo el riesgo de contagiarse y lamenta que cerca de diez funcionarios fallecieron a causa del Covid-19.

“Eso es un estado excepcional, hay situaciones que eventualmente pueden haberse producido, nadie discute eso, pero aquí no hay un dolo, no hay delincuentes como se ha tratado de parecer”, afirma Pastene.

La acusación de Contraloría

Y es que el informe final de auditoría Nº 750 de la Contraloría General de la República tenía como finalidad indagar en el gasto por horas extra realizado durante el 1 de abril y el 31 de diciembre de 2020 –período en el que aún se encontraba Felipe Alessandri en la alcaldía–, además de la contratación “de servicios a honorarios del personal con desempeño en las áreas de gestión municipal, de educación y salud, en la Municipalidad de Santiago”.

Entre algunas de las conclusiones del texto se acusa que 81 funcionarios percibieron pagos en exceso por concepto de horas extras por un total de $11.416.432. Tres funcionarios registraron pagos por horas extraordinarias, por la suma de $712.164, “no obstante, sus registros de asistencia consignaban que se encontraban en modalidad de teletrabajo. Por ende, no tienen marcación de entrada y salida”, dice el documento. Asimismo, 67 funcionarios realizaron horas extraordinarias en días sábado, domingo o festivos, “sin que conste en el registro de control dispuesto en el edificio consistorial de la Municipalidad de Santiago”.

Frente a los señalamientos, los trabajadores acusaron un trasfondo político en el actuar de la edil: “No les importa utilizar a los funcionarios de carrera, permitir que fueran acusados y denostados públicamente, habiendo tenido la oportunidad de desmentir los argumentos que permitían acusarlos erróneamente y sin darles derecho a réplica con tal de atacar mortalmente a los ‘peces grandes’ de la gestión alcaldicia saliente”.

Según cuenta Pastene, hay un funcionario que tiene Parkinson al cual se les cuestiona su firma en el libro y se acusa de que no coincide con su registro en el carnet, “otro funcionario, que estuvo en el mes de diciembre del año 2020 con licencia el mes completo por Covid –en una época donde no había vacuna aquí en Chile– él trabajó todo el mes de noviembre, es inspector que va por las ferias de Santiago fiscalizando, y le dio Covid. Está registrado todos los días de trabajo en el libro, y se le cuestiona”.

Las acusaciones de trasfondo político toman fuerza luego de que en octubre de 2021, la alcaldesa ya había presentado una querella contra tres altos cargos del municipio por pagos irregulares de horas extra. Entre ellos, el exadministrador Municipal, Juan García Mac-Vicar, quien fue director de la Asesoría Jurídica, Agustín Romero Leiva –actual diputado electo de Republicanos–, además de José Labbé Martínez, el ex Jefe de Gabinete de Alessandri.

Hassler versus funcionarios

La manifestación de febrero no es el único escenario que ha complicado a la alcaldesa. Hace menos de un mes, el pasado 19 de enero, un grupo de funcionarios se agrupó en las dependencias del municipio para protestar contra la administración de la edil, a la cual acusaron de malos tratos, acoso laboral y conflicto con las horas extra.

Un traspié que se sumó a las manifestaciones del 29 de diciembre de 2021, cuando un paro de recolectores de basura alteró la extracción de residuos domiciliarios. En la instancia, los trabajadores exigían mejores condiciones para el desarrollo de sus labores, que entre otras cosas, contemplaba el perfeccionamiento de los camiones recolectores.

Así, como ya lo había hecho anteriormente, Irací Hassler apuntó contra la labor de mantención que habría manejado el alcalde anterior. “Se arrastra desde la administración anterior, ya que no existió una mejora sustancial en la flota de los camiones recolectores”.

En la instancia, también aclaró que Santiago era la única comuna “que realiza retiro diario de residuos y que los camiones actuales registran ocho años de uso. Dichos camiones, en la actualidad y producto de la pandemia, se encuentran con una alta exigencia, funcionando en tres turnos diarios”.

Sus palabras desataron la molestia del exalcalde Felipe Alessandri quien, por medio de un video, respondió a la militante del Partido Comunista y la emplazó a hacerse “cargo de la gestión, si para eso fueron elegidos”.

“Que el comercio ambulante desatado, culpa de la administración anterior; que la delincuencia desatada –hoy día hubo una balacera–, culpa de la administración anterior; que no se haya puesto un árbol de Pascua, no estén abiertas las piscinas, el Parque O’Higgins, Quinta Normal, culpa de la administración anterior. Que no llegaran regalos navideños suficientes para los niños a las juntas de vecinos, culpa de la administración anterior”, añadió.

La Municipalidad de Santiago respondió con un comunicado a la protesta de funcionarios de ayer, en el que rechazan “la interrupción de las labores municipales como medida de presión”. “Consideramos injustificada la paralización de actividades pues, como alcaldía, estamos dando cumplimiento estricto a las orientaciones de la Contraloría”, dice el texto. Sin embargo, aclaran que “de ninguna manera” pretenden vincular “las malas prácticas detectadas por la Contraloría con nuestros trabajadores”.

Por Ángela del Canto para El Líbero

