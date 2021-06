El alcalde de San Javier, Jorge Silva (DC), aseguró que la mujer que fue detectada con la variante delta de COVID-19 no hizo la cuarentena en un hotel de paso, contradiciendo la información entregada por el Gobierno, que afirmó que en el caso se cumplieron todos los protocolos establecidos para el ingreso de personas al país.

En un punto de prensa, el jefe comunal entregó algunos detalles de la situación junto con el director de Salud de la comuna, Carlos Estrada, quien relató la información que han logrado recopilar durante las últimas horas.

“Dentro de las pesquisas hemos podido constatar que no hay registro evidente que pueda confirmar si es que hubo un cumplimiento de la cuarentena saliendo del aeropuerto de la persona que viajó de Estados Unidos, y eso también es preocupante. El primer examen que registra tanto en las plataformas oficiales del Gobierno respecto a los casos que están en seguimiento indica que el primer examen es del día 12 de junio. Eso también indica que no hay registro de un examen de salida del aeropuerto y una espera de resultados en la ciudad de Santiago”, señaló Estrada.

El funcionario municipal afirmó que la mujer fue trasladada el mismo día que ingresó al aeropuerto por un familiar en auto particular hacia un sector de la comuna, asegurando que ella participó del funeral de su padre, actividad que motivó su viaje.

También señaló que una hermana de la paciente dio positivo por COVID-19, a la que se le realizará la secuenciación de su muestra.

El alcalde de San Javier dijo que se enteraron de la presencia del caso de variante delta a través de sus propios medios, ya que inicialmente se había informado que la persona afectada era de la vecina ciudad de Talca.

“Yo la verdad es que no me voy a hacer cargo si el Gobierno miente o no. La verdad es que a nosotros no nos ha llegado una información oficial aquí a la comuna, ellos lo han manifestado de forma pública pero no tenemos conocimiento de otra información”, expresó el jefe comunal.

Silva planteó que tanto él como el Ejecutivo manejan “dos informaciones distintas”, manifestando su molestia por no contar con todos los antecedentes de manera inmediata y que todo se haya difundido por la prensa.

La versión de la subsecretaria Daza

Durante una actividad por la vacunación de rezagados, la subsecretaria de Salud, Paula Daza, entregó esta mañana otros antecedentes sobre el caso, insistiendo que la persona afectada con la variante delta estuvo aislada al momento de practicarle el PCR antes de ir a San Javier.

Según la autoridad, la mujer entró al país a través del aeropuerto de Santiago, realizando su aislamiento en un hotel de tránsito de la capital, todo luego que se confirmara un PCR negativo. Tras esto partió hacia la Región del Maule en un transporte particular.

“Dentro del fortalecimiento de la estrategia de control de viajeros, el día siete (tras la llegada) se le hizo una visita domiciliaria y se tomó un test de antígeno preventivamente, el que salió positiva. Esto fue el 12 o 13 de junio. La persona fue llevada a una residencia sanitaria, cumpliendo sus 10 días de aislamiento en una residencia sanitaria”, manifestó.

Daza enfatizó que la toma del PCR a la llegada de la viajera a Chile se tomó mientras ella estaba en el hotel sanitario, por lo que durante todo ese tiempo estuvo aislada.

/psg