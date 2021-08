Esta mañana, los cuatro partidos de Chile Vamos se reunieron para avanzar en las definiciones de los últimos nombres de las próximas elecciones parlamentarias, pacto electoral que además llevará un nuevo nombre que se podría dar a conocer el lunes. El diputado de la UDI, Guillermo Ramírez reveló que el conglomerado irá con una sola lista parlamentaria que hasta ahora está completa en un 80% de Arica a Punta Arenas.

Hay seis nombres para la senatorial y “llevaremos un gran número de candidatos independientes que han estado trabajando territorialmente en la primaria por Sebastián Sichel”, apuntó.

El parlamentario destacó el trabajo de coordinación realizado por el conglomerado, “a diferencia de nuestros adversarios de izquierda podemos ponernos de acuerdo y sentarnos a conversar en una mesa para ir con solo una lista”.

En la misma línea, el secretario general de Renovación Nacional, Diego Schalper, dijo que “no deja de ser importante que Chile Vamos tenga algo que las otras coaliciones no tienen la capacidad de hacer”, apuntando a la Lista del Pueblo, quienes “eligieron a su candidato en una cocina de 43 personas, a continuación no les resultó y tuvieron que ampliarse a quien recolecta más firmas y todavía no sabemos muy bien a quien va a llevar esta organización independiente agrupada tras un nombre”.

Luego, dirigió los dardos a Unidad Constituyente, “que va a hacer una consulta ciudadana y desconocemos cuánta gente va a llevar”, y siguió con Apruebo Dignidad, “que habiendo tenido una primaria, no tiene la capacidad de hacer lo que nosotros estamos haciendo hoy, que es sentarse en una misma mesa”, declaró Schalper.

Respecto al cambio de nombre, el diputado aclaró que esto no será al conglomerado, sino que de la lista con la que irán a los comicios. “Nos hemos juntado con personas del mundo de las comunicaciones, con dirigentes de base y con la dirigencia de los partidos, y el lunes vamos a anunciar el nombre con el que vamos a inscribir el pacto en las elecciones, que dé cuenta del trabajo que haremos con nuestro candidato presidencial. Más que un puzzle esto es un juego de póker”, cerró el RN.

En tanto, la secretaria general de Evópoli apuntó que “todos nuestros diputados están yendo a la reelección”.

