Después de las fuertes presiones de los regímenes de Cuba, Venezuela y Nicaragua, desde el Consejo de la Unión Europea confirmaron que el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, no asistirá a la cumbre que se celebrará entre el lunes y el martes de la semana que viene entre la UE y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) para afianzar los vínculos entre ambos bloques regionales.

Así lo dijo un alto oficial de la UE durante una sesión informativa organizada por el Consejo de la Unión Europea en esta ciudad, de la cual participaron voceros de ese organismo, la Comisión y el Servicio Exterior del bloque regional. En declaraciones off the record, uno de los portavoces aseguró que Zelenski no fue invitado, y alegó que recientemente tuvieron oportunidad de reunirse con el presidente ucraniano, y recordó que Ucrania no forma parte ni de la UE ni de la CELAC.

Hace algunas semanas, el presidente ucraniano había dicho que el español Pedro Sánchez, que acaba de asumir al frente del Consejo de la Unión Europea, lo había invitado a la reunión prevista para el 17 y 18 de julio, pero denunció que algunos presidentes y dictadores regionales habían truncado su viaje.

El gobierno de Alberto Fernández, que ostentó hasta enero la presidencia de la Celac, había sostenido que era la Comunidad de Estados quien debía decidir sobre la participación de Zelenski.

Por su parte, la portavoz de Presidencia, Gabriela Cerruti, en su conferencia semanal, se refirió a las declaraciones del mandatario uruguayo Luis Lacalle Pou, que sugirió invitarlo. Tras la cumbre de Mercosur celebrada en Puerto Iguazú, y tras la charla telemática del líder ucraniano con la Universidad de Buenos Aires, Cerruti sostuvo que esa invitación “es una propuesta que hizo Lacalle en el Mercosur, pero que en realidad es para el ámbito de la Celac” y que “se deberá decidir allí”.

Desde la Unión Europea, sin embargo, aseguraron hoy en Bruselas que es una decisión de la UE invitarlo, que está confirmado que no participará, y que no fue invitado. Respecto de la presencia de los líderes con los que hay conflictos por las denuncias sobre las violaciones a los derechos humanos, dijeron que todos fueron convidados, pero, si bien dijeron que la convocatoria fue exitosa y será amplia, no confirmaron los nombres de los mandatarios que asistirán.

