El gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego (DC), reiteró su postura sobre la vigencia del toque de queda en la capital y pidió al Ejecutivo evaluar su reducción, a pesar de que la zona no ha logrado la cobertura de vacunación fijada por el plan Paso a Paso.

La autoridad regional salió al paso de lo afirmado por el ministro de Salud, Enrique Paris, quien calificó de “peligrosa” la idea de flexibilizar las restricciones nocturnas en Santiago, tal como se ha hecho en varias regiones del país, que han superado el 80% de la población con más de dos dosis.

“Estoy absolutamente comprometido con la tarea de la vacunación, que creemos que en el caso de la Región Metropolitana estamos muy cerca: 82% de primeras vacunas y 76% de la segunda vacuna. Solo unas 6 o 7 comunas no están cumpliendo la meta de las 52, pero además el mismo ministerio ha planteado en el Paso a paso que hay un tercer factor que son las consideraciones de cada región en particular”, señaló el gobernador a radio Universo.

El ex intendente “lo razonable es flexibilizar el toque de queda, que hoy no se justifica por la situación de la pandemia. Yo no creo que hoy día haya nadie que esté vinculado el tema de la vacunación con el toque de queda y además se está cumpliendo bastante poco, entonces yo decía, por que no énfasis en los incentivos, eso le plantee yo al ministro (Paris), para quienes porten el carné de movilidad”.

Orrego aseguró que su propuesta no busca la eliminación del toque de queda, sino que una flexibilización considerando la necesidad de algunas actividades, especialmente las vinculadas con la gastronomía, de recuperar lo perdido durante la pandemia.

“Cuando yo veo los malls llenos, la congestión tremenda, el Metro lleno, y se me dice que no podemos ir a los restaurantes, con los respectivos aforos, hasta las 12 de la noche pareciera que es no es solo el tema sanitario lo que está detrás de esta medida, porque no se justifica (…) yo creo que a esta altura es inexplicable. Yo no creo que la gente se cuide más por acostarse a las 10 de la noche que a las 12”, expresó.

El gobernador señaló además que se necesitan mayores medidas que permitan estimular la inoculación, considerando el uso del pase de movilidad especialmente en Fiestas Patrias.

