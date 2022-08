Desde tiempos inmemorables la gente ha estado intentando acceder a la información más valiosa de todas: el futuro. Nostradamus, los mayas, Edgar Cayce, y así un largo etcétera. Todos han mostrado sus visiones, en un intento de predecir lo que ocurrirá en nuestras vidas. Sin embargo, en la mayoría de los casos aún estamos intentando descifrar dichas visiones, con más o menos éxito. Pero tal vez no hemos buscado correctamente. Si alguna entidad va a pronosticar correctamente nuestra desaparición, es probable que sea la serie animada “Los Simpson”.

Durante más de tres décadas, la serie ha logrado obtener una audiencia dedicada que ha invertido horas viendo a la vida de Homer, Marge, Bart, Lisa y Maggie. Pero el problema es que, a pesar de que muchas de sus historias son mera ficción, algunas de ellas acaban siendo real. Ya sea que se trate de una manifestación extraña e inconsciente o de la clarividencia, es imposible mirar a Los Simpson y no sentirse un poco incómodo acerca de cómo el programa de la FOX sabe lo que está por venir. Aún más aterrador, lo hace con una increíble precisión. Pero ahora, parece ser que sabremos cómo Los Simpson logran predecir el futuro.

Revelando la verdad

El escritor de la serie, productor ejecutivo y showrunner Matt Selman habló con Deadline sobre el éxito animado a medida que se prepara para el estreno de la temporada 34 el próximo mes. Durante la conversación, Selman reveló que los espectadores finalmente sabrán cómo el programa logra predecir con tanta precisión el futuro en un próximo episodio.

“Tenemos otro episodio conceptual loco que explica cómo Los Simpson conocen el futuro”, explica Selman, de 50 años. “Es un episodio conceptual con muchas cosas locas, pero explica cómo Los Simpson pueden predecir el futuro. Estoy muy entusiasmado con la temporada 34. No puedes simplemente dormirte en los laureles. Tienes que esforzarte y desafiarte a ti mismo y asegurarte de que cada episodio sea distinto, emotivo, visual, convincente, aterrador y cinematográfico. Así que hacemos eso en el 85 por ciento de ellos. Eso es bastante bueno. Siempre pensé que una B+ era una buena calificación”.

Según Selman, mantener el programa lo más fresco posible después de todos estos años sigue siendo el mayor desafío creativo del equipo.

“Afortunadamente, el mundo sigue entregando cosas que necesitan reflejarse en el espejo de Springfield”, continúa explicando el showrunner. “Así que eso es un agradecimiento al mundo, pero también el mundo necesita hacerlo mejor. No tengo ningún problema con repetir una dinámica emocional. Hay tantas dinámicas emocionales, como si tuviéramos una lectura de mesa en la que Lisa y Marge se pelean por una organización benéfica que cofundaron, pero Lisa y Marge han tenido muchas peleas antes. No puedes tachar la narración familiar emocional solo porque ya has contado esas historias familiares emocionales. Pero debes tener algo nuevo que decir sobre el mundo exterior o una nueva faceta de la relación para explorar que sea más específica y más interesante”.

Los Simpson se estrenó por primera vez en diciembre de 1989. A lo largo de los años, el elemento básico animado a predicho con éxito varios eventos mundiales, incluida la llegada de Donald Trump a la presidencia, la compra de Fox por parte de Disney, los ataques del 11 de septiembre, la pandemia de COVID-19 y tres Super Bowls. La polémica llego a tal punto que otro de los guionistas se vio obligado a ofrecer una explicación. Sobre el presidente Trump ya había dicho varias veces en el pasado que consideraría postularse para el cargo en algún momento en el futuro.

“Compraron una guía sobre Nueva York que tenía las palabras 9 dólares junto a una imagen de las Torres Gemelas, por lo que parecía el 11 de septiembre, pero fue totalmente una coincidencia”, dijo Al.

Sea como fuere, incluso con toda esta fama también han surgido preguntas sobre el futuro de la serie. Afortunadamente para los fans, Al aseguró que no terminará pronto.

“Para ser honesto, las conversaciones sobre el final, especialmente porque nos va muy bien en Disney+ en Estados Unidos y el Reino Unido y otros países de las Américas, no veo que nadie vaya a decir: ‘Vamos a terminar, o a pensar en cómo salir de esto’ en este momento”, concluyó Al.

La temporada 34 de Los Simpson se estrena el 25 de septiembre a las 20:00 Hora Estándar del Este (EST) en Fox. Sin embargo, que nadie piense que nos dirán la verdad, sino que más bien intentarán desacreditar todas la teorías que hablan de que Los Simpson utilizan la programación predictiva.

