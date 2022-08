“En la actualidad, Carabineros es una entidad autónoma, y lo que esperamos es avanzar a mayor poder civil por sobre las policías”, expresó la ministra del Interior y Seguridad Pública, Izkia Siches, el 16 de agosto.

Sus palabras fueron cuestionadas por sectores del mundo político, por lo que un día después la jefa de gabinete manifestó que hubo un “error” en la interpretación de sus dichos, pero remarcó que “la realidad es que evidentemente existe una excesiva autonomía de las policías y es un diagnóstico bastante transversal de los expertos”.

Este lunes, la secretaria de Estado insistió en esa idea, y afirmó que si bien tanto la Policía de Investigaciones (PDI) y Carabineros son instituciones dependientes del Ministerio del Interior, existe una “excesiva autonomía”.

“Reiterar que tanto la Policía de Investigaciones como Carabineros de Chile mantienen una dependencia del Ministerio del Interior, pero, sin duda, también existe una excesiva autonomía que debe ser trabajada en conjunto”, expresó tras informar sobre la desarticulación de una organización criminal que se dedicaba a cometer “encerronas” y “portonazos” en la región Metropolitana.

En ese marco, afirmó que desde el gobierno trabajan en “dos líneas de acción” para avanzar en una “mayor dependencia por parte del poder civil”.

“Una tiene que ver con la reforma a las policías y la segunda con conformar el Ministerio de Seguridad. Ambas entidades nos permitirán avanzar en mayor dependencia por parte del poder civil y nos parece que esa es la hoja de ruta adecuada”, complementó.

Presidente Boric asegura que afirmación de Siches es un “error” que se debe “corregir”

Su declaración de esta mañana, no obstante, se dio luego de ser consultada por las palabras del Presidente Gabriel Boric. El domingo por la noche -en diálogo con Chilevisión-, el Mandatario calificó la afirmación de la ministra del Interior sobre l “autonomía” de Carabineros como un “error” que se debía “corregir”.

“La ministra lo tiene claro y efectivamente fue una confusión en el momento, es algo que conversamos permanentemente”, indicó al respecto el Mandatario.

Además, agregó que “no me cabe ninguna duda que, en el marco de la presión y exposición permanente que existe, cometió una equivocación que no trato de justificar, pero no creo que ella crea que efectivamente es autónoma (la institución)”.

“¿Errores de esos hay? Sí. ¿Son indeseables? Sí. ¿Tiene que corregirlos? También”, sentenció sobre el tema el jefe de Estado.

/psg