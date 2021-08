En la antigüedad las brujas han sido consideradas como seres malvados, lo que inspiró al estereotipo de mujeres con una verruga en la nariz, sobre un caldero con líquido hirviendo y cabalgando por el cielo en escobas con sombreros puntiagudos. Sin embargo, las brujas reales son muy diferentes a las representadas en los libros y las películas. Es más, las brujas modernas del mundo occidental todavía luchan por deshacerse de su estereotipo histórico. La mayoría practica Wicca, una religión oficial en los Estados Unidos y Canadá.

Los wiccanos evitan el mal. Su lema es “no dañar a nadie” y se esfuerzan por vivir una vida pacífica, tolerante y equilibrada en sintonía con la naturaleza y la humanidad. Muchas brujas en la actualidad todavía practican la brujería. Sus hechizos y encantamientos en ocasiones se derivan del “Libro de las Sombras”, una colección de sabiduría y brujería del siglo XX. Los hechizos de brujería de hoy en día se usan generalmente para evitar que alguien haga el mal o provoque daño a los demás. Sin embargo, en ocasiones las brujas se unen para hacer frente a un peligro que afectar a sus semejantes.

Brujería contra los talibanes

Un popular subreddit dedicado a la brujería está reunión a las brujas de todo el mundo para llevar a cabo un ritual masivo contra los talibanes. Tras la rápida toma de Afganistán por parte de la organización militar fundamentalista islámica este mes, las brujas en el foro de brujería de Reddit comenzaron a preparar una ofensiva contra los talibanes mediante el uso de la “magia”. En una publicación para los más de 254.000 miembros del subreddit, un usuario intentó reunir a todas las brujas disponibles para enfrentarse a la organización militar.

“Estoy buscando organizar un contraataque contra las fuerzas talibanes en Afganistán en este momento”, escribió el usuario. “Aún no se ha reunido nadie y estoy buscando personas que sean más sabias que yo en este tipo de magia. Solo quiero que trabajen contra ellos tantas fuerzas como sea posible”.

La publicación provocó rápidamente a un debate generalizado sobre la utilidad de tal megaritual, con algunos advirtiendo que los talibanes podrían responder con conjuros y rituales propios. Al parecer, los talibanes son muy conscientes espiritualmente y de forma rutinaria toman medidas para protegerse y debilitar la magia. Tienen encantamientos y rituales propios que, como mínimo, puede neutralizar los de occidente; y en el peor de los casos, pueden causar daño a nuestro yo espiritual.

Otros expertos en la materia advierten argumentan que los hechizos de los occidentales pueden quedarse cortos dada la historia mágica de las culturas asiáticas, que podrían desviar incluso los rituales más complejos y que consumen mucho tiempo.

“Hay conjuros muy agotadores espiritualmente y en ocasiones me he enfermado debido al retroceso; solo quiero que tengan cuidado, ya que estas personas no son exactamente normales cuando se trata de brujería”, explicó un usuario en el subreddit.

Pero hay quien cree que un ritual masivo podría resultar en una catástrofe, sugiriendo que la última vez que se hizo algo parecido provocó la pandemia de coronavirus. Independientemente de los efectos adversos, la campaña se está viralizando en las redes sociales, incluso se ha creado un canal de Discord para preparar a las brujas para el mega ritual.

Esta no es la primera vez que las brujas de todo el mundo se unen por un bien común. Un grupo de brujas se reunieron en 2018 en la popular librería de ocultismo Catland, en Brooklyn, Nueva York, para llevar a cabo un megaritual de magia negra contra el presidente Trump, el juez de la Corte Suprema, Brett Kavanaugh, y el senador republicano Mitch McConnell. El ritual, que fue transmitió en directo a través de Facebook e Instagram, también fue dirigido a “todos los violadores y al patriarcado que los alienta, recompensa y protege”. Los organizadores dijeron que el ritual era “un acto de resistencia” tras la controversia sobre las denuncias de agresión sexual contra el Kavanaugh. El resultado final ya lo sabemos.

Y le megaritual que supuestamente provocó la pandemia de coronavirus ocurrió en 2019. El aquelarre, que fue llamado ‘El imperio de las brujas más fuertes’, se celebró en una mansión de Moscú el pasado 5 de febrero, después de determinar que Putin necesitaba ayuda contra las fuerzas del mal. Vistiendo con capas negras y leyendo libros de rituales, las brujas invocaron a las poderosas energías y así ayudar a Putin a enfrentarse a los problemas internacionales.

Alyona Polyn, la bruja principal y directora de la ceremonia, dijo a los medios rusos que el evento, que duró unos 20 minutos, se realizó en apoyo del estado y del presidente, ya que es la imagen visible de Rusia. Polyn, y explicó que las personas no debían hablar negativamente sobre ninguna persona que dirija un país. Las brujas no solo hicieron rituales para mejorar la fuerza de Rusia y Putin, sino que también lanzaron maldiciones a sus enemigos. Ahora tendremos que saber si el nuevo megaritual cumple con su cometido y si hay efectos adversos.

