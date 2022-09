En la historia de Occidente durante los últimos 2000 años, nunca ha habido un momento en que alguien no haya predicho el fin del mundo. Y ahora, con una crisis climática aparentemente insoluble, oleadas de pandemias, fenómenos meteorológicos extremos, e inmersos en una Tercera Guerra Mundial, parece que todas las señales apocalípticas se están cumpliendo.

Muchos de nosotros sentimos, tal como lo expresó el poeta John Donne en La anatomía del mundo en 1611, “todo está hecho pedazos, toda la coherencia se ha ido”. Y por si fuera poco, la tradición cristiana nos dice que estemos atentos al Anticristo, que aparecerá poco antes del fin de los tiempos. Se han utilizado grandes cantidades de tinta cristiana para tratar de determinar cuándo vendrá y cómo podemos identificarlo cuando lo haga. Sin embargo, parece ser que mientras esperamos hay grandes cooperaciones que homenajean al Anticristo, o más bien nos preparan para aceptarlo.

Más que una serie de animación

Little Demon es una serie animada producida por FX Networks, propiedad de The Walt Disney Company. Está protagonizada por Danny DeVito, Lucy DeVito (la hija de Danny) y Aubrey Plaza. Otras celebridades que aparecen en la serie son Arnold Schwarzenegger, Mel Brooks, Will Jackson Harper, Pamela Adlon, Rhea Perlman, Shangela, Patrick Wilson, Dave Bautista, June Diane Raphael, Toks Olagundoye, Lamorne Morris y Sam Richardson. El productor ejecutivo es Dan Harmon, el creador de la exitosa serie Community y Rick y Morty.

En resumen, hay mucho dinero y poder detrás de Little Demon. Además, los principales medios de comunicación han estado promocionando la serie animada de todas las formas posibles. Si nos fijamos la imagen del título nos encontramos que el fondo contiene el logotipo de la Iglesia de Satanás, una organización que realmente existe. Esto nos hace preguntarnos: ¿Por qué se usaría el logotipo real de una organización real en un programa ficticio? ¿Están los satanistas de Hollywood utilizando los medios de comunicación para hacer proselitismo de su “religión”? La sinopsis oficial del programa nos da una pista:

“Trece años después de quedar embarazada por el Diablo (Danny DeVito), una madre renuente (Aubrey Plaza) y su hija Anticristo (Lucy DeVito) intentan vivir una vida ordinaria en Delaware, pero son constantemente frustrados por fuerzas monstruosas, incluido Satanás, que anhela por la custodia del alma de su hija”.

Si bien la trama de la serie puede sonar “creativa” y “original” para algunos, no lo es. Es extremadamente similar a otra serie como Las escalofriantes aventuras de Sabrina, donde la protagonista es una adolescente que pasa por típicas situaciones, como ir a la escuela secundaria y pasar buenos ratos con sus amigos. Sin embargo, ella es especial y poderosa debido a Satanás y la brujería. Es una narrativa bien establecida que resulta ser extremadamente manipuladora al aprovechar los deseos de los jóvenes. Es más, algunos consideran que se trata de la “agenda” de normalizar (e incluso glorificar) el satanismo y el concepto general del mal para las masas. Y parece ser que Little Demon tiene la misma función, segur dicha agenda y el simbolismo de la élite oculta.

En uno de los tráilers, vemos a Satanás descubriendo que su descendencia es una niña. Inmediatamente responde: “¡El futuro es femenino!”. Al usar esta cita feminista, Satanás se vuelve genial, tolerante e inclusivo. Además, la serie animada retrata los rituales ocultos y los sacrificios de sangre como actividades divertidas y emocionantes. Por ejemplo, en diversas escenas aparece la trinidad impía y una cruz invertida, puro simbolismo satánico.

Críticas a Disney

Las inquietantes imágenes satánicas de la serie no han pasado desapercibidas. En una publicación de Facebook, el congresista estadounidense Mike Johnson describió el programa como “claramente malvado”.

“El impactante final del primer partido de LSU no fue la parte más perturbadora del juego de anoche”, escribe Johnson. “Para mí, eso ocurrió durante una pausa comercial en el segundo trimestre cuando a la audiencia de televisión se le presentó el tráiler de una nueva “comedia de situación” de dibujos animados de FX titulada “Little Demon”. No pude llegar al control remoto lo suficientemente rápido para proteger a mi hijo de 11 años de la vista previa, y me pregunto cuántos otros niños estuvieron expuestos a él, y cuántos millones más sintonizarán la nueva serie, propiedad de ed y comercializado por DISNEY. El tráiler incluía imágenes oscuras del Infierno, demonios e imágenes satánicas, y una explicación de que el personaje principal es… el Anticristo”.

Puedes pensar que Johnson tiene una mentalidad arcaica, sin embargo la serie animada destinada a un público infantil contiene sangre, desnudez y bromas sobre matar bebés. Lamentablemente, el productor ejecutivo del programa, Dan Harmon, ha estado haciendo bromas sobre el abuso de bebés durante algún tiempo.

La “locura” de Dan Harmon

En 2009, Dan Harmon creó un corto de comedia llamado Daryl, una parodia de la serie Dexter. Mostraba ataques sexuales a bebés. En 2018, varios usuarios de las redes sociales compartieron el corto de comedia y expusieron al mundo su horror. Alarmado por el hecho de las consecuencias, Harmon eliminó rápidamente toda su cuenta de Twitter. Sin embargo, los medios de comunicación defendieron al guionista

En conclusión

Son muchos los que consideran que Little Demon está perfectamente en línea con la agenda satánica que ha estado impregnando los medios de comunicación durante años. Se trata de contrarrestar la aversión natural de las personas a los conceptos del mal, el satanismo y la posesión demoníaca haciéndolos divertidos, identificables y entretenidos. A través de los medios de comunicación, Satanás deja de ser “el adversario” que representa todo lo enfermizo, cruel y pervertido y se convierte en un padre que vela por su hija. La posesión satánica deja de ser un problema que destruye el alma para convertirse en una potente forma de obtener superpoderes.

Con todas las historias que se pueden crear para los niños, ¿por qué escoger el tema del satanismo? ¿Crees que están intentando manipular la mente de los más pequeños?

Original de mundoesotericoparanormal.com

